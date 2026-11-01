Sırbistan'da İktidarı Deviren Öğrenciler Kolları Sıvayıp Metroları Temizlemeye Başladı

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Sırbistan'da Aleksandar Vucic'in 14 yıllık iktidarını tarihi bir seçim zaferiyle sona erdiren üniversite öğrencileri, iki yıl süren kitlesel protestolar boyunca kirlenen ve zarar gören metro istasyonlarını ellerine süpürge ve bez alarak temizledi.
Sırbistan'ı tarihi dönüşüme götüren süreç, Kasım 2024'te Novi Sad'daki tren garında yaşanan trajediyle başladı.
Geleneksel muhalefet partileriyle mesafesini koruyan hareket, milletvekili listelerine tek bir öğrenci dahi koymadı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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