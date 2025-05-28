18. Yüzyılda Tam 69 Çocuk Doğurduğu İddia Edilen Kadın: Valentina Vassilyev

Kaynaklar arasında, dönemin bir manastırına ait kayıtlar da bulunuyor. İddiaya göre bu doğumlar arasında 16 ikiz, 7 üçüz ve 4 dördüz vakası yer alıyor. Hatta Guinness Rekorlar Kitabı da bu olağanüstü iddiayı 'tarihte en fazla çocuk doğuran kadın' olarak kabul etmiş durumda.

Her ne kadar bu sayılar mantık sınırlarını zorlasa da 18. yüzyıla ait bazı belge ve mektuplarda bu olaydan detaylı şekilde bahsediliyor.