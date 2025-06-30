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Albümün Başarısına Sevinememiş Bile: Paşa Gönlünden Geçeni Söyleyen Sezen Aksu'nun Evindeki Acı Gün!

Albümün Başarısına Sevinememiş Bile: Paşa Gönlünden Geçeni Söyleyen Sezen Aksu'nun Evindeki Acı Gün!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.07.2025 - 00:20

8 yıllık hasretin ardından geçtiğimiz günlerde 'Paşa Gönül Şarkıları' albümünü nihayet dinleyicisine sunan Sezen Aksu'nun albümünün başarısına bile sevinemediği öğrenildi. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre 16 yıllık can dostunu kaybeden Sezen Aksu, zor günler yaşıyor...

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8 yıl aranın ardından "Paşa Gönül Şarkıları" albümüyle geri dönen Sezen Aksu, günlerdir sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

8 yıl aranın ardından "Paşa Gönül Şarkıları" albümüyle geri dönen Sezen Aksu, günlerdir sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

9 yıldır sahnesine, 8 yıldır da sesine hasret olduğumuz Minik Serçe, albümündeki 13 yeni şarkıyla yine ve yeniden kraliçeliğini konuşturdu.

Bir gecede tüm müzik listelerinin başına yerleşmeyi başaran Sezen Aksu'nun yeni albümünde herkesin favorisi farklı olsa da 'Ey Aşk', 'Gemiler' ve 'Sen Ağla' büyük ilgi gördü. Gündeme göndermede bulunduğu şarkılar ayrı, aşk acısını en içten haliyle, Sezence anlattığı şarkılar ayrı konuşuldu.

Kaçıranlar için albümün tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Hepimiz Sezen Aksu'nun keyfi albümün kısacık süre içerisindeki başarısından dolayı pek yerindedir zannediyorduk ki Sezen Aksu'nun zor günler geçirdiğini Mehmet Üstündağ duyurdu.

Hepimiz Sezen Aksu'nun keyfi albümün kısacık süre içerisindeki başarısından dolayı pek yerindedir zannediyorduk ki Sezen Aksu'nun zor günler geçirdiğini Mehmet Üstündağ duyurdu.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Sezen Aksu, albüm çıkmadan yalnızca dört gün önce, tam 16 yıldır yanında olan kedisi Sütlü’yü kaybetti. Bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan kedisi Sütlü’yü bırakmamak için hiçbir yere seyahat etmeyen Sezen Aksu'nun bu kayıpla derin bir yasa büründüğü öğrenildi. 

Üstündağ, Sezen Aksu'nun can dostunu İzmir Mordoğan’daki aile evinin bahçesine defnettirdiğini eklerken, evinde tam 11 kedi ve 2 köpekle birlikte yaşayan Aksu'nun Sütlü’nün ardından başka bir kedisinin de ciddi şekilde hastalanması nedeniyle zor günler yaşadığını söyledi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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herohe7189

yalinin ahsabini midye kaplamistir,temizlik gerekir lila,yedmezzzeved.

herohe7189

yalinin ahsabini midye kaplamistir,temizlik gerekir lila,yedmezzz eved.