Hadise'nin Dizisi Esas Oğlan ile İlgili Rol Arkadaşlarından İtiraf: "Neden 'Hadise', Diye Sordum!"

Hadise'nin ilk dizisi Esas Oğlan, ilk yayınlandığı günden bu yana sosyal medya gündeminden düşmüyor. En çok konuşulan ise Hadise'nin oyunculuğu. İzleyici Hadise'nin oyunculuk performansını pek beğenmedi. Oğuzhan Uğur’un sunduğu P!NÇ’e konuk olan Esas Oğlan oyuncuları Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'dan da itiraf geldi. Teoman projeyi ilk gördüğünde 'Herkes gibi 'Hadise neden?'' diye sorduğunu açıkladı. İşte rol arkadaşlarından Hadise'nin oyunculuğu ile ilgili ilk açıklamalar...