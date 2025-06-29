Evlendiler: Feyyaz Şerifoğlu'na "Evet" Diyen Merve Dinçkol, Baba Adı Sorulunca Gözyaşlarına Boğuldu!
4 yılı aşkın süredir beraber olan ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ve spiker Merve Dinçkol evlendi! Düğünden ilk görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, Merve Dinçkol'un baba adı sorulduğunda dağıldığı anlar hem yürek burktu hem de kalp eritti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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En son Camdaki Kız dizisinde Burcu Biricik'in partneri olarak izlediğimiz Feyyaz Şerifoğlu, birkaç senedir özel hayatıyla da konuşulan oyuncular arasında yer alıyor.
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Büyük gün geldi çattı! Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol, geçtiğimiz saatlerde "Sonsuza dek evet" dedi.
İşte o anlar! Çiftimize bir ömür boyu mutluluk diliyoruz, hep böyle güzel sevsinler birbirlerini!❤️
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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