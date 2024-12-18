2025 Senesi ile İlgili Öngörüleri Sorulan Yusuf Güney Kendisine "Delirdiğini" Söyleyenlere de Yanıt Verdi

ABD'de son dönemin gündemi UFO'lar. Son günlerde bu konuda yapılan ihbarların giderek arttığı açıklandı. Hatta bir canlı yayın sırasında gökyüzüne ne olduğu belli olmayan bir ışık huzmesi yansıdı. Aynı zamanda astrologlar da 2025 öngörülerini açıklarken, bu yıl uzaylıları konuşacağımızı belirtti. Tüm bunlar akıllara elbette Yusuf Güney'i getirdi. Bildiğiniz üzere kendisi uzaylılarla oldukça uzun zamandır haşır neşir.
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Bir röportajda Yusuf Güney'e 2025 ile ilgili öngörüleri soruldu. Pek iyi şeyler görmediğini açıklayan Güney "İstila başladı" dedi.
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Aynı zamanda kendisinin delirdiğini söyleyenlere de yanıt veren genç şarkıcı "Belki de kafayı yemişimdir, belki de haklılar" dedi.
İşte o röportaj;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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herkes deli diyor da ya veliyse xd
Mustafa Keser mi o?😅