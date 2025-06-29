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Sahnede Sinirleri Tepesine Çıkan Kemal Doğulu, Seyirciye Küfredip Mikrofonu Fırlattı!

Sahnede Sinirleri Tepesine Çıkan Kemal Doğulu, Seyirciye Küfredip Mikrofonu Fırlattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.06.2025 - 19:34

Bir dönemin aranan moda programı jürisi, şimdilerde kadın matineleriyle konuştuğumuz Kemal Doğulu'nun seyircisine küfrettiği bir video sosyal medyanın gündemine oturdu. 

Yeni mi eski mi olduğu anlaşılamayan videoda Kemal Doğulu'nun çığırından çıkıp seyirciye küfür ettiği ve mikrofonunu fırlattığı anlar dikkat çekti.

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Bir dönem moda programlarının aranan yüzü olan, her açıklaması ve iddiasıyla magazin gündemine oturan Kemal Doğulu'yu tanımayan yoktur.

Bir dönem moda programlarının aranan yüzü olan, her açıklaması ve iddiasıyla magazin gündemine oturan Kemal Doğulu'yu tanımayan yoktur.

Bundan yaklaşık 7-8 yıl öncesine kadar İşte Benim Stilim gibi birçok ses getiren programın demirbaşlarının arasında yer alan Kemal Doğulu, uzun bir süre önce TV kuşağından elini ayağını çekti.

Birkaç ay önce yalnızca YouTube'da yayınlanan 'Tarzını Seveyim' programının jüri koltuğunda yer alan Kemal Doğulu, son zamanlarda modacı kimliğinden çok çıktığı matinelerdeki performansıyla gündeme oturuyor.

Aynı zamanda ünlü oyuncu Kadir Doğulu'nun abisi olan Kemal Doğulu, sık sık özel hayatının kompleks detaylarıyla da dikkat çekiyor.

Aynı zamanda ünlü oyuncu Kadir Doğulu'nun abisi olan Kemal Doğulu, sık sık özel hayatının kompleks detaylarıyla da dikkat çekiyor.

Kendi kabuğuna çekilen, birçok farklı ili dolaşarak kadınlar matineleri veren Kemal Doğulu, şimdilerde de sezonu açtığı zamanlarda.

Son birkaç saattir de sosyal medyada bir beach'te verdiği konserden yayılan görüntüleri dolaşıyor. Açık konuşalım, görüntüler güncel zamana mı ait yoksa seneler öncesinden mi kalma emin değiliz. 

Fakat eskiyse bile, yeniden gündeme oturduğunda çok ses getirdiği kesin! Videoda, seyirciye bir anda sinirlenen Kemal Doğulu, 'Bana kapris yapma, kaprisini s*kerim' senin diyerek bağırıyor ve elindeki mikrofonu yere fırlatıyor...

Buyurun, sosyal medyanın gündemine oturan o anları beraber izleyelim.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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