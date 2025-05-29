TikTok'un Yeni Zayıflama Trendi "Fibermaxxing" Gerçekten İşe Yarıyor mu?

Fibermaxxing, öğünlerde ve atıştırmalıklarda lif oranı yüksek sebzeler, baklagiller ve tam tahıllara bolca yer verme mantığına dayanıyor. Diyetisyen Kara Landau’ya göre bu trend, sosyal medyada dolaşan diğer riskli beslenme modellerinin aksine aslında oldukça olumlu bir yönelim.

Bağırsak florasını desteklediği, hormonları dengelediği ve kilo yönetimine katkı sağladığı için diyetisyenlerin de sıkça önerdiği alışkanlıklarla örtüşüyor. Ancak burada önemli olan, lif alımının abartılmadan ve dengeli şekilde yapılması. Çünkü günlük önerilen miktar kadınlar için ortalama 25 gramken erkekler için bu oran 38 grama kadar çıkabiliyor.