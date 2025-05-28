Partnerinizle Olan İlişkiyi Güçlendirdiği İddia Edilen 2-2-2 Kuralı Nedir?
İlişkiler her zaman kolay yürümüyor, özellikle hayatın yükü omuzlara bindikçe. İş, çocuklar, aile, ev derken çiftler birbirine vakit ayıramaz hale gelebiliyor. İşte tam da bu yüzden terapistlerin sıkça önerdiği 2-2-2 kuralı devreye giriyor. Bu kurala göre belirli aralıklarla planlanan kaliteli zaman, ilişkinin dinamiğini korumanın anahtarı olabilir. Peki bu kural nasıl uygulanıyor ve gerçekten fayda sağlıyor mu? Bakalım!
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Peki, nedir bu 2-2-2 kuralı?
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İşe yarıyor mu ki?
Uzmanlar 2-2-2 kuralını zorunluluk gibi değil, yol gösterici olarak görmeyi öneriyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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