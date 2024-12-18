Hadise'nin Dizisi Esas Oğlan ile İlgili Rol Arkadaşlarından İtiraf: "Neden 'Hadise', Diye Sordum!"
Hadise'nin Dizisi Esas Oğlan ile İlgili Rol Arkadaşlarından İtiraf: "Neden 'Hadise', Diye Sordum!"
Hadise'nin ilk dizisi Esas Oğlan, ilk yayınlandığı günden bu yana sosyal medya gündeminden düşmüyor. En çok konuşulan ise Hadise'nin oyunculuğu. İzleyici Hadise'nin oyunculuk performansını pek beğenmedi. Oğuzhan Uğur’un sunduğu P!NÇ’e konuk olan Esas Oğlan oyuncuları Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'dan da itiraf geldi. Teoman projeyi ilk gördüğünde 'Herkes gibi 'Hadise neden?'' diye sorduğunu açıkladı. İşte rol arkadaşlarından Hadise'nin oyunculuğu ile ilgili ilk açıklamalar...
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Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ın başrollerini paylaştığı "Esas Oğlan" dizisi yayınlandığı günden bu yana sosyal medyayı salladı.
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En çok konuşulanlardan biri ise Hadise'nin oyunculuğuydu. Hadise sesi ve dans performansları ile beğeni toplasa da oyunculuk konusunda izleyenlerden pek olumlu yorum alamadı.
Sosyal medyada dolaşan eleştirilerin akabinde dizideki rol arkadaşları Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'dan Hadise ile ilgili itiraf geldi.
Oğuzhan Uğur’un sunduğu P!NÇ’e konuk olan Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman, Hadise'ye övgüler yağdırdı. Ancak sosyal medyadaki eleştirileri de görmezden gelmediler.
Teoman, "Ben de projeyi ilk duyduğumda 'Hadise neden?' diye sormuştum." diyerek itiraf etti. Ancak Hadise'nin çok disiplinle bu hikayede çalıştığını belirtti.
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Her ikisi de ünlü şarkıcının oyunculuk konusunda çok başarılı olduğunu söylerken Oğuzhan Uğur, "Herkes tepkiliydi ama yayınlandıktan sonra tepkiler de olumluya döndü, zaten." diyerek destek verdi.
Siz Hadise'nin oyunculuğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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