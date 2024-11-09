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'Esas Oğlan'ın TikTok'ta Yasaklanmasına Hadise'den Sonra Seda Bakan da Tepki Gösterdi

'Esas Oğlan'ın TikTok'ta Yasaklanmasına Hadise'den Sonra Seda Bakan da Tepki Gösterdi

dizi Tiktok
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
09.11.2024 - 23:08

Hadise ile Seda Bakan'ın başrollerde oynadığı 'Esas Oğlan'ın fragmanı TikTok'ta yasaklandı. Hadise fragmanın sosyal medya platformunda yasaklanmasına tepki gösterdi. Hadise'nin tepkisinin ardından bir diğer tepki Seda Bakan'dan geldi. Bakan yaptığı paylaşımda kadın oyuncuların böyle bir şekilde engellenmesine karşı çıktı. Detaylar içerikte!

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TikTok, Hadise ve Seda Bakan'ın başrollerde oynadığı 'Esas Oğlan' dizisinin fragmanını yasakladı.

TikTok, Hadise ve Seda Bakan'ın başrollerde oynadığı 'Esas Oğlan' dizisinin fragmanını yasakladı.

Hadise fragmanın cinsel içerikli iddiasıyla TikTok'tan kaldırılmasına tepki gösterdi. Hadise'nin tepkisini bu içeriğimizden okuyabilirsiniz:

Hadise'nin tepki göstermesinin ardından bir diğer tepki de rol arkadaşı Seda Bakan'dan geldi.

Hadise'nin tepki göstermesinin ardından bir diğer tepki de rol arkadaşı Seda Bakan'dan geldi.

Seda Bakan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda,

Seda Bakan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda,

'Dizimiz Esas Oğlan'ın fragmanı aşk sahneleri yüzünden TikTok'ta yasaklandı. Bu açıklamayı yapmak bile çok üzücü. Çok eğlenceli, samimi, kadınların yaşadıklarını gerçekçi bir dille anlatan romantik komedi türünde bir dizi çektik. Umarım bir gün kadın oyuncular da erkek oyuncular gibi ahlak bekçiliği ve mahalle baskısına maruz kalmadan hayatlarına devam edebilirler' dedi.

Seda Bakan paylaşımdaki açıklamasını "Bu dünyada hepimiz aşk sahnelerinin eseriyiz" diyerek bitirdi. Bakan'ın paylaşımını buradan görebilirsiniz:

Seda Bakan paylaşımdaki açıklamasını "Bu dünyada hepimiz aşk sahnelerinin eseriyiz" diyerek bitirdi. Bakan'ın paylaşımını buradan görebilirsiniz:

Siz 'Esas Oğlan'ın fragmanının TikTok'ta yasaklanmasına ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...

Siz 'Esas Oğlan'ın fragmanının TikTok'ta yasaklanmasına ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...

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