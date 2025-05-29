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TikTok'un Yeni Zayıflama Trendi "Fibermaxxing" Gerçekten İşe Yarıyor mu?

TikTok'un Yeni Zayıflama Trendi "Fibermaxxing" Gerçekten İşe Yarıyor mu?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.05.2025 - 13:09

Siz de TikTok’ta rengarenk sebzelerle dolu tabaklar görüp ne olduğunu merak ettiniz mi? Son dönemin en popüler beslenme trendlerinden biri olan fibermaxxing, gün boyunca bol lifli yiyecekler tüketmeye dayanıyor. Sindirime yardımcı olması ve kilo verdirmesiyle öne çıkıyor. Ancak uzmanların uyarılarına göre bu kadar lif her vücut için uygun olmayabilir. Gelin bu trend neyin nesiymiş beraber bakalım!

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Fibermaxxing nedir, neden bu kadar konuşuluyor?

Fibermaxxing nedir, neden bu kadar konuşuluyor?

Fibermaxxing, öğünlerde ve atıştırmalıklarda lif oranı yüksek sebzeler, baklagiller ve tam tahıllara bolca yer verme mantığına dayanıyor. Diyetisyen Kara Landau’ya göre bu trend, sosyal medyada dolaşan diğer riskli beslenme modellerinin aksine aslında oldukça olumlu bir yönelim.

Bağırsak florasını desteklediği, hormonları dengelediği ve kilo yönetimine katkı sağladığı için diyetisyenlerin de sıkça önerdiği alışkanlıklarla örtüşüyor. Ancak burada önemli olan, lif alımının abartılmadan ve dengeli şekilde yapılması. Çünkü günlük önerilen miktar kadınlar için ortalama 25 gramken erkekler için bu oran 38 grama kadar çıkabiliyor.

Herkes için uygun mu? Uyarılar var...

Herkes için uygun mu? Uyarılar var...

Diyetisyen Dahlia Marin’e göre özellikle 50 yaş üzerindeki bireylerin günlük lif ihtiyacı daha düşük ve bu gruptakiler fazla lif tükettiğinde sindirim sorunları yaşayabiliyor. Ayrıca huzursuz bağırsak sendromu (IBS), SIBO (ince bağırsakta aşırı bakteri üremesi) ya da iltihabi bağırsak hastalıkları olanlar da bu trendden zarar görebilir.

Lif alımı, hassas kişilerde yavaş ve kontrollü şekilde artırılmalı. Aksi takdirde gaz, şişkinlik gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Bu nedenle fibermaxxing uygulamadan önce sağlık geçmişini göz önünde bulundurmak ve uzman görüşü almak önemli.

Lifli besinler faydalı ama çeşit şart!

Lifli besinler faydalı ama çeşit şart!

Trendin etkili olabilmesi için sadece gram hesabı değil, lifin kaynağı da büyük önem taşıyor. Uzmanlar; meyve, sebze, tam tahıl, baklagil, kuruyemiş ve tohumların bir arada tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca ambalajlı ürünlerde lif kaynağı olarak yalnızca tek bir içerik varsa sindirim için faydalı olmayabilir.

Çeşitli lif türleri bağırsaklardaki farklı probiyotikleri besleyerek uzun vadede daha sağlıklı sonuçlar verir. Unutulmaması gereken bir diğer detay ise lif tüketimini artırırken su tüketiminin de mutlaka artırılması.

Fibermaxxing doğru uygulandığında bağırsak sağlığından kilo yönetimine kadar birçok fayda sağlayabilir. Ancak herkesin vücudu ve sağlık durumu farklı olduğu için bu trend herkese iyi gelecek diye bir kural yok. Lif alımını artırmak isteyenler işe yavaş başlayarak ve su tüketimini artırarak ilerlemeli.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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