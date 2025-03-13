Hepsi’den Sonra Kariyerine Tek Devam Eden Gülçin Ergül’ün Birbirinden Göndermeli Şarkıları
Hepsi’den Sonra Kariyerine Tek Devam Eden Gülçin Ergül’ün Birbirinden Göndermeli Şarkıları
Grup Hepsi’nin en dikkat çeken üyelerinden biri olan Gülçin Ergül, 2009 yılında gruptan ayrıldıktan sonra büyük bir çıkış yaparak solo kariyerine adım attı. “Ara Ara” ile listelerde zirveye çıktı, “Bir Tanecik Aşkım” ise milyonları peşinden sürükledi. Ancak yıllar içinde kariyeri zaman zaman düşüşe geçti, zaman zaman ise yeniden parladı. Arabesk albümüyle farklı bir tarz denedi, İngilizce şarkılarla uluslararası arenaya açılmaya çalıştı. Bir dönem özel hayatıyla gündeme geldi, hatta ağır bir trafik kazası atlattı.
Gelin Gülçin Ergül'ün dalgalı ilerleyen müzik kariyerini ve birbirinden göndermeli şarkılarını birlikte inceleyelim.
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2000’lerin ortasında Türkiye’de müziğe yeni bir soluk getiren kız grubu Hepsi’yi hatırlamayan var mı?
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O mükemmel sesiyle grubun vokal yükünü taşıyan, sahne enerjisiyle büyüleyen, danslarıyla göz kamaştıran Gülçin, 2009 yılında gruptan ayrılınca Hepsi hayranları tam anlamıyla yıkıldı.
Büyük Çıkış: “Ara Ara” (2010)
Derin Şarkılar: “Sarılıp Yatar Mıydın?” (2010)
Yeniden Patlama: “Bir Tanecik Aşkım” (2015)
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Farklı Bir Deneme: “Beni Benden Alırsan” (2018)
Hepimizi Ağlatan Bir Şarkı: “Ağlat Beni” (2018)
Tatlı Bir Şarkı: “Hoşgeldin” (2019)
Favorilere Giren: “Hadi” (2020)
Dans Etmelik Hit: “Beni Bu Rüyadan Uyandırma” (2020)
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İlk İngilizce Albüm: “My One and Only Love” (2021)
Duygusal Dönemeç: “Gökyüzü Çağırdı Aşkı” (2022)
Son İş: “Drama Queen” (2023)
Gülçin Ergül’ü son olarak geçtiğimiz haftalarda Türkiye’nin yeni kız grubu Manifest’in ilk konserinde sahnede gördük.
Gülçin Ergül, solo kariyerine devam etse de eskisi kadar büyük bir çıkış yakalayamıyor. Sizce ayrılmakla iyi mi etti, yoksa grup birlikte mi devam etmeliydi?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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