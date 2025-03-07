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Dağılan Hepsi Grubu'nun En Dişli Üyesi Yasemin'den Gülçin'e Tehditkar Sözler!

Dağılan Hepsi Grubu'nun En Dişli Üyesi Yasemin'den Gülçin'e Tehditkar Sözler!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.03.2025 - 09:04

Son zamanlarda eski Hepsi üyeleri Gülçin Ergül ve Yasemin Yürük arasındaki gerilim iyice tırmandı. Geçmişte birçok kez birbirine göndermede bulunan eski grup arkadaşları bir kez daha karşı karşıya geldi. Katarsis programında gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Gülçin’e önce Cemre Kemer ardından Yasemin Yürük sert tepki gösterdi. Yasemin, geçtiğimiz gün Etiler’de görüntülendiğinde konuyla ilgili sorulara verdiği yanıtlarla yine gündeme bomba gibi düştü. 

Yıllardır kendilerine haksızlık yapıldığını öne süren Yürük, “Kendi isteğiyle gruptan ayrıldı. Bizim kimseyi karaladığımız falan yok. O, bize ne söylediyse biz de insanlara onu söyledik. Ama sonra evimize ihtar gönderdi. Biz bu konu hakkında gerçekten konuşursak çok büyük sıkıntılar yaşanır.” dedi. 

İşte yaşananların detayları…

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Hepsi grubu 2005 yılında hayatımıza girdiğinde enerjik şarkıları, sahne şovları ve klipleriyle büyük bir çıkış yapmıştı.

Hepsi grubu 2005 yılında hayatımıza girdiğinde enerjik şarkıları, sahne şovları ve klipleriyle büyük bir çıkış yapmıştı.

Ancak 2009 yılında beklenmedik bir şekilde dağılan grup hayranlarını büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştı. Gülçin Ergül, o dönem gruptan ayrılarak solo kariyerine yönelmiş, ancak arkasında birçok soru işareti bırakmıştı. Cemre Kemer, Eren Bakıcı ve Yasemin Yürük ise gruptan ayrılan Gülçin’e o dönemden beri mesafeli yaklaşıyor ve zaman zaman geçmiş defterler yeniden açılıyor.

Aradan geçen yıllara rağmen dörtlü arasındaki gerilim hiç bitmedi.

Aradan geçen yıllara rağmen dörtlü arasındaki gerilim hiç bitmedi.

Özellikle Gülçin’in yaptığı açıklamalar, eski grup arkadaşlarının tepkisini çekmeye devam ediyor. Ergül’ün Katarsis programına katılarak gözyaşları içinde gruptan ayrıldığı süreci anlatması, eski tartışmaları yeniden alevlendirdi. 

Programda günah keçisi ilan edildiğini, hala kendisine öfke besleyen bir kesim olduğunu söyleyen Gülçin, olayları kendi açısından anlatınca, Cemre Kemer ve Yasemin Yürük’ten karşılık gecikmedi.

Kaçıranlar için Gülçin Ergül'ün Katarsis açıklamalarını şöyle bırakalım:

Önce Cemre Kemer, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak Gülçin’in açıklamaları sonrası kendisinin de linç yediğini dile getirdi.

Önce Cemre Kemer, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak Gülçin’in açıklamaları sonrası kendisinin de linç yediğini dile getirdi.

Ardından Yasemin Yürük, “Birey doğru yapmış olsaydı kimse yanlış anlaşılmazdı… Yürek gerek! Ama mağduru oynamak daha kolay oluyor.” ifadeleriyle Gülçin’e göndermede bulundu. Ancak tartışma burada bitmedi.

Cemre Kemer'in o paylaşımına da bu içeriğimizde yer vermiştik:

Geçtiğimiz gün Etiler’de bir mekandan çıkarken görüntülenen Yasemin Yürük, muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakmadı ve Gülçin Ergül ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz gün Etiler’de bir mekandan çıkarken görüntülenen Yasemin Yürük, muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakmadı ve Gülçin Ergül ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Yıllardır kendilerini karalamaya çalıştığını öne süren Yasemin, “Biz hiçbir şey yapmadık. Grubu kendisi ‘Ben aşık oldum ve ayrılıyorum.’ diyerek dağıttı. Biz onun bize söylediği şeyleri insanlara söyledik, sonra da evimize ihtar gönderdi. Eğer biz bu konu hakkında gerçekten konuşursak çok büyük sıkıntılar yaşanır.” diyerek eski dostuna adeta meydan okudu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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