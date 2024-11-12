Hadise, 'Esas Oğlan' Dizisinin Yasaklanan Fragmanına Tepkisini Konserde Verdiği Benzer Pozlarla Gösterdi

Yetenekli oyuncu Seda Bakan'la başrollerini paylaştıkları Esas Oğlan dizisiyle ilk defa oyunculuğunu göreceğimiz Hadise beklentileri uzun bir süre önce yükseltmeye başlamıştı. Sahne şovları, sesi ve şarkılarıyla zaten gönüllerde taht kuran ünlü ismin oyunculuğu merak konusu olmuşken gündem bambaşka bir konuyla çalkalanmıştı. Esas Oğlan dizisinin fragmanının yayınlanmasından kısa bir süre sonra Hadise sosyal medya hesabından fragmanın 'müstehcen' sahneler gerekçesiyle yasaklandığını duyurmuştu. Bunun üzerine hem Seda Bakan hem de şarkıcıdan açıklamalar gelmiş, yasaklanan sahneler de resmen olay olmuştu. Geçtiğimiz günlerde izleyiciyle buluşan Hadise'nin dans koreografisi ise Esas Oğlan'ın kaldırılan fragmanındaki o sahneleri andırdı!