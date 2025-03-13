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Kalp Krizi Geçiren Eşi Erdinç Gülener'in Son Halini Paylaşan Deniz Uğur'dan İmalı Sözler

Kalp Krizi Geçiren Eşi Erdinç Gülener'in Son Halini Paylaşan Deniz Uğur'dan İmalı Sözler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.03.2025 - 12:00

Bir dönem eski eşi Reha Muhtar ve şarkıcı Nilüfer ile yaşadığı polemiklerle magazin gündeminden düşmeyen Deniz Uğur, bu kez çok daha farklı bir konuyla konuşuluyor. Ünlü oyuncu, eşi Erdinç Gülener’in kalp krizi geçirdiğini duyurdu. 

Hastaneye kaldırılan Gülener’in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Uğur, eşinin son halini de takipçileriyle paylaştı.

İşte Deniz Uğur’un sosyal medya paylaşımında yaptığı açıklamalar ve Erdinç Gülener’in sağlık durumu hakkında tüm detaylar…

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Deniz Uğur’u bir dönem en çok magazin sayfalarında gördük. Kariyerinden çok özel hayatıyla gündeme gelen Uğur, eski eşi Reha Muhtar ve şarkıcı Nilüfer’le yaşadığı kavgalarla çok konuşulmuştu.

Deniz Uğur’u bir dönem en çok magazin sayfalarında gördük. Kariyerinden çok özel hayatıyla gündeme gelen Uğur, eski eşi Reha Muhtar ve şarkıcı Nilüfer’le yaşadığı kavgalarla çok konuşulmuştu.

Hatırlarsınız, Deniz Uğur’un avukatı Feyza Altun, Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı’nın, Deniz Uğur’un oğlunu kaçırdığını iddia etmişti. Avukat, Nilüfer ve kızına çocuk kaçırmadan suç duyurusunda bulunacaklarını da vurgulamıştı.

Deniz Uğur ise o dönem yaptığı açıklamalarla isyan etmişti. Ancak Nilüfer olaya oldukça sakin yaklaşarak üzerlerine iftira atıldığını söylemiş ve 'Merhaba sevgili takipçilerim... Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Çocuk kaçırma ya da alıkoyma gibi bir şey söz konusu değildir.' demişti.  Reha Muhtar’ın avukatı da devreye girmiş, Poyraz’ın sağlığının yerinde olduğunu, annesini istemediğini açıklamıştı. 

Deniz Uğur ise son olarak mahkeme kararını sosyal medya hesabından duyurmuş ve “Mahkeme çocuğumun derhal bana teslim edilmesine karar verdi, hukuk kararı verdi. Diyeceklerim bu kadar” demişti. Son dönemde bu olaylarla ilgili taraflardan pek bir açıklama gelmese de şimdi Uğur, bambaşka bir sebeple gündemde…

Detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Deniz Uğur’un eşi, kendisi gibi oyuncu olan Erdinç Gülener’den korkutan bir haber geldi. Kalp krizi geçiren Gülener, evinde fenalaşınca acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Deniz Uğur’un eşi, kendisi gibi oyuncu olan Erdinç Gülener’den korkutan bir haber geldi. Kalp krizi geçiren Gülener, evinde fenalaşınca acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan ünlü oyuncunun durumu başta sevenlerini korkutsa da Deniz Uğur’dan iç rahatlatan bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uğur, şu ifadeleri kullandı:

“Sevenlerimizin haberi olsun; Eninde sonunda basına sızacaktı, öyle de oldu… Eşimin kalp krizi geçirdiği doğrudur ama bunu da atlattık bin şükür. Siyami Ersek hastanesindeki kıymetli hekimlerimize sonsuz teşekkürler. Bugün taburcu olduk, artık evdeyiz, dinleniyoruz. Hayat müşterek, sırayla birbirimizi iyileştiriyoruz. Kötülere inat, artık hiçbir şeyi kafaya takmak yok Erdinç Gülener. Bu arada, lütfen hep beraber okuyup üfleyelim mi arkadaşlar? Nefesinizin, nefesimizin gücünü o kadar iyi biliyorum ki… Rabbim hep sağlık versin, şifa versin, afiyet versin.”

Bu açıklamasıyla eşinin durumunun iyiye gittiğini duyuran Deniz Uğur, aynı zamanda hastaneden çıkış yaptıklarını ve artık evde olduklarını belirtti.

Deniz Uğur’un paylaşımı bununla da sınırlı kalmadı. Eşinin hastanedeki son halini de paylaşan oyuncu, fotoğrafın altına “Geldi ve geçti, nazar edenin gözü çıksın” notunu düştü.

Deniz Uğur’un paylaşımı bununla da sınırlı kalmadı. Eşinin hastanedeki son halini de paylaşan oyuncu, fotoğrafın altına “Geldi ve geçti, nazar edenin gözü çıksın” notunu düştü.

Bu paylaşımıyla birlikte, sosyal medyada ünlü çift için geçmiş olsun mesajları yağmaya başladı.

Şimdilik çiftin evlerinde dinlendiği ve Gülener’in sağlık durumunun kontrol altında olduğu biliniyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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