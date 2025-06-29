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Cemal Hünal'dan TBMM Gündemine Gelen Zeytinlik Yasası'na Küfürlü Yorum!

Cemal Hünal'dan TBMM Gündemine Gelen Zeytinlik Yasası'na Küfürlü Yorum!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.06.2025 - 20:15

99. Gazi Koşusu'na katılan ünlü oyuncu Cemal Hünal'a TBMM'nin gündemine oturan Zeytinlik Yasası soruldu. Muhabirin yasayı anlatması üzerine sinirlerine hakim olamayan Cemal Hünal, küfür ederek cevap verdi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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TBMM'de büyük tartışmalara neden olan zeytinliklerin maden çalışmalarına açacak yasa teklifinin tamamı 20 Haziran günü TBMM Komisyonu'ndan geçti.

TBMM'de büyük tartışmalara neden olan zeytinliklerin maden çalışmalarına açacak yasa teklifinin tamamı 20 Haziran günü TBMM Komisyonu'ndan geçti.

AKP milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu ve büyük tartışmalara yol açan, zeytinlik alanlarının madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören 11. madde, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi.

24 saatte verilen kararla beraber zeytinlik alanları madencilik faaliyetlerine resmen açıldı.

Büyük tepki çeken karara sosyal medyada yükselen tepkilerden bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde, bu sene 99.'su gerçekleşen Gazi Koşusu'na katılan ünlü oyuncu Cemal Hünal da kabul edilen yasa hakkında konuştu.

Geçtiğimiz saatlerde, bu sene 99.'su gerçekleşen Gazi Koşusu'na katılan ünlü oyuncu Cemal Hünal da kabul edilen yasa hakkında konuştu.

'Zeytin sever misiniz?' sorusuna, 'Dolabımda en az 4 çeşit vardır her zaman, elle seçerim çok da severim' açıklamasında bulunan Cemal Hünal, zeytinliklerin çimento fabrikaları ve madenlere açılacağını hatırlatan muhabire küfür ederek cevap verdi. 'Yapacağımız işe sıçayım. Düzeltemeyiz. Düzeltemeyiz çünkü bu kimsenin suçu değil. Vatandaş, önündeki tabelayı okumadığı sürece hiçbir şeyi düzeltemeyiz. Girilmez, durulmaz ve benzeri...' açıklamasında bulundu.

İşte o anlar:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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