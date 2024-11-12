Hadise, 'Esas Oğlan' Dizisinin Yasaklanan Fragmanına Tepkisini Konserde Verdiği Benzer Pozlarla Gösterdi
Hadise, 'Esas Oğlan' Dizisinin Yasaklanan Fragmanına Tepkisini Konserde Verdiği Benzer Pozlarla Gösterdi
Yetenekli oyuncu Seda Bakan'la başrollerini paylaştıkları Esas Oğlan dizisiyle ilk defa oyunculuğunu göreceğimiz Hadise beklentileri uzun bir süre önce yükseltmeye başlamıştı. Sahne şovları, sesi ve şarkılarıyla zaten gönüllerde taht kuran ünlü ismin oyunculuğu merak konusu olmuşken gündem bambaşka bir konuyla çalkalanmıştı. Esas Oğlan dizisinin fragmanının yayınlanmasından kısa bir süre sonra Hadise sosyal medya hesabından fragmanın 'müstehcen' sahneler gerekçesiyle yasaklandığını duyurmuştu. Bunun üzerine hem Seda Bakan hem de şarkıcıdan açıklamalar gelmiş, yasaklanan sahneler de resmen olay olmuştu. Geçtiğimiz günlerde izleyiciyle buluşan Hadise'nin dans koreografisi ise Esas Oğlan'ın kaldırılan fragmanındaki o sahneleri andırdı!
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Günümüzün en sevilen sanatçılarından biri olan, her şarkısı listelerin başına yerleşen, özel hayatıyla da bir o kadar dikkat çeken Hadise şimdilerde bambaşka bir sektör için kolları sıvamış durumda.
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Seda Bakan'la birlikte 'Esas Oğlan' isimli diziyle ekranlarda göreceğimiz Hadise'nin oyunculuk yeteneklerini sergileyeceğini duyduğumuzdan beri çoğumuz büyük bir beklenti içindeydik.
Dizinin çekimleri tamamlanmış, fragman ise geçtiğimiz günlerde seyirci ile buluşmuştu. Beklentiler iyice arşa çıkarken patlak veren olay ise gündeme damga vurmuştu.
22 Kasım'da dijital bir platformda yayınlanacak olan dizinin sosyal medya hesaplarında paylaşılan fragmanı büyük ses getirirken, tanıtımın Tiktok'ta kaldırılması olay olmuştu.
Hadise ise fragmanın kaldırılmasına sert çıkışmış, birçok engelle karşılaştığını söyleyen şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duruma ateş püskürmüştü.
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Bunun üzerine, bu süreçte Hadise ile yakınlık kuran, dizinin diğer başrolü Seda Bakan da açıklamada bulunmuş ve "Bir gün kadın oyuncular da erkek oyuncular gibi ahlak bekçiliği ve mahalle baskısına maruz kalmadan hayatlarına devam edebilirler" ifadelerini kullanmıştı.
Geçtiğimiz günlerde Ankara'da dinleyicileriyle buluşan şarkıcı yine hem dansıyla hem de altına imza attığı gösterisiyle gönüllerde taht kurdu!
Şarkıcının sahnedeki şovu ise Tiktok'tan kaldırılan 'Esas Oğlan' dizisinin müstehcen olduğu iddia edilen o sahnelerine benzetildi!
Fragmana benzeyen pozları veren şarkıcı tepkisini bir de sahneden gösterdi.
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