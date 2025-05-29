Uzmanlar Popüler TikTok Trendi "Ağız Bantlama" Hakkında Ciddi Uyarılarda Bulundu
Son zamanlarda TikTok’ta ağzını bantlayarak uyuyan insanları gördüyseniz yalnız değilsiniz. Ağız bantlama trendi daha iyi uyumak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Kullanıcılar nefesin düzenlendiğini, horlamanın azaldığını iddia ediyor. Hatta daha parlak bir cilt ve keskin bir çene hattı bile vaat ediliyor. Ama işin uzmanları bu uygulamanın o kadar da faydalı olmadığını söylüyor.
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Ağız bantlama gerçekten işe yarıyor mu?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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Tiktok`ta orada burada gördüğünüz şeyi niye denersiniz ki?