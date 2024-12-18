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2025 Senesi ile İlgili Öngörüleri Sorulan Yusuf Güney Kendisine "Delirdiğini" Söyleyenlere de Yanıt Verdi

2025 Senesi ile İlgili Öngörüleri Sorulan Yusuf Güney Kendisine "Delirdiğini" Söyleyenlere de Yanıt Verdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.12.2024 - 00:21

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ABD'de son dönemin gündemi UFO'lar. Son günlerde bu konuda yapılan ihbarların giderek arttığı açıklandı. Hatta bir canlı yayın sırasında gökyüzüne ne olduğu belli olmayan bir ışık huzmesi yansıdı. Aynı zamanda astrologlar da 2025 öngörülerini açıklarken, bu yıl uzaylıları konuşacağımızı belirtti. Tüm bunlar akıllara elbette Yusuf Güney'i getirdi. Bildiğiniz üzere kendisi uzaylılarla oldukça uzun zamandır haşır neşir.

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Bir röportajda Yusuf Güney'e 2025 ile ilgili öngörüleri soruldu. Pek iyi şeyler görmediğini açıklayan Güney "İstila başladı" dedi.

Bir röportajda Yusuf Güney'e 2025 ile ilgili öngörüleri soruldu. Pek iyi şeyler görmediğini açıklayan Güney "İstila başladı" dedi.

Aynı zamanda kendisinin delirdiğini söyleyenlere de yanıt veren genç şarkıcı "Belki de kafayı yemişimdir, belki de haklılar" dedi.

Aynı zamanda kendisinin delirdiğini söyleyenlere de yanıt veren genç şarkıcı "Belki de kafayı yemişimdir, belki de haklılar" dedi.

İşte o röportaj;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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morbusmentis

herkes deli diyor da ya veliyse xd

KumdanKum

Mustafa Keser mi o?😅