Ateş Olmayan Yerden Duman Çıkmazmış: Burak Deniz ve Uzak Şehir'in Güzeli Tatilde Kameralara Yakalandı!
Ünlü oyuncu Burak Deniz ve Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken'in aşk yaşadığına dair geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddia doğru çıktı. Gazete Magazin'in özel haberine göre Datça'da beraber görüntülenen ikilinin geceyi de beraber geçirdiği ortaya çıktı!
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Ünlü oyuncu Burak Deniz, hayatımıza girdiği günden beri karizması ve yaşadığı aşklarla sık sık gündem olan isimler arasında yer alıyor.
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Birkaç hafta önce ise adını sürekli başka kadınlarla duyduğumuz Burak Deniz'in Uzak Şehir dizisinin güzeliyle birlikte olduğu iddia edilmişti.
Aşk, Gazete Magazin'in özel haberiyle geçtiğimiz saatlerde resmen belgelendi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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