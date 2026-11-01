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Sırbistan'da İktidarı Deviren Öğrenciler Kolları Sıvayıp Metroları Temizlemeye Başladı

Sırbistan'da İktidarı Deviren Öğrenciler Kolları Sıvayıp Metroları Temizlemeye Başladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
01.11.2026 - 11:38

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Sırbistan'da Aleksandar Vucic'in 14 yıllık iktidarını tarihi bir seçim zaferiyle sona erdiren üniversite öğrencileri, iki yıl süren kitlesel protestolar boyunca kirlenen ve zarar gören metro istasyonlarını ellerine süpürge ve bez alarak temizledi.

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Sırbistan'ı tarihi dönüşüme götüren süreç, Kasım 2024'te Novi Sad'daki tren garında yaşanan trajediyle başladı.

Sırbistan'ı tarihi dönüşüme götüren süreç, Kasım 2024'te Novi Sad'daki tren garında yaşanan trajediyle başladı.

Kısa süre önce bakımdan geçirilmesine karşın beton sundurması yenilenmeyen istasyon çatısının çökmesi sonucu 16 kişi yaşamını yitirdi. Facianın ardından kamuoyundaki öfke doğrudan hükümetteki yolsuzluk ve liyakatsizlik iddialarına yöneldi.

Akademisyenlerin ve üniversite öğrencilerinin öncülüğünde başlayan gösteriler kısa sürede ülke çapına yayıldı. Fakültelerin kontrolünü ele geçiren gençler, belirli bir lider figürü öne çıkarmadan, kararlarını doğrudan fakülte meclislerinde ve açık forumlarda alarak güçlü bir taban hareketi kurdu.

Geleneksel muhalefet partileriyle mesafesini koruyan hareket, milletvekili listelerine tek bir öğrenci dahi koymadı.

Geleneksel muhalefet partileriyle mesafesini koruyan hareket, milletvekili listelerine tek bir öğrenci dahi koymadı.

Bunun yerine tıp profesörü ve kardiyolog Ilija Srdanovic, eski basketbolcu Dejan Bodiroga ve Merkez Bankası eski başkanı Dejan Šoškić gibi toplumun güvenini kazanmış 250 ismi meclislerde oylayarak aday gösterdi.

Medya ambargosunu kırmak için 'Her köye bir öğrenci' kampanyası başlatan gençler, kırsal kesimde kapı kapı dolaşarak 'Sırbistan mı, mafya mı?' sloganıyla seçmeni sandığa çağırdı. 25 Ekim'de yapılan ve ülke tarihinin en yüksek katılımına sahne olan seçimlerde 'Öğrenci Listesi' oyların yüzde 53'ünü alarak 14 yıllık iktidarı devirdi; Vucic ise yenilgiyi kabul etti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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