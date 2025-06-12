Saklamaya Çalıştı ama Başaramadı: Ünlü Oyuncu Bahar Şahin'den Radikal İmaj Değişikliği!
Instagram'da 1.8 milyon takipçisi olan genç ve güzel oyuncu Bahar Şahin, iş birliği videosunda yeni imajını da açık etti! Saçlarını eşarpla saklamaya çalışsa da sosyal medya kullanıcılarından kaçamayan Bahar Şahin, platin oldu!
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Zalim İstanbul, O Hayat Benim gibi dizilerle adını duyuran genç oyuncu Bahar Şahin'e mutlaka denk gelmişsinizdir.
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Sosyal medyada 1.8 milyon takipçisi bulunan, paylaşımlarıyla da sık sık gündeme oturan Bahar Şahin, geçtiğimiz saatlerde şimdilerin meşhur sosyal medya fenomenleriyle bir video paylaştı.
Başına bağladığı eşarpla henüz hiçbir yerde duyurmadığı değişikliği kapatmaya çalışan Bahar Şahin, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının radarına takıldı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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