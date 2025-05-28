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18. Yüzyılda Tam 69 Çocuk Doğurduğu İddia Edilen Kadın: Valentina Vassilyev

18. Yüzyılda Tam 69 Çocuk Doğurduğu İddia Edilen Kadın: Valentina Vassilyev

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.05.2025 - 17:55

Bir kadının 69 çocuk doğurmuş olması kulağa imkansız geliyor olabilir. Ama bu iddia, tarih kitaplarında ve Guinness Rekorlar Kitabı’nda yer bulmayı başarmış. Üstelik söz konusu doğumlar, 18. yüzyılda, modern tıbbın yok denecek kadar az olduğu bir dönemde gerçekleşmiş. Durum böyle olunca, gerçek ile efsane arasındaki sınırlar biraz bulanıklaşıyor. O zaman bu olağanüstü öykünün perde arkasına bakalım.

Kaynak

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1725 ile 1765 yılları arasında Rusya’da yaşayan Valentina Vassilyev’in tam 27 kez doğum yaptığı ve bu süreçte 69 çocuk dünyaya getirdiği iddia ediliyor.

1725 ile 1765 yılları arasında Rusya’da yaşayan Valentina Vassilyev’in tam 27 kez doğum yaptığı ve bu süreçte 69 çocuk dünyaya getirdiği iddia ediliyor.

Kaynaklar arasında, dönemin bir manastırına ait kayıtlar da bulunuyor. İddiaya göre bu doğumlar arasında 16 ikiz, 7 üçüz ve 4 dördüz vakası yer alıyor. Hatta Guinness Rekorlar Kitabı da bu olağanüstü iddiayı 'tarihte en fazla çocuk doğuran kadın' olarak kabul etmiş durumda.

Her ne kadar bu sayılar mantık sınırlarını zorlasa da 18. yüzyıla ait bazı belge ve mektuplarda bu olaydan detaylı şekilde bahsediliyor.

Peki tıbben bu mümkün mü?

Peki tıbben bu mümkün mü?

Bilim insanları, 40 yıl boyunca doğurgan kalabilmenin biyolojik olarak mümkün olduğunu söylüyor. Üstelik bazı kadınlarda görülen 'hiper ovulasyon' durumu, aynı anda birden fazla yumurta üretildiği için çoğul gebelik ihtimalini artırıyor. Valentina'nın bu duruma sahip olması mümkün.

Esas şaşırtıcı olan şey, 27 doğumun büyük bir bölümünden sağ çıkan çocuklar. 18. yüzyılda çocuk ölüm oranlarının oldukça yüksek olduğu düşünüldüğünde, sadece iki çocuğun bebekken hayatını kaybetmiş olması bilim insanlarının en çok şüphelendiği nokta oluyor. Özellikle çoğul gebeliklerde prematüre doğum riski ve komplikasyon ihtimali günümüzde bile yüksekken, o dönemde bu kadar sağlıklı doğum yapmak neredeyse mucizevi.

Konuyla ilgili sadece manastır kayıtları değil, dönemin dergilerinde ve İngiliz bir tüccarın mektubunda da bu hikayeye yer veriliyor.

Konuyla ilgili sadece manastır kayıtları değil, dönemin dergilerinde ve İngiliz bir tüccarın mektubunda da bu hikayeye yer veriliyor.

Hatta bu tüccarın, Valentina’nın eşi Feodor’un Çariçe’ye tanıtılacağına dair bilgiler aktardığı bile yazıyor. Bazı belgelerde ise Valentina’nın ismi bile geçmeyip sadece eşinin adı verilmiş. Bu da olayın ağızdan ağıza yayılarak abartılmış olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Zira aynı yüzyılda İngiltere’de bir kadının tavşan doğurduğu iddiası da bir süre boyunca ciddiye alınmıştı.

Ancak tüm şüphelere rağmen Guinness Rekorlar Kitabı gibi kurumlar bu iddiayı destekleyen belgeleri yeterli bulmuş durumda. Gerçekten 69 çocuk doğurdu mu bilinmez ama Valentina’nın adı, tarihin en sıra dışı anneleri arasında çoktan yerini almış gibi görünüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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