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Günün Pozitif Videosu Geldi! Vitrin Üzerinden Birbirlerine Kavuşan Kedi ve Köpeğin O Anları İç Isıttı

Günün Pozitif Videosu Geldi! Vitrin Üzerinden Birbirlerine Kavuşan Kedi ve Köpeğin O Anları İç Isıttı

Kedi
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.05.2025 - 21:36

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Petshop vitrininde karşı karşıya gelen bir köpek ve bir kedi, cam engeline rağmen birbirlerine kavuşmaya çalışınca ortaya duygusal ve bir o kadar da gülümseten anlar çıktı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, izleyenlerin içini ısıttı, 'Dostluğun böylesi!' dedirtti.

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İşte o video:

Bir köpeğin ve kedinin petshop'taki görüntüleri gündem oldu.

Bir köpeğin ve kedinin petshop'taki görüntüleri gündem oldu.

Vitrin üzerinden birbirlerine kavuşmaya çalışan ikilinin o görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Gören kullanıcıların işi ısındı.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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