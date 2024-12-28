onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Makarnaya 580 TL Ödeyen Nurseli İdiz Çektiği Bir Video ile Türk Halkına Başarılar Diledi

Bir Makarnaya 580 TL Ödeyen Nurseli İdiz Çektiği Bir Video ile Türk Halkına Başarılar Diledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.12.2024 - 19:47

İçerik Devam Ediyor

Ülkemizdeki fiyat artışları artık inanılmaz bir hale geldi. Bu durum, ekonomik dengelerimizi sarsıyor ve her kesimden insanı maddi anlamda zor duruma sokuyor. Her geçen gün daha da zorlaşan bu durum, hayat standardımızı olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle yeni yıl için açıklanan asgari ücret halkın belini bir kere daha büktü. Bu duruma sevilen oyuncu Nurseli İdiz'den de tepki geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir makarnaya 580 TL ödeyen Nurseli İdiz, gelen makarnanın halini paylaştı.

Bir makarnaya 580 TL ödeyen Nurseli İdiz, gelen makarnanın halini paylaştı.

Sadece bir su, iki çay, bir makarna için ödediği hesabı da açıklayan İdiz "Başarılar diliyorum Türk halkına" dedi.

Sadece bir su, iki çay, bir makarna için ödediği hesabı da açıklayan İdiz "Başarılar diliyorum Türk halkına" dedi.

İşte o video;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın