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İki Tarafın da Cinsel Kimliğini Saklamak İçin Yaptığı "Lavanta Evliliği" Nedir?

İki Tarafın da Cinsel Kimliğini Saklamak İçin Yaptığı "Lavanta Evliliği" Nedir?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.05.2025 - 22:33

Toplumun beklentileri, aile baskısı ya da kariyer kaygısı... Bazı insanlar, kendi gerçeğini gizlemek zorunda kaldığında alışılmadık yollar seçebiliyor. İşte bu noktada karşımıza çıkan kavramlardan birisi de lavanta evliliği.

İki tarafın da kendi cinsel kimliğini toplumdan gizlemek için yaptığı bu evlilik türü, dışarıdan bakıldığında “sıradan” bir birliktelik gibi görünse de perde arkasında çok daha karmaşık bir gerçeklik yatıyor. Peki lavanta evliliği tam olarak nedir, kimler yapar ve neden ihtiyaç duyulur?

Gelin, beraber öğrenelim...

Kaynak: https://www.marriage.com/advice/marri...
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'Lavanta evliliği' kavramını daha önce hiç duymuş muydunuz?

'Lavanta evliliği' kavramını daha önce hiç duymuş muydunuz?

Aslına bakarsanız 'lovebombing', 'ghosting' gibi ilişki dinamiklerinden bahsetmiyoruz bu sefer. Her ne kadar teknik olarak mantık evliliğini andırsa da, lavanta evliliğinin dinamiği çok daha farklı.

Peki nedir bu lavanta evliliği?

Peki nedir bu lavanta evliliği?

Lavanta evliliği bir ya da her iki tarafın da gerçek cinsel yönelimini toplumdan gizlemek amacıyla yaptığı, genellikle heteroseksüel gibi görünen ama duygusal ya da cinsel bağ içermeyen evlilik türü. Bu evlilikler çoğunlukla 'görünürlükten kaçınma', 'aile baskısını savuşturma' veya 'toplum normlarına uyum sağlama' gibi gerekçelere dayanıyor.

Peki neden papatya değil, gül değil de lavanta?

Peki neden papatya değil, gül değil de lavanta?

'Lavanta' kelimesi, tarihsel olarak queer topluluklarla ilişkilendirilmiş sembolik bir renk. 20. yüzyılın başlarında özellikle Amerika’da, eşcinsel bireylerin sosyal kabul görebilmek için yaptığı bu tür evlilikler için lavender marriage terimi kullanılmaya başlanmış. Bir nevi 'gizli anlaşma' içeren evliliklerdir.

Bu evliliği sadece LGBTQI+ bireyler yapmıyor.

Bu evliliği sadece LGBTQI+ bireyler yapmıyor.

Göz önünde olan kişiler de bu evliliği tercih ediyor. Ünlüler, siyasetçiler, iş insanları... Medya baskısından kaçmak istiyorlar.

Her şey yönelim, kimlik ve tabusal sorunlar değil tabii. Karşılıklı çıkar ilişkisi içinde olan çiftler de yapıyor. İki taraf da durumun farkında ve bu şekilde daha 'güvende' hissediyorlar.

Her ne kadar dışarıdan “sorunsuz” gibi görünse de lavanta evlilikleri bireylerde kimlik çatışmalarına, duygusal yalnızlığa ve uzun vadeli psikolojik yüklemelere neden olabiliyor tabii. Gerçek duygular bastırıldıkça, içsel huzursuzluk da kaçınılmaz hale geliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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