Bir Makarnaya 580 TL Ödeyen Nurseli İdiz Çektiği Bir Video ile Türk Halkına Başarılar Diledi

Ülkemizdeki fiyat artışları artık inanılmaz bir hale geldi. Bu durum, ekonomik dengelerimizi sarsıyor ve her kesimden insanı maddi anlamda zor duruma sokuyor. Her geçen gün daha da zorlaşan bu durum, hayat standardımızı olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle yeni yıl için açıklanan asgari ücret halkın belini bir kere daha büktü. Bu duruma sevilen oyuncu Nurseli İdiz'den de tepki geldi.