Jantiler ve Şık Şıkıdımlar: 99. Gazi Koşusu'na Katılan Ünlülerin Kombinlerini İnceliyoruz!

Birçok ünlü isim 99. Gazi Koşusu'nda en janti ve en şık şıkıdım halleriyle hazır bulundu.

Her sene olduğu kadar ünlüden geçilmeyen bir atmosfer yoktu ama yine de ünlülerimiz, Gazi Koşusu konseptine uygun şekilde en şık kıyafetlerini seçerek hipodromda poz verdiler!

Vakıf olmayanlar için kısacık anlatalım; Gazi Koşusu'nda senelerdir katılımcılardan, özellikle de protokol ve tribün alanlarında izleyeceklerden, yaz mevsimine uygun ama özenli bir stil sergilemeleri beklenir. .Kadınlar için zarif elbiseler, pastel tonlar, topuklu ayakkabılar tercih edilirken, en dikkat çekici unsur tartışmasız şekilde şapkadır. Küçük ya da büyük, sade ya da iddialı — ama mutlaka stilin parçası olan bu şapkalar, Gazi Koşusu'nun adeta imzasıdır ve bir gelenek olarak olmazsa olmaz kabul edilir. Erkeklerde ise açık renk yazlık takım elbise, klasik ayakkabı ve gömlek kombinasyonları öne çıkar. Spor kıyafetler, kot pantolon, tişört ya da spor ayakkabılar bu etkinliğin ruhuna uygun görülmez.

Gelin, bir günlüğüne bambaşka bir havaya girerek içlerindeki kraliyet mensubunu çıkarmaya çalışan ünlülerimiz ne tercih etmiş, beraber görelim!