Bu Aralar Adını Sıkça Duymaya Başladığımız Kaçıngan Bağlanma Nedir?

Anksiyöz-kaçıngan bağlanma stiline sahip kişiler, bir yandan ilgiye ve yakınlığa çok ihtiyaç duyar ama karşılık alamayacaklarını düşündükleri için ilişkide kaygı yaşarlar. Kıskançlık, sürekli onay arayışı ve ilişkideki her ayrıntının fazlasıyla önemsenmesi bu türün özelliklerindendir. Korkulu-kaçıngan bağlanmada ise kişi ilişki ister ama aynı anda ondan korkar; bir an yakınlık kurarken, bir an sonra partnerini iter.

Diğer taraftan güvensiz-kaçıngan bağlanma tarzı ise daha çok yalnızlığı benimseyen ve duygusal yakınlıktan tamamen kaçınan bireylerde görülür. Bu kişiler dışarıdan mesafeli ve bağlanma korkusu yaşayan biri gibi görünse de içten içe ilişkisel yakınlığa duydukları ihtiyaçla çatışma yaşayabilirler.