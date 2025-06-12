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Saklamaya Çalıştı ama Başaramadı: Ünlü Oyuncu Bahar Şahin'den Radikal İmaj Değişikliği!

Saklamaya Çalıştı ama Başaramadı: Ünlü Oyuncu Bahar Şahin'den Radikal İmaj Değişikliği!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.06.2025 - 22:14

Instagram'da 1.8 milyon takipçisi olan genç ve güzel oyuncu Bahar Şahin, iş birliği videosunda yeni imajını da açık etti! Saçlarını eşarpla saklamaya çalışsa da sosyal medya kullanıcılarından kaçamayan Bahar Şahin, platin oldu!

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Zalim İstanbul, O Hayat Benim gibi dizilerle adını duyuran genç oyuncu Bahar Şahin'e mutlaka denk gelmişsinizdir.

Zalim İstanbul, O Hayat Benim gibi dizilerle adını duyuran genç oyuncu Bahar Şahin'e mutlaka denk gelmişsinizdir.

Zalim İstanbul dizisinde oynadığı Ceren karakteriyle çok konuşulan, bir dönem Reynmen'le yaşadığı aşkla dikkatleri üzerine çeken Bahar Şahin'i en son bir tabii'de yayınlanan '% İki' dizisinde izlemiştik. 

Giray Altınok, Yusuf Çim, Onur Buldu gibi isimlerin yer aldığı dizideki performansıyla öne çıkan Şahin, iki senelik bir ardından ekranlara geri dönmüştü.

Sosyal medyada 1.8 milyon takipçisi bulunan, paylaşımlarıyla da sık sık gündeme oturan Bahar Şahin, geçtiğimiz saatlerde şimdilerin meşhur sosyal medya fenomenleriyle bir video paylaştı.

Sosyal medyada 1.8 milyon takipçisi bulunan, paylaşımlarıyla da sık sık gündeme oturan Bahar Şahin, geçtiğimiz saatlerde şimdilerin meşhur sosyal medya fenomenleriyle bir video paylaştı.

Arya Bektaş, Zehra İnşallah ve Buse Korkmaz'la beraber meşhur kozmetik markasının iş birliği videosuna dahil olan Bahar Şahin, sempatik halleriyle öne çıktı. 

Fakat asıl dikkat çeken detay, saçlarının rengi oldu!

Başına bağladığı eşarpla henüz hiçbir yerde duyurmadığı değişikliği kapatmaya çalışan Bahar Şahin, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının radarına takıldı.

Başına bağladığı eşarpla henüz hiçbir yerde duyurmadığı değişikliği kapatmaya çalışan Bahar Şahin, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının radarına takıldı.

Henüz son halini sosyal medya hesabında paylaşmayan Bahar Şahin'in kumraldan platine radikal geçişi hemen fark edildi. 

Çok yakında kendisinden saçlarını çok daha net gösterdiği paylaşımlar bekliyoruz elbette! Ama gördüğümüz kadarıyla yorum yapmak da mümkün tabii!

Platin herkese gitmez, platini taşımak meziyet ister! Biz çok arada kaldık! Yüzü çok güzel olduğu için mutlaka kaldıracaktır fakat eskisine kıyasla yeni saçları kendisini bir tık yaşlı göstermiş fikri de oluşuyor sanki! Ne dersiniz? Hadi yorumlarda buluşalım!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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