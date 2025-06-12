Saklamaya Çalıştı ama Başaramadı: Ünlü Oyuncu Bahar Şahin'den Radikal İmaj Değişikliği!

Henüz son halini sosyal medya hesabında paylaşmayan Bahar Şahin'in kumraldan platine radikal geçişi hemen fark edildi.

Çok yakında kendisinden saçlarını çok daha net gösterdiği paylaşımlar bekliyoruz elbette! Ama gördüğümüz kadarıyla yorum yapmak da mümkün tabii!

Platin herkese gitmez, platini taşımak meziyet ister! Biz çok arada kaldık! Yüzü çok güzel olduğu için mutlaka kaldıracaktır fakat eskisine kıyasla yeni saçları kendisini bir tık yaşlı göstermiş fikri de oluşuyor sanki! Ne dersiniz? Hadi yorumlarda buluşalım!