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Tarlasını Süren Çiftçi Pullukla Tarihe Çarptı: Toprağın Altından Lahit Çıktı

Tarlasını Süren Çiftçi Pullukla Tarihe Çarptı: Toprağın Altından Lahit Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
01.11.2026 - 10:35
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde traktörüyle tarlasını süren bir çiftçi, pulluğuna sert bir cismin takılması sonucu tarihi bir lahit ortaya çıkardı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen müze uzmanları, lahdin içindeki kemik ve buluntuları inceleme altına aldı.

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Olay, Taşköprü'ye bağlı Örhen köyü Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasını traktörle süren F.A., pulluğa sert bir cismin takıldığını fark etti.

Olay, Taşköprü'ye bağlı Örhen köyü Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasını traktörle süren F.A., pulluğa sert bir cismin takıldığını fark etti.

Kontrol ettiğinde taş bir yapıyla karşılaşan çiftçi, cismin lahit kapağı olduğunu anlayarak durumu vakit kaybetmeden jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, durum Kastamonu Müze Müdürlüğü'ne iletildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, durum Kastamonu Müze Müdürlüğü'ne iletildi.

Olay yerine intikal eden uzman müze ekipleri, lahdin bulunduğu alanda detaylı inceleme ve kazı çalışması başlattı.

Lahdin içerisinde yer alan insan kemikleri ile tarihi nitelik taşıyan diğer malzemeler, ait olduğu dönemin tespiti ve detaylı incelemelerin yapılması amacıyla koruma altına alınarak Kastamonu Müze Müdürlüğü'ne götürüldü. Bölgedeki arkeolojik incelemeler sürüyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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