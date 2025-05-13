İki Tarafın da Cinsel Kimliğini Saklamak İçin Yaptığı "Lavanta Evliliği" Nedir?

Toplumun beklentileri, aile baskısı ya da kariyer kaygısı... Bazı insanlar, kendi gerçeğini gizlemek zorunda kaldığında alışılmadık yollar seçebiliyor. İşte bu noktada karşımıza çıkan kavramlardan birisi de lavanta evliliği.

İki tarafın da kendi cinsel kimliğini toplumdan gizlemek için yaptığı bu evlilik türü, dışarıdan bakıldığında “sıradan” bir birliktelik gibi görünse de perde arkasında çok daha karmaşık bir gerçeklik yatıyor. Peki lavanta evliliği tam olarak nedir, kimler yapar ve neden ihtiyaç duyulur?

Gelin, beraber öğrenelim...