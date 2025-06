Jantiler ve Şık Şıkıdımlar: 99. Gazi Koşusu'na Katılan Ünlülerin Kombinlerini İnceliyoruz!

1927 yılında başlayan bu gelenek, tam 99 yıldır İstanbul'un en prestijli yarışlarından biri olmayı sürdürüyor.

Adını, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten alan bu yarış, sadece bir at yarışı değil; aynı zamanda Türk atçılığının gelişimine katkı sağlayan ve her yıl bir araya gelen binlerce at severin büyük bir coşkuyla izlediği bir etkinlik! İlk kez İstanbul’da düzenlenen bu büyük organizasyon, zamanla uluslararası bir statüye kavuştu ve Türk atçılığının simgesi haline geldi.

Tabii, Gazi Koşusu’nu sadece at yarışlarıyla sınırlamak doğru olmaz! Zira bu yarış, her yıl modanın da kalbinin attığı bir etkinlik haline gelmiş durumda. Hem yarışın prestijli atmosferi, hem de katılımcıların şıklığı sayesinde, kırmızı halı adeta moda dünyasının en büyük podyumlarından biri haline geliyor!