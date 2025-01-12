Uçuş Görevlisi, Uçaklarda Asla İçilmemesi Gereken Şeyi Dile Getirdi: "Çok Az Temizleniyor"

Uçak yolculuklarında konfor kadar sağlık da büyük önem taşıyor. Özellikle uzun uçuşlarda ne yediğimiz ve içtiğimiz konusuna dikkat etmemiz gerekiyor. Kat adlı bir uçuş görevlisi, uçakta asla içilmemesi gereken bir içeceği açıkladı. Bu içeceğin neden önerilmediğini hijyenle ilişkilendiren Kat, özellikle 'sıcak su' tüketimi hakkında herkesin bilmesi gereken önemli bir noktaya değindi.

İşte detaylar!