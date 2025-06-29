Sahnede Sinirleri Tepesine Çıkan Kemal Doğulu, Seyirciye Küfredip Mikrofonu Fırlattı!

Bundan yaklaşık 7-8 yıl öncesine kadar İşte Benim Stilim gibi birçok ses getiren programın demirbaşlarının arasında yer alan Kemal Doğulu, uzun bir süre önce TV kuşağından elini ayağını çekti.

Birkaç ay önce yalnızca YouTube'da yayınlanan 'Tarzını Seveyim' programının jüri koltuğunda yer alan Kemal Doğulu, son zamanlarda modacı kimliğinden çok çıktığı matinelerdeki performansıyla gündeme oturuyor.