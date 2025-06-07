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9 Saatlik Operasyondan Sonra Bambaşka Bir Kadın Olan Gülşah Saraçoğlu'nun Yeni Pozu Akıllara Durgunluk Verdi!

9 Saatlik Operasyondan Sonra Bambaşka Bir Kadın Olan Gülşah Saraçoğlu'nun Yeni Pozu Akıllara Durgunluk Verdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.06.2025 - 16:32

Birkaç gün önce 9 saat süren bir estetik operasyonundan çıktığını duyuran ve son halini de paylaşan Gülşah Saraçoğlu'ndan yeni poz geldi!

Görenin dönüp bir daha baktığı çünkü tanımakta zorluk çektiği o fotoğraf akıllara resmen durgunluk verdi! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Birçok ünlü ismi giydiren ünlü moda tasarımcısı, aynı zamanda da moda programlarının aranan yüzü olan Gülşah Saraçoğlu, zaman içerisinde koca bir değişim geçirdi biliyorsunuz.

Birçok ünlü ismi giydiren ünlü moda tasarımcısı, aynı zamanda da moda programlarının aranan yüzü olan Gülşah Saraçoğlu, zaman içerisinde koca bir değişim geçirdi biliyorsunuz.

Hayatımıza ilk girdiği yıllarda çok daha yuvarlak hatlara sahip olan ve henüz herhangi bi işlem görmemiş yüzü, seneler içerisinde değişerek bambaşka bir form aldı. 

Yine de sağda gördüğünüz haline hepimiz alışmış, Gülşah Saraçoğlu'nu böyle benimsemiştik. 

O kadar ki dudaklarına, yanaklarına yaptırdığı dolgular, burun estetiği, çene törpüsü derken uzunca bir süredir estetikli haliyle gördüğümüz Saraçoğlu'nun ilk halini unutmuştuk bile!

İşte Benim Stilim'in başlamasıyla beraber gözler yeniden kendisini aramıştı fakat Gülşah Saraçoğlu, bir süredir gözlerden uzak kalmayı tercih ediyordu. Ekrana da geri dönmedi.

İşte Benim Stilim'in başlamasıyla beraber gözler yeniden kendisini aramıştı fakat Gülşah Saraçoğlu, bir süredir gözlerden uzak kalmayı tercih ediyordu. Ekrana da geri dönmedi.

Yine de dönüşü muhteşem oldu! Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından 9 saat süren bir estetik operasyonu geçirdiğini duyuran Gülşah Saraçoğlu, estetikle yüzünün geldiği son hali de paylaştı. 

Gülşah Saraçoğlu'yla yakından uzaktan alakası olmayan fotoğraf, ağızları açık bırakmış, yüz nakli yaptırdığını düşündürtmüştü. Yorumlar da gecikmemişti haliyle...

Kaçıranlar için ilk pozundan ve gelen yorumlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bayram sabahı yeni pozlarını paylaşmaya karar veren Gülşah Saraçoğlu yine akıllara durgunluk verdi.

Bayram sabahı yeni pozlarını paylaşmaya karar veren Gülşah Saraçoğlu yine akıllara durgunluk verdi.

Henüz kendisini herhangi bir yerde canlı canlı görüntüleyen olmadığı için bu gördüklerimiz gerçek mi inanın bilmiyoruz. Fakat eğer gerçekse, Türkiye'de belki de ilk defa bu kadar köklü bir değişime şahitlik ediyoruz desek yalan olmaz. 

Yukarıda gördüğünüz bikinili, uyku maskeli yeni pozunu paylaşan Gülşah Saraçoğlu, kendini övmelere doyamadı. Arkaya 'Tü Tü Maşallah' şarkısını koyup tüm kem gözleri kovmak için önlem alan Saraçoğlu, 'Ee ne yapayım havalıysak!' dedi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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