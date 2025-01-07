onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Rize’de PTT Binasına Silahlı Saldırı: Babasının Kredi Kartını Vermeyen 2 Kişiyi Öldürdü

Rize’de PTT Binasına Silahlı Saldırı: Babasının Kredi Kartını Vermeyen 2 Kişiyi Öldürdü

Rize
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.01.2025 - 22:38

Rize’de akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. PTT Başmüdürlüğü binasına gelen kimliği belirsiz saldırgan, babası adına gelen kredi kartını almak istedi. Görevlileri kredi kartını ancak sahiplerine teslim edeceklerini söylemesi sonrasında çıkan tartışmada silahına davranan saldırgan 2 kişiyi öldürdü. Olay yerinden kaçan saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Olay, merkeze bağlı Mermerdelen Mahallesi'nde bulunan PTT Başmüdürlüğü binasında akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz saldırgan, babasına ait kartı almak için binaya giriş yaptı. Görevlilerin kendisine teslim edilemeyeceğini ve babasının kendisinin gelmesinin gerektiğini söylediği saldırgan, olay yerinde görevlilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından belinden silahını çıkartan şahıs, ateş etmeye başladı.

Olay, merkeze bağlı Mermerdelen Mahallesi'nde bulunan PTT Başmüdürlüğü binasında akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz saldırgan, babasına ait kartı almak için binaya giriş yaptı. Görevlilerin kendisine teslim edilemeyeceğini ve babasının kendisinin gelmesinin gerektiğini söylediği saldırgan, olay yerinde görevlilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından belinden silahını çıkartan şahıs, ateş etmeye başladı.

Şahıs, PTT Müdür Vekili Selim Okumuş ve Temizlik Görevlisi Ömer Beyazıt'ı vurarak ağır yaraladı. Saldırgan, gerçekleştirdiği saldırının ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 2 çalışan ambulansla Rize Devlet hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Okumuş ve Beyazıt yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şahıs, PTT Müdür Vekili Selim Okumuş ve Temizlik Görevlisi Ömer Beyazıt'ı vurarak ağır yaraladı. Saldırgan, gerçekleştirdiği saldırının ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 2 çalışan ambulansla Rize Devlet hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Okumuş ve Beyazıt yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Saldırıda hayatını kaybeden Ömer Beyazıt

Saldırıda hayatını kaybeden Ömer Beyazıt

Saldırıda hayatını kaybeden Selim Okumuş

Saldırıda hayatını kaybeden Selim Okumuş

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
24
14
4
2
2
2
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın