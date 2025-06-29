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Evlendiler: Feyyaz Şerifoğlu'na "Evet" Diyen Merve Dinçkol, Baba Adı Sorulunca Gözyaşlarına Boğuldu!

Evlendiler: Feyyaz Şerifoğlu'na "Evet" Diyen Merve Dinçkol, Baba Adı Sorulunca Gözyaşlarına Boğuldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.06.2025 - 21:47

4 yılı aşkın süredir beraber olan ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ve spiker Merve Dinçkol evlendi! Düğünden ilk görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, Merve Dinçkol'un baba adı sorulduğunda dağıldığı anlar hem yürek burktu hem de kalp eritti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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En son Camdaki Kız dizisinde Burcu Biricik'in partneri olarak izlediğimiz Feyyaz Şerifoğlu, birkaç senedir özel hayatıyla da konuşulan oyuncular arasında yer alıyor.

En son Camdaki Kız dizisinde Burcu Biricik'in partneri olarak izlediğimiz Feyyaz Şerifoğlu, birkaç senedir özel hayatıyla da konuşulan oyuncular arasında yer alıyor.

Sosyal medyayı yakından takip edenler mutlaka denk gelmiştir fakat vakıf olmayanlar için kısa bir özet geçelim; Dört yıl önce Kanal D spikeri Merve Dinçkol'la aşk yaşadığı haberleri yayılan Şerifoğlu, dedikoduları yalanlamamıştı.

Beraber yaptıkları paylaşımlarla kalp eriten ve hem doğal hem samimi bulan çiftlerden biri haline gelen ikili, evlilik kararını ise geçtiğimiz sene almıştı. Capri adasında Merve Dinçkol'a evlilik teklifi eden Feyyaz Şerifoğlu'nun diz çöktüğü duygusal anlar sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı. Çiftimiz en son, 2024'ün aralık ayında nişanlanmıştı ve düğünü bekliyordu.

Büyük gün geldi çattı! Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol, geçtiğimiz saatlerde "Sonsuza dek evet" dedi.

Büyük gün geldi çattı! Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol, geçtiğimiz saatlerde "Sonsuza dek evet" dedi.

Merve Dinçkol'un peri kızı gibi salınmasına vesile olan şahane gelinliği ayrı, çiftimizin pek duygusal anları ayrı dikkat çekti. 

Özellikle Merve Dinçkol'un baba adının sorulduğu anda dağılması ve gözyaşlarına boğulması üzerine sevdiceği Şerifoğlu'ndan gelen destek kalpleri eritti.

İşte o anlar! Çiftimize bir ömür boyu mutluluk diliyoruz, hep böyle güzel sevsinler birbirlerini!❤️

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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