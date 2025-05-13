Günün Pozitif Videosu Geldi! Vitrin Üzerinden Birbirlerine Kavuşan Kedi ve Köpeğin O Anları İç Isıttı

Petshop vitrininde karşı karşıya gelen bir köpek ve bir kedi, cam engeline rağmen birbirlerine kavuşmaya çalışınca ortaya duygusal ve bir o kadar da gülümseten anlar çıktı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, izleyenlerin içini ısıttı, 'Dostluğun böylesi!' dedirtti.