Sırbistan'da İktidarı Deviren Öğrenciler Kolları Sıvayıp Metroları Temizlemeye Başladı

Bunun yerine tıp profesörü ve kardiyolog Ilija Srdanovic, eski basketbolcu Dejan Bodiroga ve Merkez Bankası eski başkanı Dejan Šoškić gibi toplumun güvenini kazanmış 250 ismi meclislerde oylayarak aday gösterdi.

Medya ambargosunu kırmak için 'Her köye bir öğrenci' kampanyası başlatan gençler, kırsal kesimde kapı kapı dolaşarak 'Sırbistan mı, mafya mı?' sloganıyla seçmeni sandığa çağırdı. 25 Ekim'de yapılan ve ülke tarihinin en yüksek katılımına sahne olan seçimlerde 'Öğrenci Listesi' oyların yüzde 53'ünü alarak 14 yıllık iktidarı devirdi; Vucic ise yenilgiyi kabul etti.