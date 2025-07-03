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Cinsiyeti Bile Belli: Ünlü Oyuncu Emre Karayel ve Eşi İkinci Bebeği Bekliyor!

Cinsiyeti Bile Belli: Ünlü Oyuncu Emre Karayel ve Eşi İkinci Bebeği Bekliyor!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.07.2025 - 21:39

Ünlü oyuncu Emre Karayel ve eşi Gizem Karayel'den ikinci bebek müjdesi geldi! Can adında bir oğulları olan mutlu çiftin bebeklerinin cinsiyeti bile belli oldu! Buyurun, detayları beraber inceleyelim🧿

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'El Değmemiş Aşk', 'Düğüm Salonu', 'İstanbul Masalı', 'Acemi Cadı', 'Söz Vermiştin' ve 'Son Yaz' gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Emre Karayel, en çok da 1 Kadın 1 Erkek'le hafızalarımıza kazındı.

'El Değmemiş Aşk', 'Düğüm Salonu', 'İstanbul Masalı', 'Acemi Cadı', 'Söz Vermiştin' ve 'Son Yaz' gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Emre Karayel, en çok da 1 Kadın 1 Erkek'le hafızalarımıza kazındı.

Demet Evgar'la müthiş bir uyum yakalayan Emre Karayel, uzun yıllar boyunca ekranın gözde isimlerinden biri olarak öne çıktı. 

En son reyting rekorları kıran Bahar dizisinde, Tolga Okaner rolünde izlediğimiz Emre Karayel, şimdilerde bambaşka bir heyecan yaşıyor.

Takip eden bilir, Emre Karayel özel hayatında daima istikrarı koruyan isimlerden olmuştu.

Takip eden bilir, Emre Karayel özel hayatında daima istikrarı koruyan isimlerden olmuştu.

2020 yılında sekiz yıllık sevgilisi Gizem Demirci ile dünyaevine giren Emre Karayel, eşine duyduğu büyük aşkı her seferinde ilan etmiş, jestleriyle dikkat çekmişti. 2021 yılında ise ilk evlatları Can'ı kucaklarına almışlardı. 

Can'a düşkünlükleri sosyal medyada yaptıkları her paylaşımda belli olurken ve kalpleri ısıtırken çiftten yeni bebek müjdesi geldi!

Geçtiğimiz günlerde Gözde Gündüzlü'nün YouTube kanalındaki Palavra isimli programa konuk olan tatlı çift, 4 yaşındaki oğullarının bir kardeşi olacağını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Gözde Gündüzlü'nün YouTube kanalındaki Palavra isimli programa konuk olan tatlı çift, 4 yaşındaki oğullarının bir kardeşi olacağını açıkladı.

Üstelik cinsiyetinin bile belli olduğu ortaya çıktı! Emre Karayel ve Gizem Karayel ikinci kez erkek evlat sahibi olacaklarmış!

İkinci prens sağlıkla gelsin, size de nazar değmesin!❤️

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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