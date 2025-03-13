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Angelina Jolie'nin Abisi James Haven Boşanıyor: Meğer Nikahtan 15 Gün Sonra Mahkemeye Başvurmuş

Angelina Jolie'nin Abisi James Haven Boşanıyor: Meğer Nikahtan 15 Gün Sonra Mahkemeye Başvurmuş

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.03.2025 - 11:06

Hollywood’un en merak edilen ailelerinden biri olan Jolie ailesinde sular durulmuyor. Angelina Jolie’nin ağabeyi James Haven ve eşi Romi Marie Imbelli boşanma hazırlığında. Üstelik bu kararın evliliklerinin 15. gününde geldiği ortaya çıktı.

Mutlu başlangıçları kısa süren çiftin ayrılık nedeni hakkında da Romi Marie Imbelli şoke eden bir açıklamada bulundu. Peki bu sürpriz ayrılığın arkasında ne var? 

Gelin detaylara birlikte bakalım…

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Hollywood’un ünlü isimleri sadece filmleriyle değil, özel hayatlarıyla da magazin dünyasının yakın takibinde. Angelina Jolie de bu durumun en büyük örneklerinden biri.

Hollywood’un ünlü isimleri sadece filmleriyle değil, özel hayatlarıyla da magazin dünyasının yakın takibinde. Angelina Jolie de bu durumun en büyük örneklerinden biri.

Oscar ödüllü oyuncu, yıllar içinde birçok başarılı projeye imza attı ama bir yandan da özel hayatıyla manşetleri süsledi. Bir zamanlar Brad Pitt ile yaşadığı büyük aşk yıllarca konuşuldu. Bu evlilik öylesine büyük bir ilgi gördü ki boşanmaları bile bir Hollywood klasiğine dönüştü.

Herkesin bildiği gibi Jolie ve Pitt 2016’da ayrılık kararı aldı ve boşanma süreci tam 3 yıl sürdü. Bu süreçte iki ünlü ismin velayet savaşları, mal paylaşımı ve birbirlerine yönelttikleri suçlamalar gündemden düşmedi. Çiftin evliliği tam anlamıyla bir Hollywood peri masalı gibi başlamış, ancak sonu pek de mutlu bitmemişti. Jolie, Pitt’in çocuklarına yönelik “sert ve dengesiz” davranışları nedeniyle boşanma davası açtığını açıklamıştı. İlerleyen süreçte ise çiftin arasında ciddi bir velayet savaşı yaşandı ve bu savaş hala tam anlamıyla sonlanmış değil.

Jolie, boşandıktan sonra hayatını çocuklarına ve kariyerine adadı. Hem oyuncu hem yönetmen olarak projelerine devam etti, hatta insani yardım çalışmalarına da hız verdi. Ancak şimdi magazin dünyası yine Jolie ailesinden gelen bir haberle çalkalanıyor. Bu kez sahnede Angelina değil, ağabeyi James Haven var.

Angelina Jolie’nin 51 yaşındaki ağabeyi James Haven geçtiğimiz yıl ağustos ayında tam 23 yıldır birlikte olduğu Romi Marie Imbelli ile evlenmişti.

Angelina Jolie’nin 51 yaşındaki ağabeyi James Haven geçtiğimiz yıl ağustos ayında tam 23 yıldır birlikte olduğu Romi Marie Imbelli ile evlenmişti.

Çiftin düğünü Kaliforniya’da görkemli bir törenle gerçekleşmişti. Ancak bu mutlu tablo uzun sürmedi. Haven’ın eşinin evliliklerinin yedinci ayında boşanmak istediği ortaya çıktı. Daha da şaşırtıcı olan Imbelli’nin bu kararı düğünden sadece 15 gün sonra almış olması ve mahkemeye o zaman başvurmuş olması.

23 yıl süren bir ilişkinin evlilik aşamasında neden bu kadar hızlı sona erdiği büyük bir soru işareti. Özellikle Imbelli’nin mahkemeye sunduğu gerekçeler, olayın sıradan bir boşanmadan çok daha fazlası olabileceğini düşündürtüyor.

People dergisinin haberine göre Imbelli, eşinin "sahtekarlık" yaptığını öne sürdü.

People dergisinin haberine göre Imbelli, eşinin "sahtekarlık" yaptığını öne sürdü.

'Bu çok kişisel ve zor bir karar oldu, ancak kendi mutluluğum için gerekli olduğunu düşündüğüm bir karar. Yanımda duranların desteği için teşekkür ederim' açıklamasında bulunan Imbelli daha fazla detay vermedi.

Haven, yıllardır Hollywood’un gölgesinde kalmış bir isimdi. Oyunculuk yapmış olsa da, asıl tanınırlığını kız kardeşi Angelina Jolie sayesinde kazandı. Son yıllarda gözlerden uzak kalmayı tercih eden James, en son 2013’te bir kısa filmde rol aldı ve o zamandan beri ekranlardan uzakta.

Angelina Jolie’nin boşanma süreci nasıl olaylı geçtiyse, kardeşi James Haven’ın ayrılığı da benzer şekilde konuşulacağa benziyor. Çiftin evliliğinin neden bu kadar kısa sürdüğü, mahkeme sürecinin nasıl ilerleyeceği ve James Haven’ın bu konudaki açıklamaları merak konusu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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