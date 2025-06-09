Desteksiz Yürüyemiyordu: MS'le Mücadele Eden Serdar Ortaç Son Konserinde Nasıl Yürüdüğünü Gösterdi!
Uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç, sigara ve alkolü bıraktığını duyurmuştu. Geçtiğimiz saatlerde Harbiye'de sahne alan Serdar Ortaç, desteksiz yürüyebildiğini sahnede gösterdi!
Buyurun detayları beraber inceleyelim.
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Birçok kült şarkının bizzat sahibi ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, 1994'ten bu yana hayatının her detayıyla gündemimizde olan isimler arasında yer alıyor.
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Bir de oldukça üzücü bir yolculuğu daha var kendisinin. Hayatı boyunca birçok zorluk çekmiş olan Serdar Ortaç yıllardır MS hastalığıyla mücadele ediyor.
Geçtiğimiz saatlerde Harbiye'de sahne alan Serdar Ortaç, artık desteksiz yürüyebildiğini ilk kez gösterdi!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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