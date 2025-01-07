Rize’de PTT Binasına Silahlı Saldırı: Babasının Kredi Kartını Vermeyen 2 Kişiyi Öldürdü
Rize’de PTT Binasına Silahlı Saldırı: Babasının Kredi Kartını Vermeyen 2 Kişiyi Öldürdü
Rize’de akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. PTT Başmüdürlüğü binasına gelen kimliği belirsiz saldırgan, babası adına gelen kredi kartını almak istedi. Görevlileri kredi kartını ancak sahiplerine teslim edeceklerini söylemesi sonrasında çıkan tartışmada silahına davranan saldırgan 2 kişiyi öldürdü. Olay yerinden kaçan saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olay, merkeze bağlı Mermerdelen Mahallesi'nde bulunan PTT Başmüdürlüğü binasında akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz saldırgan, babasına ait kartı almak için binaya giriş yaptı. Görevlilerin kendisine teslim edilemeyeceğini ve babasının kendisinin gelmesinin gerektiğini söylediği saldırgan, olay yerinde görevlilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından belinden silahını çıkartan şahıs, ateş etmeye başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şahıs, PTT Müdür Vekili Selim Okumuş ve Temizlik Görevlisi Ömer Beyazıt'ı vurarak ağır yaraladı. Saldırgan, gerçekleştirdiği saldırının ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 2 çalışan ambulansla Rize Devlet hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Okumuş ve Beyazıt yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Saldırıda hayatını kaybeden Ömer Beyazıt
Saldırıda hayatını kaybeden Selim Okumuş
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın