Bu Aralar Adını Sıkça Duymaya Başladığımız Kaçıngan Bağlanma Nedir?
Son zamanlarda sosyal medyada ve ilişkiler üzerine yapılan sohbetlerde “kaçıngan bağlanma” ifadesi sıkça geçiyor. Peki bu kadar konuşulan bu terim aslında ne anlama geliyor? Genellikle ilişkilerde geri duran, duygusal olarak uzak duran insanların altında bu bağlanma stili yatıyor olabilir. Bu durumun kökeni çocuklukta başlıyor ve çoğu zaman fark edilmeden yetişkinlik ilişkilerine taşınıyor. Gelin iyice irdeleyelim...
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Kaçıngan bağlanma nedir ve nasıl gelişir?
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Yetişkinlikte bu bağlanma tarzına sahip bireyler genellikle oldukça bağımsız ve duygusal bağlardan uzak durma eğilimindedir.
Kaçıngan bağlanma yalnızca ebeveyn tutumlarıyla sınırlı değil.
Kaçıngan bağlanmanın da kendi içinde farklı türleri bulunuyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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