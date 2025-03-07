Dağılan Hepsi Grubu'nun En Dişli Üyesi Yasemin'den Gülçin'e Tehditkar Sözler!

Son zamanlarda eski Hepsi üyeleri Gülçin Ergül ve Yasemin Yürük arasındaki gerilim iyice tırmandı. Geçmişte birçok kez birbirine göndermede bulunan eski grup arkadaşları bir kez daha karşı karşıya geldi. Katarsis programında gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Gülçin’e önce Cemre Kemer ardından Yasemin Yürük sert tepki gösterdi. Yasemin, geçtiğimiz gün Etiler’de görüntülendiğinde konuyla ilgili sorulara verdiği yanıtlarla yine gündeme bomba gibi düştü.

Yıllardır kendilerine haksızlık yapıldığını öne süren Yürük, “Kendi isteğiyle gruptan ayrıldı. Bizim kimseyi karaladığımız falan yok. O, bize ne söylediyse biz de insanlara onu söyledik. Ama sonra evimize ihtar gönderdi. Biz bu konu hakkında gerçekten konuşursak çok büyük sıkıntılar yaşanır.” dedi.

İşte yaşananların detayları…