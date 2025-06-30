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Nihal Candan'ın Eski Aşk Hayatını Masaya Yatırıp "Ah Aldı" İmasında Bulunan Murat Övüç Tepki Çekti!

Nihal Candan'ın Eski Aşk Hayatını Masaya Yatırıp "Ah Aldı" İmasında Bulunan Murat Övüç Tepki Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.06.2025 - 23:41

Geçtiğimiz günlerde Nihal Candan'ın vefatının ardından Bahar Candan ve Su Candan ile helva kavuran Dilan Polat'a tepki gösteren Murat Övüç'ün 'Ne Kadar Yer Yandı?' isimli YouTube programında Nihal Candan hakkında yaptığı yorumlar tepki çekti. 

Nihal Candan'ın yıllar önce yaşadığı aşkı yeniden gündeme getiren Murat Övüç'ün 'Nihal Candan ah aldı' iması ortalığı karıştırdı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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İşte Benim Stilim programıyla hayatımıza girdiği günden beri gündemden düşmeyen sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ı 20 Haziran akşamı kaybettik.

İşte Benim Stilim programıyla hayatımıza girdiği günden beri gündemden düşmeyen sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ı 20 Haziran akşamı kaybettik.

Dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla kız kardeşi Bahar Candan'la beraber tutuklanan ve geçtiğimiz sene tahliye olan Nihal Candan'ın cezaevinden çıkarılıp tutuksuz yargılanmasının sebeplerinden biri de 37 kiloya düşmüş olmasıydı. 

Cezaevinin üstüne bir de boşanma süreci geçiren Nihal Candan, ilk başlarda daha sağlıklı gözükse de aşırı kilo kaybı yeniden dikkat çekmeye başladı. 

Ay başında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Nihal Candan'ın 29 kiloya kadar düştüğünü ve anoreksiya ile organ yetmezliği teşhisi koyulduğunu öğrenmiştik. Gün geçtikçe erimesine rağmen yoğun bakım sürecini son ana kadar reddeden Nihal Candan 20 Haziran akşamında hayatını kaybetti.

Nihal Candan'ın hayatı sosyal medya baskısı ve beklentileri sebebiyle bir gecede sönerken, cenazesi de vefatından sonra yaşananlar da sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Nihal Candan'ın hayatı sosyal medya baskısı ve beklentileri sebebiyle bir gecede sönerken, cenazesi de vefatından sonra yaşananlar da sosyal medyada çok konuşulmuştu.

En dikkat çeken detay da Dilan Polat'ın evine giden kız kardeşi Bahar Candan ve Su Candan'ın helva kavurduğu anlardı. 

Dilan Polat'ın etkileşim kasmak için yaptığı paylaşımlar ayrı, Bahar ve Su'nun soluğu Dilan Polat'ın evinde alması ayrı tepki çekmişti. Hatta bir tepki de sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten gelmişti. Övüç, Dilan Polat'a 'Kızı daha yeni gömdünüz' diyerek bağırmış, yapılanın çok ayıp ve ahlaksız olduğunu vurgulamıştı.

Kaçıranlar için Murat Övüç'ün "İlk kez doğru konuştu" dedirten tepkisinden bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Murat Övüç'ün "Nihal Candan hakkında konuşmayın" çıkışı kısa sürdü. Övüç, geçtiğimiz saatlerde Ne Kadar Yer Yandı? programına konuk oldu ve Candan hakkında tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Murat Övüç'ün "Nihal Candan hakkında konuşmayın" çıkışı kısa sürdü. Övüç, geçtiğimiz saatlerde Ne Kadar Yer Yandı? programına konuk oldu ve Candan hakkında tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Sunucuların 'Sence Nihal Candan gerçekten intihar mı etti? Kendisi mi istedi bunu?' sorusunun üzerine, 'Siz Nihal'in geçmişini bilir misiniz?' diyerek konuya giren Murat Övüç, Nihal Candan'ın yıllar önce evli bir adamla yaşadığı aşka değinmeye karar verdi. 

'Nihal'in evli bir sevgilisi vardı, çok büyük bir aşk yaşadılar. Olmadı, bitti. O çocuk kendini altıncı kattan attı ve öldü. Eşi, günlerce Nihal'e beddua etti, sen benim yuvamı yıktın, evlatlarımı babasız bıraktın diye' dedi ve ellerini açarak 'Burası yorumsuz' ifadelerini kullandı.

Nihal Candan'ın ölümünün ardından 'Ah aldı' iması yapan Murat Övüç, büyük tepki çekti.

Buyurun, önce o anları beraber izleyelim...

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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