Kocasından Boşandıktan Sonra Üstüne Evsiz Kalan Kadının Dram Filmlerini Aratmayan Hikayesi

Boşanma sonrası hayatı altüst olan Jenni isimli bir kadın, hem kocasının ihanetiyle hem de evsiz kalmanın zorluklarıyla mücadele etti. Maddi sıkıntılar yüzünden evsiz kalıp arabasında yaşamaya başladı. Başta korkutucu gelen bu durum, ona güçlü olmayı ve hayata farklı bir açıdan bakmayı öğretti. Zamanla sosyal medya içerikleri üreterek hem maddi olarak toparlandı hem de bu deneyimle başkalarına ilham verdi. Gelin, dram filmlerini aratmayan o hikayeye hep beraber bakalım...