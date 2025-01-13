Faydası da Var, Zararı da: Evde Çıplak Ayakla Gezmenin Vücutta Yarattığı Etkiler Neler?

Evde çıplak ayak dolaşmak, temiz ve bakımlı bir zeminde oldukça sağlıklı bir alışkanlık olabilir. Ancak, ayak hijyenine dikkat etmek, zeminin temizliğinden emin olmak ve ihtiyaç durumunda çorap ya da ayakkabı kullanmak bu alışkanlığın risklerini azaltabilir. Eğer egzama, mantar enfeksiyonu ya da diyabet gibi rahatsızlıklarınız varsa, çıplak ayakla dolaşmadan önce bir uzmana danışmanız faydalı olacaktır.