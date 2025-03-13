Angelina Jolie'nin Abisi James Haven Boşanıyor: Meğer Nikahtan 15 Gün Sonra Mahkemeye Başvurmuş
Angelina Jolie'nin Abisi James Haven Boşanıyor: Meğer Nikahtan 15 Gün Sonra Mahkemeye Başvurmuş
Hollywood’un en merak edilen ailelerinden biri olan Jolie ailesinde sular durulmuyor. Angelina Jolie’nin ağabeyi James Haven ve eşi Romi Marie Imbelli boşanma hazırlığında. Üstelik bu kararın evliliklerinin 15. gününde geldiği ortaya çıktı.
Mutlu başlangıçları kısa süren çiftin ayrılık nedeni hakkında da Romi Marie Imbelli şoke eden bir açıklamada bulundu. Peki bu sürpriz ayrılığın arkasında ne var?
Gelin detaylara birlikte bakalım…
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Hollywood’un ünlü isimleri sadece filmleriyle değil, özel hayatlarıyla da magazin dünyasının yakın takibinde. Angelina Jolie de bu durumun en büyük örneklerinden biri.
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Angelina Jolie’nin 51 yaşındaki ağabeyi James Haven geçtiğimiz yıl ağustos ayında tam 23 yıldır birlikte olduğu Romi Marie Imbelli ile evlenmişti.
People dergisinin haberine göre Imbelli, eşinin "sahtekarlık" yaptığını öne sürdü.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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