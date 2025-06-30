Türkiye'nin Ortalığı Kasıp Kavuran Yeni Girl Band'i Manifest'in Manifestival'ine Gelen Tepkiler!

Genel anlamıyla oldukça beğenilen ve hatta son yıllarda Türkiye'deki en iyi müzik olaylarından biri olarak değerlendiren Manifest, kimilerini hayal kırıklığına uğratırken, kimilerinin nefesini kesti.

İnanılmaz dans koreografileri ve bitmek bilmeyen enerjilerinin yanında hepsi viral olan şarkılarıyla şov yapan kızlar, milyonlara ulaşan fan kitlesininin heyecanına heyecan kattı, orası cepte. Fakat albümdeki şarkıları playback söyleyip, çıplak sesle yalnızca birer performans sergilemeleri bazı sosyal medya kullanıcılarının tepki göstermesine sebep oldu.

İlk günden bu yana tanıtımı oldukça kuvvetli yapılan kızların, dansta çok yetenekli olsa da konu ses olduğunda çok da başarılı olmadıkları düşünüldü. Gündeme düşen kızların parlayışını sürekli olarak görmekten rahatsız olan, bazı çekemeyenler de vardı...

Hadi gelin, daha çok uzun bir süre konuşacağımızdan emin olduğumuz kızların ilk konserlerine gelen yorumlara ve tepkilere karşılık gelen cevaplara beraber bakalım!