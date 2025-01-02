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Esas Oğlan Yeni Bölüm Geldi! Esas Oğlan Dizisinin Yeni Bölümüne Seda Bakan’ın Sevişme Sahnesi Damga Vurdu

Esas Oğlan Yeni Bölüm Geldi! Esas Oğlan Dizisinin Yeni Bölümüne Seda Bakan’ın Sevişme Sahnesi Damga Vurdu

Hadise
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.01.2025 - 09:20

Daha yayınlanmaya başlamadan fragmanı erotik bulunduğu için yasaklanan, başrollerinde Hadise ve Seda Bakan’ın oynadığı Esas Oğlan dizisi yine sıcak sahneleriyle konuşulmaya devam ediyor.  Hadise’nin gündem olan sevişme sahnelerinden sonra şimdi de yayınlanan yeni bölüme Seda Bakan’ın sevişme sahneleri damga vurdu. 

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Özellikle Hadise’nin ilk kamera deneyimi olmasından dolayı yayınlanmasından bu yana sosyal medyada gündem olan dizi Esas Oğlan’ın yeni bölümü geldi.

Özellikle Hadise’nin ilk kamera deneyimi olmasından dolayı yayınlanmasından bu yana sosyal medyada gündem olan dizi Esas Oğlan’ın yeni bölümü geldi.

İlk günden bu yana sevişme sahneleri ile gündem olan dizinin yeni bölümüne de Seda Bakan’ın sahneleri damga vurdu.

İlk günden bu yana sevişme sahneleri ile gündem olan dizinin yeni bölümüne de Seda Bakan’ın sahneleri damga vurdu.

“Turkish Sex and the City” mottosuyla yola çıkan dizi, aşk hayatlarında aradıklarını bulamayan Ceren (Hadise) ve Selma'nın (Seda Bakan) "esas oğlanı" bulma serüvenini konu alıyor.

“Turkish Sex and the City” mottosuyla yola çıkan dizi, aşk hayatlarında aradıklarını bulamayan Ceren (Hadise) ve Selma'nın (Seda Bakan) "esas oğlanı" bulma serüvenini konu alıyor.

Dizide Hadise’nin seks ve orgazm sahnelerinin yer aldığı bölümler, sosyal medyada ve magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı.

Dizide Hadise’nin seks ve orgazm sahnelerinin yer aldığı bölümler, sosyal medyada ve magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı.

Dizinin cesur teması çok konuşulurken şimdi de Seda Bakan’ın sevişme sahnesi konuşulmaya başlandı.

Dizinin cesur teması çok konuşulurken şimdi de Seda Bakan’ın sevişme sahnesi konuşulmaya başlandı.
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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Güven KURAN

biz oyuncu olmayan maraba takımı evli ve cocuklu olmalarına rağmen bu sahneleri çekme cesaretini asla anlayamayacağız sanırım.. anlayamayalım da zaten. Türka... Devamını Gör

Cosmic Bitch

Saçmalamışsın ahlak bekçisi 🤣

Aykız

İzledim, öyle rahatsız edici aman aman bi şey yoktu. Dizi zaten müsamere havasında, sahne de erotik değil komikti .

Darkest Darko

Ahahahah la bu bi de haftalık mı yayınlanıyo?