Angelina Jolie'nin Abisi James Haven Boşanıyor: Meğer Nikahtan 15 Gün Sonra Mahkemeye Başvurmuş

Oscar ödüllü oyuncu, yıllar içinde birçok başarılı projeye imza attı ama bir yandan da özel hayatıyla manşetleri süsledi. Bir zamanlar Brad Pitt ile yaşadığı büyük aşk yıllarca konuşuldu. Bu evlilik öylesine büyük bir ilgi gördü ki boşanmaları bile bir Hollywood klasiğine dönüştü.

Herkesin bildiği gibi Jolie ve Pitt 2016’da ayrılık kararı aldı ve boşanma süreci tam 3 yıl sürdü. Bu süreçte iki ünlü ismin velayet savaşları, mal paylaşımı ve birbirlerine yönelttikleri suçlamalar gündemden düşmedi. Çiftin evliliği tam anlamıyla bir Hollywood peri masalı gibi başlamış, ancak sonu pek de mutlu bitmemişti. Jolie, Pitt’in çocuklarına yönelik “sert ve dengesiz” davranışları nedeniyle boşanma davası açtığını açıklamıştı. İlerleyen süreçte ise çiftin arasında ciddi bir velayet savaşı yaşandı ve bu savaş hala tam anlamıyla sonlanmış değil.

Jolie, boşandıktan sonra hayatını çocuklarına ve kariyerine adadı. Hem oyuncu hem yönetmen olarak projelerine devam etti, hatta insani yardım çalışmalarına da hız verdi. Ancak şimdi magazin dünyası yine Jolie ailesinden gelen bir haberle çalkalanıyor. Bu kez sahnede Angelina değil, ağabeyi James Haven var.