Kalp Krizi Geçiren Eşi Erdinç Gülener'in Son Halini Paylaşan Deniz Uğur'dan İmalı Sözler

Bir dönem eski eşi Reha Muhtar ve şarkıcı Nilüfer ile yaşadığı polemiklerle magazin gündeminden düşmeyen Deniz Uğur, bu kez çok daha farklı bir konuyla konuşuluyor. Ünlü oyuncu, eşi Erdinç Gülener’in kalp krizi geçirdiğini duyurdu.

Hastaneye kaldırılan Gülener’in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Uğur, eşinin son halini de takipçileriyle paylaştı.

İşte Deniz Uğur’un sosyal medya paylaşımında yaptığı açıklamalar ve Erdinç Gülener’in sağlık durumu hakkında tüm detaylar…