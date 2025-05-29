onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Uzmanlar Popüler TikTok Trendi "Ağız Bantlama" Hakkında Ciddi Uyarılarda Bulundu

Uzmanlar Popüler TikTok Trendi "Ağız Bantlama" Hakkında Ciddi Uyarılarda Bulundu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.05.2025 - 14:06

Son zamanlarda TikTok’ta ağzını bantlayarak uyuyan insanları gördüyseniz yalnız değilsiniz. Ağız bantlama trendi daha iyi uyumak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Kullanıcılar nefesin düzenlendiğini, horlamanın azaldığını iddia ediyor. Hatta daha parlak bir cilt ve keskin bir çene hattı bile vaat ediliyor. Ama işin uzmanları bu uygulamanın o kadar da faydalı olmadığını söylüyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ağız bantlama gerçekten işe yarıyor mu?

Ağız bantlama gerçekten işe yarıyor mu?

Trendin arkasındaki fikir, burnumuzdan nefes almamızı teşvik etmek. Çünkü burun tıkanıklığı yaşandığında nefes alma refleksi ağıza geçiyor ve bu da uykuda nefes problemlerine neden olabiliyor. Özellikle uyku apnesi gibi durumlar ağız solunumuyla daha da kötüleşebiliyor. Bu noktada ağız bantlamanın bu durumu düzeltip düzeltemeyeceği merak konusu olmuş durumda.

Kanada’da yapılan yeni bir bilimsel inceleme, 1999’dan 2024’e kadar yayımlanmış 10 çalışmayı bir araya getirdi. Çalışmaların sekizi, doğrudan ağız bantlamayı incelerken; ikisi, çene bandı kullanımını değerlendirdi. Sadece iki çalışmada, hafif uyku apnesi yaşayan kişilerde oksijen seviyeleri gibi birkaç ölçütte küçük iyileşmeler gözlendi. Fakat bu gelişmelerin, klinik anlamda pek bir fark yaratmayacağı belirtildi.

Sağlık açısından riskleri ne kadar ciddi?

Sağlık açısından riskleri ne kadar ciddi?

İncelemeye göre bazı durumlarda ağız bantlama ciddi sağlık riskleri oluşturabilir. Özellikle burun tıkanıklığı olan bireylerde hem burun hem ağız yolunun kapalı olması boğulma gibi tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor. Saman nezlesi, eğri burun kemiği veya büyük bademcikler gibi rahatsızlıklar, burundan nefes almayı zorlaştıran etkenler arasında.

Bu nedenle burnu tıkalı olanların kesinlikle böyle bir uygulamaya yönelmemesi gerekiyor. Üstelik dört farklı çalışmada bu uygulamanın ciddi zararlar doğurabileceği açıkça belirtilmiş. Uzmanlar, ağız bantlamanın herhangi bir sağlık sorunu olmayan kişilerde bile potansiyel risk taşıyabileceğini vurguluyor. Alerjik reaksiyonlar da cabası. Üstelik çocuklar için kesinlikle önerilmiyor.

Sosyal medya trendleri sağlığın önüne geçmemeli.

Sosyal medya trendleri sağlığın önüne geçmemeli.

TikTok ve benzeri platformlarda yayılan bu tarz sağlık trendleri cazip görünebilir. Ancak uzmanlar, özellikle uyku sorunları yaşayan kişilerin önce bir uzmana başvurması gerektiğini belirtiyor. Aksi halde ağız bantlama gibi yöntemlere yönelmek, teşhis edilmemiş bir hastalığın geç fark edilmesine neden olabilir.

Bilimsel olarak desteklenmeyen yöntemler, zaman kaybından daha fazlasına mal olabilir. Sağlıklı bireylerde belki geçici ve hafif faydalar görülse de henüz bu konuda yeterli bilimsel veri bulunmuyor. Kısacası uyurken ağzınızı bantlamadan önce iki kez düşünmekte fayda var.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Kübra Aydın

Tiktok`ta orada burada gördüğünüz şeyi niye denersiniz ki?