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Ghostlanma Sınırlarının Ne Kadar Olduğunu Mizahla Karışık Anlatanlar

Ghostlanma Sınırlarının Ne Kadar Olduğunu Mizahla Karışık Anlatanlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
28.05.2025 - 09:32

Günümüzde ilişkilere başlamak da bitirmek de oldukça farklı bir hal aldı. Eskiden 'çıkma teklifi' diye bir şey vardı. İnsanlar birbirine çıkma teklif eder ve ilişki başlardı. Şimdilerde ise ilişkinin başladığını da bittiğini de anlamak zor. Neden mi? İlişkiyi bitirirken 'ghostlamak' moda oldu da ondan! Bir bakmışsınız, üç gündür mesajınıza cevap almamışsınız.

Sosyal medya kullanıcıları bu kez ghostlanma sınırlarını açıkladı.

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Artık ilişkisi olup da ghosting yemeyen, ghosting yapmayan yoktur büyük bir ihtimalle.

Artık ilişkisi olup da ghosting yemeyen, ghosting yapmayan yoktur büyük bir ihtimalle.

Karşı tarafın bir anda iletişimi kesmesi, adeta ortadan kaybolup bir 'hayalet' gibi olmasına ilişkilerde 'ghosting' adı veriliyor. Artık ilişkiler öyle uzun mesajlarla, kendine iyi baklarla, hata sende değil bendelerle bitirilmiyor. Çoğu kişi sadece ghosting yapıp ortadan kaybolmayı tercih ediyor.

Peki ghostingin bir sınırı var mı?

Peki ghostingin bir sınırı var mı?
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Mesela kaç saat sonra bu yaşadığınız şeyi ghostlanma olarak adlandırıyorsunuz? Bir sosyal medya kullanıcısı bu soruyu ortaya atıp kendisinin sadece üç saat sınırı olduğunu söyledi.

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Hafta sonu sayılmaz.

Hafta sonu sayılmaz.
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Yoksa bu yaşadıklarımız ghosting değil mi?

Yoksa bu yaşadıklarımız ghosting değil mi?
twitter.com

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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