İki Tarafın da Cinsel Kimliğini Saklamak İçin Yaptığı "Lavanta Evliliği" Nedir?
Kaynak: https://www.marriage.com/advice/marri...
Toplumun beklentileri, aile baskısı ya da kariyer kaygısı... Bazı insanlar, kendi gerçeğini gizlemek zorunda kaldığında alışılmadık yollar seçebiliyor. İşte bu noktada karşımıza çıkan kavramlardan birisi de lavanta evliliği.
İki tarafın da kendi cinsel kimliğini toplumdan gizlemek için yaptığı bu evlilik türü, dışarıdan bakıldığında “sıradan” bir birliktelik gibi görünse de perde arkasında çok daha karmaşık bir gerçeklik yatıyor. Peki lavanta evliliği tam olarak nedir, kimler yapar ve neden ihtiyaç duyulur?
Gelin, beraber öğrenelim...
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'Lavanta evliliği' kavramını daha önce hiç duymuş muydunuz?
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Peki nedir bu lavanta evliliği?
Peki neden papatya değil, gül değil de lavanta?
Bu evliliği sadece LGBTQI+ bireyler yapmıyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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