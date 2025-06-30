Nihal Candan'ın Eski Aşk Hayatını Masaya Yatırıp "Ah Aldı" İmasında Bulunan Murat Övüç Tepki Çekti!
Geçtiğimiz günlerde Nihal Candan'ın vefatının ardından Bahar Candan ve Su Candan ile helva kavuran Dilan Polat'a tepki gösteren Murat Övüç'ün 'Ne Kadar Yer Yandı?' isimli YouTube programında Nihal Candan hakkında yaptığı yorumlar tepki çekti.
Nihal Candan'ın yıllar önce yaşadığı aşkı yeniden gündeme getiren Murat Övüç'ün 'Nihal Candan ah aldı' iması ortalığı karıştırdı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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İşte Benim Stilim programıyla hayatımıza girdiği günden beri gündemden düşmeyen sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ı 20 Haziran akşamı kaybettik.
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Nihal Candan'ın hayatı sosyal medya baskısı ve beklentileri sebebiyle bir gecede sönerken, cenazesi de vefatından sonra yaşananlar da sosyal medyada çok konuşulmuştu.
Murat Övüç'ün "Nihal Candan hakkında konuşmayın" çıkışı kısa sürdü. Övüç, geçtiğimiz saatlerde Ne Kadar Yer Yandı? programına konuk oldu ve Candan hakkında tepki çeken açıklamalarda bulundu.
Buyurun, önce o anları beraber izleyelim...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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