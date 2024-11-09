'Esas Oğlan'ın TikTok'ta Yasaklanmasına Hadise'den Sonra Seda Bakan da Tepki Gösterdi

'Dizimiz Esas Oğlan'ın fragmanı aşk sahneleri yüzünden TikTok'ta yasaklandı. Bu açıklamayı yapmak bile çok üzücü. Çok eğlenceli, samimi, kadınların yaşadıklarını gerçekçi bir dille anlatan romantik komedi türünde bir dizi çektik. Umarım bir gün kadın oyuncular da erkek oyuncular gibi ahlak bekçiliği ve mahalle baskısına maruz kalmadan hayatlarına devam edebilirler' dedi.