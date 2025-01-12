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Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.01.2025 - 00:06

Türkiye'de olduğu gibi küreselde de Twitter'ı (X) adeta bir mizahşör gibi kullanan kişiler var. Hayata dair paylaştıkları gönderilerle hem güldüren hem de kendilerine hak verdiren kullanıcılar sık sık viral oluyor. Peki bu hafta yabancıları en çok güldürmüş tweetler ve gönderiler hangileri? Yabancıları kahkahaya boğmuş o komik tweetlere gelin beraber bakalım! Buyurun...

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1. "Kısa bir uyku sonrası havanın karanlık olduğunu görünce"

1. "Kısa bir uyku sonrası havanın karanlık olduğunu görünce"
twitter.com

2. "Henüz yapmadığım şakaya gülüyorum"

2. "Henüz yapmadığım şakaya gülüyorum"
twitter.com

3. "Sesli mesaj alınca ben"

3. "Sesli mesaj alınca ben"
twitter.com

4. "Vücudun seni hafta sonu sabah 7'de doğal olarak uyandırdığında"

4. "Vücudun seni hafta sonu sabah 7'de doğal olarak uyandırdığında"
twitter.com

5. "ChatGPT ile ben"

5. "ChatGPT ile ben"
twitter.com
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6. "Ödemeyi onaylamadan önce benim yüz"

6. "Ödemeyi onaylamadan önce benim yüz"
twitter.com

7. "Grafik tasarımcı kesinlikle 2001'den sonra doğmuş"

7. "Grafik tasarımcı kesinlikle 2001'den sonra doğmuş"
twitter.com

8. "Sahte gülmekten yorulduğum için artık onlara böyle bakıyorum"

8. "Sahte gülmekten yorulduğum için artık onlara böyle bakıyorum"
twitter.com

9. "Fazla düşünme modunu kapatmaya çalışırken"

10. "2024 benim yılım olacak dedikten sonra ben"

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11. "Çok güzel kokuyorsun dediklerinde ben"

11. "Çok güzel kokuyorsun dediklerinde ben"
twitter.com

12. "Dizinin tüm sezonunu bir günde izledikten sonra ben"

12. "Dizinin tüm sezonunu bir günde izledikten sonra ben"
twitter.com

13. "Hedeflediğim kişi hariç herkes hikayeme yanıt verince"

13. "Hedeflediğim kişi hariç herkes hikayeme yanıt verince"
twitter.com

14. "Herhangi bir yerden eve döndüğümde ben:"

14. "Herhangi bir yerden eve döndüğümde ben:"
twitter.com

15. "Aklında ne var diye sorduklarında ben"

15. "Aklında ne var diye sorduklarında ben"
twitter.com

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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