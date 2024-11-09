'Esas Oğlan'ın TikTok'ta Yasaklanmasına Hadise'den Sonra Seda Bakan da Tepki Gösterdi
'Esas Oğlan'ın TikTok'ta Yasaklanmasına Hadise'den Sonra Seda Bakan da Tepki Gösterdi
Hadise ile Seda Bakan'ın başrollerde oynadığı 'Esas Oğlan'ın fragmanı TikTok'ta yasaklandı. Hadise fragmanın sosyal medya platformunda yasaklanmasına tepki gösterdi. Hadise'nin tepkisinin ardından bir diğer tepki Seda Bakan'dan geldi. Bakan yaptığı paylaşımda kadın oyuncuların böyle bir şekilde engellenmesine karşı çıktı. Detaylar içerikte!
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TikTok, Hadise ve Seda Bakan'ın başrollerde oynadığı 'Esas Oğlan' dizisinin fragmanını yasakladı.
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Hadise'nin tepki göstermesinin ardından bir diğer tepki de rol arkadaşı Seda Bakan'dan geldi.
Seda Bakan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda,
Seda Bakan paylaşımdaki açıklamasını "Bu dünyada hepimiz aşk sahnelerinin eseriyiz" diyerek bitirdi. Bakan'ın paylaşımını buradan görebilirsiniz:
Siz 'Esas Oğlan'ın fragmanının TikTok'ta yasaklanmasına ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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