Sağlık Durumu Merak Edilen Yeşilçam’ın Efsanesi Kadir İnanır’ın Son Hali Ortaya Çıktı

“Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Ah Güzel İstanbul”, “Tatar Ramazan” gibi unutulmaz yapımlarda başrol oynayan usta oyuncu canlandırdığı karakterlerle milyonların sevgisini kazandı. Ancak geçtiğimiz aylarda hayranlarını üzen bir haber gelmişti. 24 Mart 2024’te Beykoz’daki evinde rahatsızlanan İnanır, bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılmıştı.

Yapılan tetkiklerde beynine pıhtı attığı tespit edilmiş ve acil ameliyata alınmıştı. Uzun bir tedavi sürecinin ardından 4 Nisan’da taburcu edilmiş ve fizik tedaviye başlamıştı.

Ancak hastalığı tamamen atlatamayan Kadir İnanır, Ağustos 2024’te bu kez akciğerinde enfeksiyon geliştiği için tekrar hastaneye kaldırılmıştı. O dönemde hakkında çıkan “felç geçirdi, konuşamıyor” iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Ancak hayat arkadaşı Jülide Kural, bu söylentileri yalanlayarak şu açıklamayı yapmıştı:

“Aylar süren tedavi sürecinde zorlu zamanlar da yaşanmadı değil. Ancak Karadeniz’in gücünü, öfkesini, neşesini, kısaca yaşama tutkusunu kalbinde taşıyan Fatsalı Kadir’in gücü, bütün zorlukları aşmada hep kararlı oldu. Niteliksiz kanalların niteliksiz programları ya da tıklanarak para kazanma peşindeki zavallıların yalan haberlerine kulak asmamanızı rica ediyorum.”