Bir Makarnaya 580 TL Ödeyen Nurseli İdiz Çektiği Bir Video ile Türk Halkına Başarılar Diledi

Ülkemizdeki fiyat artışları artık inanılmaz bir hale geldi. Bu durum, ekonomik dengelerimizi sarsıyor ve her kesimden insanı maddi anlamda zor duruma sokuyor. Her geçen gün daha da zorlaşan bu durum, hayat standardımızı olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle yeni yıl için açıklanan asgari ücret halkın belini bir kere daha büktü. Bu duruma sevilen oyuncu Nurseli İdiz'den de tepki geldi.
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Bir makarnaya 580 TL ödeyen Nurseli İdiz, gelen makarnanın halini paylaştı.
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Sadece bir su, iki çay, bir makarna için ödediği hesabı da açıklayan İdiz "Başarılar diliyorum Türk halkına" dedi.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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