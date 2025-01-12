Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Türkiye'de olduğu gibi küreselde de Twitter'ı (X) adeta bir mizahşör gibi kullanan kişiler var. Hayata dair paylaştıkları gönderilerle hem güldüren hem de kendilerine hak verdiren kullanıcılar sık sık viral oluyor. Peki bu hafta yabancıları en çok güldürmüş tweetler ve gönderiler hangileri? Yabancıları kahkahaya boğmuş o komik tweetlere gelin beraber bakalım! Buyurun...
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1. "Kısa bir uyku sonrası havanın karanlık olduğunu görünce"
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2. "Henüz yapmadığım şakaya gülüyorum"
3. "Sesli mesaj alınca ben"
4. "Vücudun seni hafta sonu sabah 7'de doğal olarak uyandırdığında"
5. "ChatGPT ile ben"
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6. "Ödemeyi onaylamadan önce benim yüz"
7. "Grafik tasarımcı kesinlikle 2001'den sonra doğmuş"
8. "Sahte gülmekten yorulduğum için artık onlara böyle bakıyorum"
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11. "Çok güzel kokuyorsun dediklerinde ben"
12. "Dizinin tüm sezonunu bir günde izledikten sonra ben"
13. "Hedeflediğim kişi hariç herkes hikayeme yanıt verince"
14. "Herhangi bir yerden eve döndüğümde ben:"
15. "Aklında ne var diye sorduklarında ben"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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