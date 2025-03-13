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Hepsi’den Sonra Kariyerine Tek Devam Eden Gülçin Ergül’ün Birbirinden Göndermeli Şarkıları

Hepsi’den Sonra Kariyerine Tek Devam Eden Gülçin Ergül’ün Birbirinden Göndermeli Şarkıları

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.03.2025 - 14:14

Grup Hepsi’nin en dikkat çeken üyelerinden biri olan Gülçin Ergül, 2009 yılında gruptan ayrıldıktan sonra büyük bir çıkış yaparak solo kariyerine adım attı. “Ara Ara” ile listelerde zirveye çıktı, “Bir Tanecik Aşkım” ise milyonları peşinden sürükledi. Ancak yıllar içinde kariyeri zaman zaman düşüşe geçti, zaman zaman ise yeniden parladı. Arabesk albümüyle farklı bir tarz denedi, İngilizce şarkılarla uluslararası arenaya açılmaya çalıştı. Bir dönem özel hayatıyla gündeme geldi, hatta ağır bir trafik kazası atlattı.

Gelin Gülçin Ergül'ün dalgalı ilerleyen müzik kariyerini ve birbirinden göndermeli şarkılarını birlikte inceleyelim.

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2000’lerin ortasında Türkiye’de müziğe yeni bir soluk getiren kız grubu Hepsi’yi hatırlamayan var mı?

2000’lerin ortasında Türkiye’de müziğe yeni bir soluk getiren kız grubu Hepsi’yi hatırlamayan var mı?

O dönem ilkokul ve ortaokul sıralarında oturan herkes, “Ben Cemre olacağım, sen Eren ol!” diye kendi arasında tartışmalar yaparken, grup müzik piyasasını kasıp kavuruyordu. 

Dansları, kıyafetleri, şarkıları, hatta dizileriyle (evet, “Hepsi 1” dizisinden bahsediyoruz) tam anlamıyla bir fenomene dönüşmüşlerdi. Grup Hepsi’yi diğer kız gruplarından ayıran en büyük özellik ise her bir üyesinin bambaşka bir karaktere sahip olmasıydı. Ancak içlerinden biri hep daha fazla öne çıkıyordu: Gülçin Ergül.

O mükemmel sesiyle grubun vokal yükünü taşıyan, sahne enerjisiyle büyüleyen, danslarıyla göz kamaştıran Gülçin, 2009 yılında gruptan ayrılınca Hepsi hayranları tam anlamıyla yıkıldı.

O mükemmel sesiyle grubun vokal yükünü taşıyan, sahne enerjisiyle büyüleyen, danslarıyla göz kamaştıran Gülçin, 2009 yılında gruptan ayrılınca Hepsi hayranları tam anlamıyla yıkıldı.

Dedikodular, iddialar, tartışmalar havada uçuştu. Kimisi “Gülçin grubu sırtından attı, solo kariyer için gitti” dedi, kimisi “Hayır, grupla anlaşmazlık yaşadı, zorunda kaldı” diye savundu. 

İşin aslı ne olursa olsun bir gerçek var ki Gülçin Ergül yoluna tek başına devam etti. Peki yalnız kariyeri nasıl ilerledi? 

İşte Gülçin Ergül’ün müzik yolculuğundaki en önemli duraklar 👇 🔎

Büyük Çıkış: “Ara Ara” (2010)

Derin Şarkılar: “Sarılıp Yatar Mıydın?” (2010)

Yeniden Patlama: “Bir Tanecik Aşkım” (2015)

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Farklı Bir Deneme: “Beni Benden Alırsan” (2018)

Farklı Bir Deneme: “Beni Benden Alırsan” (2018)

Gülçin, 2018’de sürpriz bir hamle yaparak “Arabesk” albümünü çıkardı. Kendi tarzında yorumladığı arabesk şarkılarla bambaşka bir kitleye hitap etmeye çalıştı. Albüm, “Başka zaman, başka şekilde yapsaydım daha farklı olurdu” dediği bir proje olsa da, ona yeni bir yön kazandırdı.

Hepimizi Ağlatan Bir Şarkı: “Ağlat Beni” (2018)

Tatlı Bir Şarkı: “Hoşgeldin” (2019)

Favorilere Giren: “Hadi” (2020)

Favorilere Giren: “Hadi” (2020)

Gülçin’in en sevilen şarkılarından biri de “Hadi” oldu. Gülçin güçlü sesini bu parçada bir kez daha kanıtladı. Parçanın özellikle sonlarında gitar solosu oldukça etkileyici. 🤗

Dans Etmelik Hit: “Beni Bu Rüyadan Uyandırma” (2020)

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İlk İngilizce Albüm: “My One and Only Love” (2021)

Duygusal Dönemeç: “Gökyüzü Çağırdı Aşkı” (2022)

Duygusal Dönemeç: “Gökyüzü Çağırdı Aşkı” (2022)

2021’de geçirdiği trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin, 2022 yılında bu acıyı müziğine taşıdı. “Gökyüzü Çağırdı Aşkı” adlı klibi sevgilisine ithaf ederek hayranlarını duygulandırdı.

Son İş: “Drama Queen” (2023)

Son İş: “Drama Queen” (2023)

Gülçin’in son yayınlanan şarkılarından biri olan “Drama Queen”, hayatın tüm zorluklarına rağmen ayakta kalmanın önemini anlatan güçlü bir parça oldu.

Gülçin Ergül’ü son olarak geçtiğimiz haftalarda Türkiye’nin yeni kız grubu Manifest’in ilk konserinde sahnede gördük.

Gülçin Ergül, solo kariyerine devam etse de eskisi kadar büyük bir çıkış yakalayamıyor. Sizce ayrılmakla iyi mi etti, yoksa grup birlikte mi devam etmeliydi?

Gülçin Ergül, solo kariyerine devam etse de eskisi kadar büyük bir çıkış yakalayamıyor. Sizce ayrılmakla iyi mi etti, yoksa grup birlikte mi devam etmeliydi?

“Ara Ara” ve “Bir Tanecik Aşkım” gibi hitleriyle tanınsa da, son yıllarda müzik sektöründeki yoğun rekabet nedeniyle eski parlak günlerine geri dönmekte zorlanıyor. Ancak hala müziğe olan tutkusunu kaybetmeden üretmeye devam ediyor.

Bir zamanların en popüler kız grubu Hepsi’den ayrılarak kendi yolunda yürümeyi seçen Gülçin Ergül, zaman zaman parlayan, zaman zaman sessizliğe gömülen ama her zaman müzikle var olan bir sanatçı olarak yoluna devam ediyor. 

Bakalım ilerleyen yıllarda onu yeniden zirvede görebilecek miyiz? Peki sizin favori Gülçin Ergül şarkınız hangisi olduğunu? Yorumlara bekliyoruz...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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