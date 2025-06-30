Nihal Candan'ın Eski Aşk Hayatını Masaya Yatırıp "Ah Aldı" İmasında Bulunan Murat Övüç Tepki Çekti!

Sunucuların 'Sence Nihal Candan gerçekten intihar mı etti? Kendisi mi istedi bunu?' sorusunun üzerine, 'Siz Nihal'in geçmişini bilir misiniz?' diyerek konuya giren Murat Övüç, Nihal Candan'ın yıllar önce evli bir adamla yaşadığı aşka değinmeye karar verdi.

'Nihal'in evli bir sevgilisi vardı, çok büyük bir aşk yaşadılar. Olmadı, bitti. O çocuk kendini altıncı kattan attı ve öldü. Eşi, günlerce Nihal'e beddua etti, sen benim yuvamı yıktın, evlatlarımı babasız bıraktın diye' dedi ve ellerini açarak 'Burası yorumsuz' ifadelerini kullandı.

Nihal Candan'ın ölümünün ardından 'Ah aldı' iması yapan Murat Övüç, büyük tepki çekti.