Cemal Hünal'dan TBMM Gündemine Gelen Zeytinlik Yasası'na Küfürlü Yorum!
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TBMM'de büyük tartışmalara neden olan zeytinliklerin maden çalışmalarına açacak yasa teklifinin tamamı 20 Haziran günü TBMM Komisyonu'ndan geçti.
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Geçtiğimiz saatlerde, bu sene 99.'su gerçekleşen Gazi Koşusu'na katılan ünlü oyuncu Cemal Hünal da kabul edilen yasa hakkında konuştu.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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