Jantiler ve Şık Şıkıdımlar: 99. Gazi Koşusu'na Katılan Ünlülerin Kombinlerini İnceliyoruz!
Adını Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten alan 99. Gazi Koşusu, geçtiğimiz gün (29 Haziran) gerçekleşti. Birçok ünlünün katıldığı yarışta her sene olduğu gibi, bu sene de şıklık yarışı yaşandı!
Gelin, içindeki kraliyet mensubunu çıkaran ünlülerimiz bu sene neler giymiş beraber görelim!
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu, dün (29 Haziran) 99. kez gerçekleşti!
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Konu Gazi Koşusu ve her sene katılan ünlülerin sergilediği kıyafetler olunca bu sene de her sene olduğu gibi farklı bir senaryo yaşanmadı!
Merve Dizdar
Wilma Elles
Nurgül Yeşilçay
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Duygu Özaslan
Ceren Benderlioğlu
Sibel Taşçıoğlu
Ecem Özkaya
Aslı Bekiroğlu
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Cemal Hünal
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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