Uzmanlar Popüler TikTok Trendi "Ağız Bantlama" Hakkında Ciddi Uyarılarda Bulundu

Trendin arkasındaki fikir, burnumuzdan nefes almamızı teşvik etmek. Çünkü burun tıkanıklığı yaşandığında nefes alma refleksi ağıza geçiyor ve bu da uykuda nefes problemlerine neden olabiliyor. Özellikle uyku apnesi gibi durumlar ağız solunumuyla daha da kötüleşebiliyor. Bu noktada ağız bantlamanın bu durumu düzeltip düzeltemeyeceği merak konusu olmuş durumda.

Kanada’da yapılan yeni bir bilimsel inceleme, 1999’dan 2024’e kadar yayımlanmış 10 çalışmayı bir araya getirdi. Çalışmaların sekizi, doğrudan ağız bantlamayı incelerken; ikisi, çene bandı kullanımını değerlendirdi. Sadece iki çalışmada, hafif uyku apnesi yaşayan kişilerde oksijen seviyeleri gibi birkaç ölçütte küçük iyileşmeler gözlendi. Fakat bu gelişmelerin, klinik anlamda pek bir fark yaratmayacağı belirtildi.