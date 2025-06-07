9 Saatlik Operasyondan Sonra Bambaşka Bir Kadın Olan Gülşah Saraçoğlu'nun Yeni Pozu Akıllara Durgunluk Verdi!
Birkaç gün önce 9 saat süren bir estetik operasyonundan çıktığını duyuran ve son halini de paylaşan Gülşah Saraçoğlu'ndan yeni poz geldi!
Görenin dönüp bir daha baktığı çünkü tanımakta zorluk çektiği o fotoğraf akıllara resmen durgunluk verdi! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Birçok ünlü ismi giydiren ünlü moda tasarımcısı, aynı zamanda da moda programlarının aranan yüzü olan Gülşah Saraçoğlu, zaman içerisinde koca bir değişim geçirdi biliyorsunuz.
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İşte Benim Stilim'in başlamasıyla beraber gözler yeniden kendisini aramıştı fakat Gülşah Saraçoğlu, bir süredir gözlerden uzak kalmayı tercih ediyordu. Ekrana da geri dönmedi.
Bayram sabahı yeni pozlarını paylaşmaya karar veren Gülşah Saraçoğlu yine akıllara durgunluk verdi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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