Bu Seneki Yaz Ayını Bomba Gibi Geçirecek Burçlar

Uranüs’ün duygusal yatırımlar ve yakın ilişkiler alanınızı sarsmasıyla birlikte, beklenmedik ilişkiler başlayabilir ya da mevcut bağlarınızda büyük dönüşümler yaşayabilirsiniz. Yeni bir ilişkiye aniden adım atabilir ya da uzun süredir devam eden bir bağı kökten sorgulayabilirsiniz. Satürn ise size sorumluluk, sadakat ve dengeyi yeniden öğretmeye hazırlanıyor.