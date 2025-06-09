Desteksiz Yürüyemiyordu: MS'le Mücadele Eden Serdar Ortaç Son Konserinde Nasıl Yürüdüğünü Gösterdi!

Karabiberim'le müthiş bir çıkış yakalayan sonrasında her biri dillere pelesenk, her biri yazın favorisi onlarca şarkıya imza atan Serdar Ortaç, sahneleri ve kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

Chloe ile mutsuz sonla biten ilişkisini, Chloe dönemi ve sonrasında kumarda kaybettiklerini bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz. Serdar Ortaç denildiğinde akıllara şarkıları geliyorsa da kumar da eşzamanlı olarak akla geliyor, malumunuz...