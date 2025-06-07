9 Saatlik Operasyondan Sonra Bambaşka Bir Kadın Olan Gülşah Saraçoğlu'nun Yeni Pozu Akıllara Durgunluk Verdi!

Hayatımıza ilk girdiği yıllarda çok daha yuvarlak hatlara sahip olan ve henüz herhangi bi işlem görmemiş yüzü, seneler içerisinde değişerek bambaşka bir form aldı.

Yine de sağda gördüğünüz haline hepimiz alışmış, Gülşah Saraçoğlu'nu böyle benimsemiştik.

O kadar ki dudaklarına, yanaklarına yaptırdığı dolgular, burun estetiği, çene törpüsü derken uzunca bir süredir estetikli haliyle gördüğümüz Saraçoğlu'nun ilk halini unutmuştuk bile!