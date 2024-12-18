2025 Senesi ile İlgili Öngörüleri Sorulan Yusuf Güney Kendisine "Delirdiğini" Söyleyenlere de Yanıt Verdi

ABD'de son dönemin gündemi UFO'lar. Son günlerde bu konuda yapılan ihbarların giderek arttığı açıklandı. Hatta bir canlı yayın sırasında gökyüzüne ne olduğu belli olmayan bir ışık huzmesi yansıdı. Aynı zamanda astrologlar da 2025 öngörülerini açıklarken, bu yıl uzaylıları konuşacağımızı belirtti. Tüm bunlar akıllara elbette Yusuf Güney'i getirdi. Bildiğiniz üzere kendisi uzaylılarla oldukça uzun zamandır haşır neşir.