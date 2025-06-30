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Jantiler ve Şık Şıkıdımlar: 99. Gazi Koşusu'na Katılan Ünlülerin Kombinlerini İnceliyoruz!

Jantiler ve Şık Şıkıdımlar: 99. Gazi Koşusu'na Katılan Ünlülerin Kombinlerini İnceliyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.06.2025 - 22:37

Adını Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten alan 99. Gazi Koşusu, geçtiğimiz gün (29 Haziran) gerçekleşti. Birçok ünlünün katıldığı yarışta her sene olduğu gibi, bu sene de şıklık yarışı yaşandı!

Gelin, içindeki kraliyet mensubunu çıkaran ünlülerimiz bu sene neler giymiş beraber görelim!

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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu, dün (29 Haziran) 99. kez gerçekleşti!

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu, dün (29 Haziran) 99. kez gerçekleşti!

1927 yılında başlayan bu gelenek, tam 99 yıldır İstanbul'un en prestijli yarışlarından biri olmayı sürdürüyor. 

Adını, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten alan bu yarış, sadece bir at yarışı değil; aynı zamanda Türk atçılığının gelişimine katkı sağlayan ve her yıl bir araya gelen binlerce at severin büyük bir coşkuyla izlediği bir etkinlik! İlk kez İstanbul’da düzenlenen bu büyük organizasyon, zamanla uluslararası bir statüye kavuştu ve Türk atçılığının simgesi haline geldi. 

Tabii, Gazi Koşusu’nu sadece at yarışlarıyla sınırlamak doğru olmaz! Zira bu yarış, her yıl modanın da kalbinin attığı bir etkinlik haline gelmiş durumda. Hem yarışın prestijli atmosferi, hem de katılımcıların şıklığı sayesinde, kırmızı halı adeta moda dünyasının en büyük podyumlarından biri haline geliyor!

Kaçıranlar için geçtiğimiz gün 99.'su düzenlenen Gazi Koşusu'nun tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Konu Gazi Koşusu ve her sene katılan ünlülerin sergilediği kıyafetler olunca bu sene de her sene olduğu gibi farklı bir senaryo yaşanmadı!

Konu Gazi Koşusu ve her sene katılan ünlülerin sergilediği kıyafetler olunca bu sene de her sene olduğu gibi farklı bir senaryo yaşanmadı!

Birçok ünlü isim 99. Gazi Koşusu'nda en janti ve en şık şıkıdım halleriyle hazır bulundu. 

Her sene olduğu kadar ünlüden geçilmeyen bir atmosfer yoktu ama yine de ünlülerimiz, Gazi Koşusu konseptine uygun şekilde en şık kıyafetlerini seçerek hipodromda poz verdiler!

Vakıf olmayanlar için kısacık anlatalım; Gazi Koşusu'nda senelerdir katılımcılardan, özellikle de protokol ve tribün alanlarında izleyeceklerden, yaz mevsimine uygun ama özenli bir stil sergilemeleri beklenir. .Kadınlar için zarif elbiseler, pastel tonlar, topuklu ayakkabılar tercih edilirken, en dikkat çekici unsur tartışmasız şekilde şapkadır. Küçük ya da büyük, sade ya da iddialı — ama mutlaka stilin parçası olan bu şapkalar, Gazi Koşusu'nun adeta imzasıdır ve bir gelenek olarak olmazsa olmaz kabul edilir. Erkeklerde ise açık renk yazlık takım elbise, klasik ayakkabı ve gömlek kombinasyonları öne çıkar. Spor kıyafetler, kot pantolon, tişört ya da spor ayakkabılar bu etkinliğin ruhuna uygun görülmez. 

Gelin, bir günlüğüne bambaşka bir havaya girerek içlerindeki kraliyet mensubunu çıkarmaya çalışan ünlülerimiz ne tercih etmiş, beraber görelim!

Merve Dizdar

Merve Dizdar

Merve Dizdar, 99. Gazi Koşusu'nda tam da kendi karakterini yansıtan bir kombinle boy gösterdi. 

Krem rengi, hafif desenli ve ipek/saten görünümlü elbisesi; yüksek yaka ve ince fırfır detaylarıyla neredeyse 40’lar esintili bir siluet yaratan Merve Dizdar, bordo ve siyah tonlarındaki gösterişli şapkası ile bu sade zemine dikkat çekici bir denge katmış!

Tül ve inci benzeri detaylar sebebiyle bir miktar teatral bir hava yarattıysa da ölçüsünü korumuş bizce!

Wilma Elles

Wilma Elles

İnciler, tıpkı Merve Dizdar gibi 4. bebeğine hamile oyuncu Wilma Elles'te de dikkat çekti. Soluk pembe saten elbisesi, vücuda oturan formuyla sadeliğini korumasına vesile olurken siyah şapkası ve inci kolyesi de klasik Gazi Koşusu ruhuna ince bir gönderme yapmış! 

Bize sorarsanız elbisenin rengi biraz soluk, yine de oldukça zarif gözüküyor.

