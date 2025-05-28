Ghostlanma Sınırlarının Ne Kadar Olduğunu Mizahla Karışık Anlatanlar

Günümüzde ilişkilere başlamak da bitirmek de oldukça farklı bir hal aldı. Eskiden 'çıkma teklifi' diye bir şey vardı. İnsanlar birbirine çıkma teklif eder ve ilişki başlardı. Şimdilerde ise ilişkinin başladığını da bittiğini de anlamak zor. Neden mi? İlişkiyi bitirirken 'ghostlamak' moda oldu da ondan! Bir bakmışsınız, üç gündür mesajınıza cevap almamışsınız.

Sosyal medya kullanıcıları bu kez ghostlanma sınırlarını açıkladı.