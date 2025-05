Partnerinizle Olan İlişkiyi Güçlendirdiği İddia Edilen 2-2-2 Kuralı Nedir?

Basitçe anlatmak gerekirse bu kural, her iki haftada bir randevuya çıkmayı, her iki ayda bir hafta sonu kaçamağı yapmayı ve her iki yılda bir birlikte bir haftalık tatil planlamayı öneriyor. Üçlü formül, ilişkinin sadece rutinlere değil birlikte geçirilen nitelikli zamana da yer açmasını amaçlıyor.

Terapist Gabriela Reyes’e göre bu yöntem, ilişkiyi öncelik sırasında hep üstte tutmanın yollarından biri. Uygulaması da zor değil, önemli olan bu anları programlı ve bilinçli şekilde hayatın içine yerleştirmek.