Nurgül Yeşilçay

Nurgül Yeşilçay

Renk, kumaş ve aksesuar tercihleriyle hayli iddialı bir kombin tercih eden Nurgül Yeşilçay, koşuya adeta 'Ben buradayım' diyen bir tabela olarak katıldı.

Parlament mavi, saten dokulu elbisesi zaten başlı başına dikkat çekiciyken; üzerine eklenen iri yaprak formlu, yeşil-mavi tonlarındaki şapka ise görünümü iyice absürt bir görünüme kavuşmasına sebep olmuş.

Genel hali zarafet ve asaletten çok beş dakika sonra sahneye çıkacakmış gibi gözüküyor sanki...

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Duygu Özaslan

Duygu Özaslan

Duygu Özaslan, Gazi Koşusu’na zarif ama sofistike bir yorumla katılmış. Pudra-nude tonlarındaki off-shoulder elbisesi, hem ten rengiyle bütünlük içinde hem de sade ama feminen bir siluet yaratıyor. 

Omuzlardaki fiyonk detayları, görünümü yumuşatırken romantik bir hava katıyor. Gri tonlardaki minik şapkası ise taş ve broş süslemeleriyle göz alıcı ama ölçülü; klasik “fascinator” geleneğine modern bir dokunuş diyebiliriz. En dikkat çekici parça ise vintage esintili büyük taşlı kolye; bu tercih elbisenin sade formunu dengeliyor ancak minimal şıklık sınırında biraz iddialı kalmış olabilir.

Ceren Benderlioğlu

Ceren Benderlioğlu

Ceren Benderlioğlu, Gazi Koşusu’na enerjik ve eğlenceli bir dokunuş katmayı tercih etmiş. Klasik beyaz yelek formundaki sade üst, maskülen-feminen çizgiler arasında modern bir denge sunarken; turkuaz tonlarındaki büyük, tüy detaylı şapkası tüm dikkati üzerine çekiyor. 

Şapkanın hacimli ve sivri yapısı, oldukça cesur ve teatral bir tercih olarak öne çıkıyor — kimi gözler için fazla iddialı ya da kostüm havasında bulunabilir!

Sibel Taşçıoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Sibel Taşçıoğlu, Gazi Koşusu’nun geleneksel zarafet anlayışını tam isabetle yakalayan bir kombinle karşımızda. 

Puantiyeli siyah-beyaz elbisesi, retro havası ve zamansız şıklığıyla öne çıkarken; büyük boy, tüy detaylı şapkası klasik yarış stiliyle birebir örtüşüyor. Eldiven, inci küpe ve zarif makyaj gibi tamamlayıcı detaylarla görünüm özenli ve dengeli bir biçimde tamamlanmış.

Gazi Koşusu'nun ruhunu en iyi yansıtan görünümlerden biri olduğu rahatlıkla söylenebilir bizce!

Ecem Özkaya

Ecem Özkaya

Ecem Özkaya'nın omuzları açıkta bırakan siyah elbisesi, zamansız bir zarafet taşırken; kıyafetin sadeliğini dengeleyen en dikkat çekici detay, canlı fuşya tonlarındaki heykelsi şapkası!

Kıvrımlı formlarla hareket kazandırılan bu aksesuar, modern ama gelenekten kopmayan bir çizgide dursa da bizce bir tık fazla duruyor! Eldivendeki puantiyeli tül detayına bu elbise ve şapkayla gerek var mıydı bilemedik!

Aslı Bekiroğlu

Aslı Bekiroğlu

Aslı Bekiroğlu, Gazi Koşusu'nda sade ama dönem estetiğine selam veren bir tarzla öne çıkmış. Krem rengi, iri yakalı ve düğme detaylı elbisesiyle adeta 50’ler havası estiren oyuncu; geniş kenarlı şapkası ve inci kolyesiyle görünümünü zarifçe tamamlamış. 

Natürel tonlar, abartıdan uzak ama rafine bir stilin ipuçlarını verirken; retro dokunuşlar modern bir sadelikle birleşmiş. 

Sevgilisi ise açık yeşil gömlek ve beyaz yelek kombinasyonuyla renkli ama rahat bir çizgide. Bu ikili, Gazi Koşusu’nun klasikleşmiş giyim kodlarını samimi ve yumuşak bir üslupla yorumlamayı başarmış görünüyor...

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Cemal Hünal

Cemal Hünal

Cemal Hünal, Gazi Koşusu’na klasik İngiliz hipodrom şıklığını çağrıştıran, karakteristik bir stil ile katılmış. 

Keten dokulu bej takımı hem rahat hem de elegan bir hava yaratırken; kahverengi kravat ve düz fötr şapka tercihiyle görünüm, dönemin centilmen yarış izleyicilerini hatırlatıyor. 

Ayakkabıları ve kemeriyle renk bütünlüğü korunmuş; ton-sur-ton bir uyum yakalanmış. Kombin genel olarak sade ama kişiliği olan bir duruş sergiliyor, Issız Adam'ın Alper'inden çok uzak ama Gazi Koşusu'na birebir uygun!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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