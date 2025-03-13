Sağlık Durumu Merak Edilen Yeşilçam’ın Efsanesi Kadir İnanır’ın Son Hali Ortaya Çıktı
Sağlık Durumu Merak Edilen Yeşilçam’ın Efsanesi Kadir İnanır’ın Son Hali Ortaya Çıktı
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır, geçirdiği sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir hastanede tedavi görüyordu. Beynine pıhtı atması sonucu entübe edildiği ve yoğun bakımda tedavi gördüğü iddia edilen İnanır’ın son hali merak konusuydu.
Geçtiğimiz aylarda hastalığı hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmış, felç geçirdiği ve konuşamadığı öne sürülmüştü. Usta sanatçının sağlık durumu hakkında zaman zaman açıklamalar yapılsa da hayranları son halini görmek istiyordu.
Bugün hastaneden yeni bir paylaşım geldi. Aylar sonra ilk kez görüntülenen Kadir İnanır’ın son durumu da belli oldu.
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Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır’ı tanımayan yoktur.
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Geçtiğimiz ay Kadir İnanır’ın yeğeni Soner Arıca da ünlü oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi vermişti.
Bugün ise Kadir İnanır’ın son haliyle ilgili yeni bir paylaşım yapıldı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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