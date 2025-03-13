Kalp Krizi Geçiren Eşi Erdinç Gülener'in Son Halini Paylaşan Deniz Uğur'dan İmalı Sözler
Kalp Krizi Geçiren Eşi Erdinç Gülener'in Son Halini Paylaşan Deniz Uğur'dan İmalı Sözler
Bir dönem eski eşi Reha Muhtar ve şarkıcı Nilüfer ile yaşadığı polemiklerle magazin gündeminden düşmeyen Deniz Uğur, bu kez çok daha farklı bir konuyla konuşuluyor. Ünlü oyuncu, eşi Erdinç Gülener’in kalp krizi geçirdiğini duyurdu.
Hastaneye kaldırılan Gülener’in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Uğur, eşinin son halini de takipçileriyle paylaştı.
İşte Deniz Uğur’un sosyal medya paylaşımında yaptığı açıklamalar ve Erdinç Gülener’in sağlık durumu hakkında tüm detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Deniz Uğur’u bir dönem en çok magazin sayfalarında gördük. Kariyerinden çok özel hayatıyla gündeme gelen Uğur, eski eşi Reha Muhtar ve şarkıcı Nilüfer’le yaşadığı kavgalarla çok konuşulmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Deniz Uğur’un eşi, kendisi gibi oyuncu olan Erdinç Gülener’den korkutan bir haber geldi. Kalp krizi geçiren Gülener, evinde fenalaşınca acil olarak hastaneye kaldırıldı.
Deniz Uğur’un paylaşımı bununla da sınırlı kalmadı. Eşinin hastanedeki son halini de paylaşan oyuncu, fotoğrafın altına “Geldi ve geçti, nazar edenin gözü çıksın” notunu düştü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın