18. Yüzyılda Tam 69 Çocuk Doğurduğu İddia Edilen Kadın: Valentina Vassilyev
Bir kadının 69 çocuk doğurmuş olması kulağa imkansız geliyor olabilir. Ama bu iddia, tarih kitaplarında ve Guinness Rekorlar Kitabı’nda yer bulmayı başarmış. Üstelik söz konusu doğumlar, 18. yüzyılda, modern tıbbın yok denecek kadar az olduğu bir dönemde gerçekleşmiş. Durum böyle olunca, gerçek ile efsane arasındaki sınırlar biraz bulanıklaşıyor. O zaman bu olağanüstü öykünün perde arkasına bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1725 ile 1765 yılları arasında Rusya’da yaşayan Valentina Vassilyev’in tam 27 kez doğum yaptığı ve bu süreçte 69 çocuk dünyaya getirdiği iddia ediliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki tıbben bu mümkün mü?
Konuyla ilgili sadece manastır kayıtları değil, dönemin dergilerinde ve İngiliz bir tüccarın mektubunda da bu hikayeye yer veriliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın