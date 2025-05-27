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"Çabalayan Erkeği Zehir Olsa da Yeriz" Diyen Goygoyculardan Güldüren Paylaşımlar

"Çabalayan Erkeği Zehir Olsa da Yeriz" Diyen Goygoyculardan Güldüren Paylaşımlar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.05.2025 - 23:55

Sizler de takdir edersiniz ki ilişkilerde 'çabalayan erkek' her zaman kazanır. Peki çabalayan erkek nasıl olur? Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı çabalayan erkeklerin önemini hatırlatan bir gönderi paylaştı. Diğer kullanıcılar da çabalayan erkek örnekleri vererek hem kendilerine hak verdirdi hem de güldürdü.

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Bir kullanıcı, 'çabalayan erkek'leri övdü.

Bir kullanıcı, 'çabalayan erkek'leri övdü.
twitter.com

Diğer kullanıcılar da işi goygoya vurdu. Gelin, kim neler demiş beraber bakalım...

Diğer kullanıcılar da işi goygoya vurdu. Gelin, kim neler demiş beraber bakalım...
twitter.com

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twitter.com
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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