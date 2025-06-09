onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Desteksiz Yürüyemiyordu: MS'le Mücadele Eden Serdar Ortaç Son Konserinde Nasıl Yürüdüğünü Gösterdi!

Desteksiz Yürüyemiyordu: MS'le Mücadele Eden Serdar Ortaç Son Konserinde Nasıl Yürüdüğünü Gösterdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.06.2025 - 00:22

Uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç, sigara ve alkolü bıraktığını duyurmuştu. Geçtiğimiz saatlerde Harbiye'de sahne alan Serdar Ortaç, desteksiz yürüyebildiğini sahnede gösterdi!

Buyurun detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Birçok kült şarkının bizzat sahibi ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, 1994'ten bu yana hayatının her detayıyla gündemimizde olan isimler arasında yer alıyor.

Birçok kült şarkının bizzat sahibi ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, 1994'ten bu yana hayatının her detayıyla gündemimizde olan isimler arasında yer alıyor.

Karabiberim'le müthiş bir çıkış yakalayan sonrasında her biri dillere pelesenk, her biri yazın favorisi onlarca şarkıya imza atan Serdar Ortaç, sahneleri ve kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyor. 

Chloe ile mutsuz sonla biten ilişkisini, Chloe dönemi ve sonrasında kumarda kaybettiklerini bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz. Serdar Ortaç denildiğinde akıllara şarkıları geliyorsa da kumar da eşzamanlı olarak akla geliyor, malumunuz...

Bir de oldukça üzücü bir yolculuğu daha var kendisinin. Hayatı boyunca birçok zorluk çekmiş olan Serdar Ortaç yıllardır MS hastalığıyla mücadele ediyor.

Bir de oldukça üzücü bir yolculuğu daha var kendisinin. Hayatı boyunca birçok zorluk çekmiş olan Serdar Ortaç yıllardır MS hastalığıyla mücadele ediyor.

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz sene hayata dair tüm umudunu kaybeden Serdar Ortaç kendisini alkol ve sigaraya vermiş, TikTok ve Instagram'da oldukça enteresan açıklamalarda bulunup, çoğu zaman alkollü olduğu için kendini kaybetmiş halleriyle hem endişelendirmiş, hem de tepkiye sebep olmuştu. 

Kumar, alkol ve sigaraya hep beraber veda etmeye karar veren Serdar Ortaç'ın uzun bir süredir alkolü de sigarayı da ağzına sürmediği biliniyordu. Yine de sahnelerinin birkaçında MS sebebiyle yürümekte zorluk çektiği anlarla hayranlarının yüreğini ağzına getirmişti.

Geçtiğimiz saatlerde Harbiye'de sahne alan Serdar Ortaç, artık desteksiz yürüyebildiğini ilk kez gösterdi!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın