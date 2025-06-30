Türkiye'nin Ortalığı Kasıp Kavuran Yeni Girl Band'i Manifest'in Manifestival'ine Gelen Tepkiler!
Big5 isimli YouTube programında finale kalan 6 gencecik kız, yıllar sonra Türkiye'nin yeni girl band'i Manifest'i kurdu. Manifest, 28-29 Haziran'da iki güne yayılmış bir festivalle ilk konserini verdi. Kimilerinin nefesini kesen konserler, kimilerinin de tepki göstermesine sebep oldu!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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2025 yılında yalnızca YouTube'ta yayınlanan Big5 yarışmasından çıkan ve Hypers New Media tarafından kurulan Manifest, şimdilerde ortalığı kasıp kavuruyor!
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90'lar ve 2000'lerden alışık olduğumuz müzik gruplarının enerjisini tavana taşıyan Manifest grubu, 28 ve 29 Haziran'da Manifestival isimli dev bir festivale ev sahipliği yaptı.
Kızlar, her iki gecede de hem X hem Instagram'ın göbeğine oturdu desek yalan olmaz!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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