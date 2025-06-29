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Ateş Olmayan Yerden Duman Çıkmazmış: Burak Deniz ve Uzak Şehir'in Güzeli Tatilde Kameralara Yakalandı!

Ateş Olmayan Yerden Duman Çıkmazmış: Burak Deniz ve Uzak Şehir'in Güzeli Tatilde Kameralara Yakalandı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.06.2025 - 22:56

Ünlü oyuncu Burak Deniz ve Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken'in aşk yaşadığına dair geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddia doğru çıktı. Gazete Magazin'in özel haberine göre Datça'da beraber görüntülenen ikilinin geceyi de beraber geçirdiği ortaya çıktı!

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Ünlü oyuncu Burak Deniz, hayatımıza girdiği günden beri karizması ve yaşadığı aşklarla sık sık gündem olan isimler arasında yer alıyor.

Ünlü oyuncu Burak Deniz, hayatımıza girdiği günden beri karizması ve yaşadığı aşklarla sık sık gündem olan isimler arasında yer alıyor.

Belki denk gelmişsinizdir, aylar önce ATV ekranlarında yayınlanacağı kesinleşen Bir Gece Masalı'nın kadrosu açıklandığında ve Burak Deniz ile Su Burcu Yazgı Coşkun'un iki aşığı oynayacağı ortaya çıktığında eleştiriler peş peşe gelmişti. 

34 yaşındaki Burak Deniz ve 19 yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun'un sevgiliyi oynaması başta çok tepki çekse de ikilinin uyumuna zamanla alışıldı. Yine de tüm samimi sahnelerde sosyal medyanın gündemine oturmayı başardılar, birkaç hafta içerisinde de aşk dedikoduları kol gezmeye başladı. 

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun oldukça yakın pozlar paylaşsa da aşk iddialarını asla kabul etmemişti.

Birkaç hafta önce ise adını sürekli başka kadınlarla duyduğumuz Burak Deniz'in Uzak Şehir dizisinin güzeliyle birlikte olduğu iddia edilmişti.

Birkaç hafta önce ise adını sürekli başka kadınlarla duyduğumuz Burak Deniz'in Uzak Şehir dizisinin güzeliyle birlikte olduğu iddia edilmişti.

Oyunculuk yolculuğuna 2021 yılında yayınlanan 'Hiç' dizisindeki Doğa karakteriyle adım atan ve şimdilerde de reyting rekortmeni Uzak Şehir dizisinde Pakize karakterine hayat veren Yaren Güldiken ile Burak Deniz'in yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyordu. 

@gossippastanew'ın iddiasına göre ikili, İstanbul'da bir sahil yolunda el ele dondurma yerken görüntülenmişti. Fotoğraf arkadan çekildiği için kimsecikler Yaren Güldiken ve Burak Deniz'in bir araya gelip gelmediğinden emin olamadı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Aşk, Gazete Magazin'in özel haberiyle geçtiğimiz saatlerde resmen belgelendi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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