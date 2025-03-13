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Sağlık Durumu Merak Edilen Yeşilçam’ın Efsanesi Kadir İnanır’ın Son Hali Ortaya Çıktı

Sağlık Durumu Merak Edilen Yeşilçam’ın Efsanesi Kadir İnanır’ın Son Hali Ortaya Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.03.2025 - 17:18

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır, geçirdiği sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir hastanede tedavi görüyordu. Beynine pıhtı atması sonucu entübe edildiği ve yoğun bakımda tedavi gördüğü iddia edilen İnanır’ın son hali merak konusuydu. 

Geçtiğimiz aylarda hastalığı hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmış, felç geçirdiği ve konuşamadığı öne sürülmüştü. Usta sanatçının sağlık durumu hakkında zaman zaman açıklamalar yapılsa da hayranları son halini görmek istiyordu. 

Bugün hastaneden yeni bir paylaşım geldi. Aylar sonra ilk kez görüntülenen Kadir İnanır’ın son durumu da belli oldu. 

Gelin birlikte bakalım 👇

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Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır’ı tanımayan yoktur.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır’ı tanımayan yoktur.

“Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Ah Güzel İstanbul”, “Tatar Ramazan” gibi unutulmaz yapımlarda başrol oynayan usta oyuncu canlandırdığı karakterlerle milyonların sevgisini kazandı. Ancak geçtiğimiz aylarda hayranlarını üzen bir haber gelmişti. 24 Mart 2024’te Beykoz’daki evinde rahatsızlanan İnanır, bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılmıştı. 

Yapılan tetkiklerde beynine pıhtı attığı tespit edilmiş ve acil ameliyata alınmıştı. Uzun bir tedavi sürecinin ardından 4 Nisan’da taburcu edilmiş ve fizik tedaviye başlamıştı.

Ancak hastalığı tamamen atlatamayan Kadir İnanır, Ağustos 2024’te bu kez akciğerinde enfeksiyon geliştiği için tekrar hastaneye kaldırılmıştı. O dönemde hakkında çıkan “felç geçirdi, konuşamıyor” iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Ancak hayat arkadaşı Jülide Kural, bu söylentileri yalanlayarak şu açıklamayı yapmıştı:

“Aylar süren tedavi sürecinde zorlu zamanlar da yaşanmadı değil. Ancak Karadeniz’in gücünü, öfkesini, neşesini, kısaca yaşama tutkusunu kalbinde taşıyan Fatsalı Kadir’in gücü, bütün zorlukları aşmada hep kararlı oldu. Niteliksiz kanalların niteliksiz programları ya da tıklanarak para kazanma peşindeki zavallıların yalan haberlerine kulak asmamanızı rica ediyorum.”

Detaylara bu içeriğimizde yer vermiştik:

Geçtiğimiz ay Kadir İnanır’ın yeğeni Soner Arıca da ünlü oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi vermişti.

Geçtiğimiz ay Kadir İnanır’ın yeğeni Soner Arıca da ünlü oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi vermişti.

Yeğeni, “Sadece benim dayım olarak değil, tüm ülke için önemli bir değer. Herkesin doğal olarak endişelenmesini kıymetli buluyorum. Bana yazıyorlar, soruyorlar. Bir takım fizik tedaviler alıyor, gayet iyi ama süreci zamana bırakmak gerekiyor” diyerek sevenlerine umut vermişti.

Bunun yanı sıra iş insanı Mithat Erdem de usta sanatçıyı ziyaret edenler arasındaydı. Erdem, Kadir İnanır’la birlikte çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, “Can dostum daha güzel günlere” notunu düşmüştü. Fotoğrafta, İnanır’ın bir hayli kilo verdiği dikkatlerden kaçmamıştı.

Kaçıranlar için👇

Bugün ise Kadir İnanır’ın son haliyle ilgili yeni bir paylaşım yapıldı.

Bugün ise Kadir İnanır’ın son haliyle ilgili yeni bir paylaşım yapıldı.

SOL Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Alper Taş, İnanır’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Taş, X hesabından yaptığı paylaşımda usta oyuncuyla çektirdiği fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Kadir İnanır abimizi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik. Sevgili Jülide Kural’ın sevgi dolu eşliği ve dayanışması ile her gün daha iyiye gidiyor. Her zamanki yakışıklılığı ve güzel gülüşü ile bizi karşıladı. Dostlara selam ve sevgilerini iletiyor.”

Bu paylaşım, İnanır’ın sağlık durumu hakkında merak içinde olan hayranlarını bir nebze olsun rahatlattı. Uzun bir süredir fizik tedavi gören usta oyuncunun sağlık durumunun daha iyiye gittiği görüldü. Hastaneden gelen bu son görüntü Kadir İnanır’ın hayranlarını sevindirdi. 

Şimdi herkes usta sanatçının tam anlamıyla sağlığına kavuşmasını bekliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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