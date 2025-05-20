Bu Aralar Adını Sıkça Duymaya Başladığımız Kaçıngan Bağlanma Nedir?

Kaçıngan bağlanma tarzı, genellikle çocuğun duygusal olarak ulaşılmaz ya da aşırı eleştirel bir ebeveynle büyümesi sonucu ortaya çıkar. Bu tarz bir bakım modeli, çocuğun ihtiyaç duyduğu duygusal destekten yoksun kalmasına neden olur. Ebeveyn, temel fiziksel ihtiyaçları karşılayabilir ancak çocuğun duygusal ihtiyaçlarına karşı duyarsızdır.

Bunun sonucunda çocuk, duygularını bastırmayı, kendi başına baş etmeyi ve dış dünyaya karşı mesafeli durmayı öğrenir. Bu öğrenilen davranış kalıbı, yetişkinlikte de etkisini sürdürür ve romantik ilişkilerden arkadaşlıklara kadar birçok alanda kendini gösterebilir.