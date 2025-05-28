Ghostlanma Sınırlarının Ne Kadar Olduğunu Mizahla Karışık Anlatanlar
Günümüzde ilişkilere başlamak da bitirmek de oldukça farklı bir hal aldı. Eskiden 'çıkma teklifi' diye bir şey vardı. İnsanlar birbirine çıkma teklif eder ve ilişki başlardı. Şimdilerde ise ilişkinin başladığını da bittiğini de anlamak zor. Neden mi? İlişkiyi bitirirken 'ghostlamak' moda oldu da ondan! Bir bakmışsınız, üç gündür mesajınıza cevap almamışsınız.
Sosyal medya kullanıcıları bu kez ghostlanma sınırlarını açıkladı.
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Artık ilişkisi olup da ghosting yemeyen, ghosting yapmayan yoktur büyük bir ihtimalle.
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Peki ghostingin bir sınırı var mı?
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Hafta sonu sayılmaz.
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Yoksa bu yaşadıklarımız ghosting değil mi?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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