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Türkiye'nin Ortalığı Kasıp Kavuran Yeni Girl Band'i Manifest'in Manifestival'ine Gelen Tepkiler!

Türkiye'nin Ortalığı Kasıp Kavuran Yeni Girl Band'i Manifest'in Manifestival'ine Gelen Tepkiler!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.06.2025 - 20:54

Big5 isimli YouTube programında finale kalan 6 gencecik kız, yıllar sonra Türkiye'nin yeni girl band'i Manifest'i kurdu. Manifest, 28-29 Haziran'da iki güne yayılmış bir festivalle ilk konserini verdi. Kimilerinin nefesini kesen konserler, kimilerinin de tepki göstermesine sebep oldu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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2025 yılında yalnızca YouTube'ta yayınlanan Big5 yarışmasından çıkan ve Hypers New Media tarafından kurulan Manifest, şimdilerde ortalığı kasıp kavuruyor!

2025 yılında yalnızca YouTube'ta yayınlanan Big5 yarışmasından çıkan ve Hypers New Media tarafından kurulan Manifest, şimdilerde ortalığı kasıp kavuruyor!

Uzun aylar boyunca devam eden ve her hafta final heyecanının yaşandığı Big5 Türkiye'de son finale kalmayı başaran 6 isim, Manifest grubunun üyeleri olmuştu. 

Hepsi'den sonra hayatımıza giren ilk girl band olan Manifest, müzik dünyasına yepyeni bir soluk ve heyecan getirdi. 'Zamansızdık' isimli ilk single'larıyla gerçekten zamansız bir sürpriz olduğunu kanıtlayan kızlar, daha ilk şarkılarında rekora imza attı. Bir gecede milyonların dinlediği şarkı, listelerde ilk sıraya yerleşirken, Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat gümbür gümbür geldiğini çoktan kanıtlamıştı.

Kaçıranlar için kızlar hakkındaki ve Manifest hakkındaki tüm detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

90'lar ve 2000'lerden alışık olduğumuz müzik gruplarının enerjisini tavana taşıyan Manifest grubu, 28 ve 29 Haziran'da Manifestival isimli dev bir festivale ev sahipliği yaptı.

90'lar ve 2000'lerden alışık olduğumuz müzik gruplarının enerjisini tavana taşıyan Manifest grubu, 28 ve 29 Haziran'da Manifestival isimli dev bir festivale ev sahipliği yaptı.

13 Haziran'da Manifestival isimli ilk albümlerini çıkaran kızlar, aynı isimde iki günlük bir festival düzenledi. İlki 28-29 Haziran'da gerçekleşen festivalin 30-31 Ağustos'ta tekrarı olacak. 

Ayrıca 19 Temmuz'da ilk Harbiye konserine çıkacak olan kızlar Eylül sonuna dek konser maratonuna farklı illerde devam edecek. Fakat şimdi tüm sosyal medya 28 ve 29 Haziran'da verdikleri ilk konserlerini konuşuyor!

Kızlar, her iki gecede de hem X hem Instagram'ın göbeğine oturdu desek yalan olmaz!

Kızlar, her iki gecede de hem X hem Instagram'ın göbeğine oturdu desek yalan olmaz!

Genel anlamıyla oldukça beğenilen ve hatta son yıllarda Türkiye'deki en iyi müzik olaylarından biri olarak değerlendiren Manifest, kimilerini hayal kırıklığına uğratırken, kimilerinin nefesini kesti. 

İnanılmaz dans koreografileri ve bitmek bilmeyen enerjilerinin yanında hepsi viral olan şarkılarıyla şov yapan kızlar, milyonlara ulaşan fan kitlesininin heyecanına heyecan kattı, orası cepte. Fakat albümdeki şarkıları playback söyleyip, çıplak sesle yalnızca birer performans sergilemeleri bazı sosyal medya kullanıcılarının tepki göstermesine sebep oldu. 

İlk günden bu yana tanıtımı oldukça kuvvetli yapılan kızların, dansta çok yetenekli olsa da konu ses olduğunda çok da başarılı olmadıkları düşünüldü. Gündeme düşen kızların parlayışını sürekli olarak görmekten rahatsız olan, bazı çekemeyenler de vardı... 

Hadi gelin, daha çok uzun bir süre konuşacağımızdan emin olduğumuz kızların ilk konserlerine gelen yorumlara ve tepkilere karşılık gelen cevaplara beraber bakalım!

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👇️ Siz ne düşünüyorsunuz? Giden oldu mu? Hadi yorumlarda buluşalım!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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