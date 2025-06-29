Sahnede Sinirleri Tepesine Çıkan Kemal Doğulu, Seyirciye Küfredip Mikrofonu Fırlattı!
Bir dönemin aranan moda programı jürisi, şimdilerde kadın matineleriyle konuştuğumuz Kemal Doğulu'nun seyircisine küfrettiği bir video sosyal medyanın gündemine oturdu.
Yeni mi eski mi olduğu anlaşılamayan videoda Kemal Doğulu'nun çığırından çıkıp seyirciye küfür ettiği ve mikrofonunu fırlattığı anlar dikkat çekti.
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Bir dönem moda programlarının aranan yüzü olan, her açıklaması ve iddiasıyla magazin gündemine oturan Kemal Doğulu'yu tanımayan yoktur.
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Aynı zamanda ünlü oyuncu Kadir Doğulu'nun abisi olan Kemal Doğulu, sık sık özel hayatının kompleks detaylarıyla da dikkat çekiyor.
Buyurun, sosyal medyanın gündemine oturan o anları beraber izleyelim.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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