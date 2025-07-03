Cinsiyeti Bile Belli: Ünlü Oyuncu Emre Karayel ve Eşi İkinci Bebeği Bekliyor!
Ünlü oyuncu Emre Karayel ve eşi Gizem Karayel'den ikinci bebek müjdesi geldi! Can adında bir oğulları olan mutlu çiftin bebeklerinin cinsiyeti bile belli oldu! Buyurun, detayları beraber inceleyelim🧿
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'El Değmemiş Aşk', 'Düğüm Salonu', 'İstanbul Masalı', 'Acemi Cadı', 'Söz Vermiştin' ve 'Son Yaz' gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Emre Karayel, en çok da 1 Kadın 1 Erkek'le hafızalarımıza kazındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Takip eden bilir, Emre Karayel özel hayatında daima istikrarı koruyan isimlerden olmuştu.
Geçtiğimiz günlerde Gözde Gündüzlü'nün YouTube kanalındaki Palavra isimli programa konuk olan tatlı çift, 4 yaşındaki oğullarının bir kardeşi olacağını açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın