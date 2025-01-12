Uçuş Görevlisi, Uçaklarda Asla İçilmemesi Gereken Şeyi Dile Getirdi: "Çok Az Temizleniyor"
Uçuş Görevlisi, Uçaklarda Asla İçilmemesi Gereken Şeyi Dile Getirdi: "Çok Az Temizleniyor"
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/femail/ar...
Uçak yolculuklarında konfor kadar sağlık da büyük önem taşıyor. Özellikle uzun uçuşlarda ne yediğimiz ve içtiğimiz konusuna dikkat etmemiz gerekiyor. Kat adlı bir uçuş görevlisi, uçakta asla içilmemesi gereken bir içeceği açıkladı. Bu içeceğin neden önerilmediğini hijyenle ilişkilendiren Kat, özellikle 'sıcak su' tüketimi hakkında herkesin bilmesi gereken önemli bir noktaya değindi.
İşte detaylar!
Uçak seyahatlerinde konforlu bir şekilde seyahat edebilmek önemli. Bu sebeple de uçuş görevlilerinin uyarılarıyla birlikte tecrübeleri büyük önem taşıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uçakta yemek yemek, su içmek gibi temel ihtiyaçlar da karşılanıyor. Malumunuz, bazı uçak yolculukları tam anlamıyla saatler sürebiliyor.
Geçtiğimiz günlerde Kat isimli bir uçuş görevlisi de uçakta yenmemesi ve içilmemesi gereken şeyleri listeledi. Cümlelerine, tenekede ya da şişede olmayan hiçbir sıvıyı tüketmeyin diye uyararak başladı.
Uçaktaki su depolarının çok sık temizlenmediğini, bu yüzden de çeşme suyunu içmememiz gerektiğini vurguladı. Uçuş görevlisi olduğu yıllarda da bu sebepten dolayı kabinde çay ve kahve içmediğini de dile getirdi.
Uçağın yanındaki sıcak su makinelerinden su alıp bebeğinize biberon hazırlamak yerine, şişede su alıp sıcak su dolu bardağın içerisinde daha steril bir şekilde ısıtabileceğinizi de dile getirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın