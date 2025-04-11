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Arkadaşının Cristiano Ronaldo ile Flört Ettiğini Söyleyen Kadın Ronaldo'nun Antrenman Anlarını Paylaştı

Arkadaşının Cristiano Ronaldo ile Flört Ettiğini Söyleyen Kadın Ronaldo'nun Antrenman Anlarını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.04.2025 - 21:31 Son Güncelleme: 11.04.2025 - 21:55

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Cristiano Ronaldo, dünya futbol sahnesinin tartışmasız yıldızlarından biri Yetenekleri ve başarılarıyla, futbolseverlerin kalplerini fetheden bu oyuncu, oyunuyla olduğu kadar kişiliğiyle de öne çıkıyor. Kendine has stili ve sahadaki etkileyici performansıyla, Ronaldo, futbol dünyasında adından sıkça söz ettiriyor. 

Bir Türk, arkadaşının Cristiano Ronaldo ile yıllardır flört ettiğini iddia ederek mesajlarını gösterdi. Ardından Ronaldo'nun antrenmanını izlemeye giden kadının lüks yaşantısı ağızları açık bıraktı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Videoda kadının yaşadığı ultra lüks gün de ayrıca ağızlarımızı açık bıraktı.

Videoda kadının yaşadığı ultra lüks gün de ayrıca ağızlarımızı açık bıraktı.

Özel jetlerden lüks mağazalarda alışverişe pek çok pahalı etkinlikle geçen o bir gün, birçoğumuzun hayatımız boyunca görmeyeceği miktarları uzun uzun hesaplamamıza sebep oldu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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