Hepsi’den Sonra Kariyerine Tek Devam Eden Gülçin Ergül’ün Birbirinden Göndermeli Şarkıları

O dönem ilkokul ve ortaokul sıralarında oturan herkes, “Ben Cemre olacağım, sen Eren ol!” diye kendi arasında tartışmalar yaparken, grup müzik piyasasını kasıp kavuruyordu.

Dansları, kıyafetleri, şarkıları, hatta dizileriyle (evet, “Hepsi 1” dizisinden bahsediyoruz) tam anlamıyla bir fenomene dönüşmüşlerdi. Grup Hepsi’yi diğer kız gruplarından ayıran en büyük özellik ise her bir üyesinin bambaşka bir karaktere sahip olmasıydı. Ancak içlerinden biri hep daha fazla öne çıkıyordu: Gülçin Ergül.