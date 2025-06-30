Albümün Başarısına Sevinememiş Bile: Paşa Gönlünden Geçeni Söyleyen Sezen Aksu'nun Evindeki Acı Gün!

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Sezen Aksu, albüm çıkmadan yalnızca dört gün önce, tam 16 yıldır yanında olan kedisi Sütlü’yü kaybetti. Bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan kedisi Sütlü’yü bırakmamak için hiçbir yere seyahat etmeyen Sezen Aksu'nun bu kayıpla derin bir yasa büründüğü öğrenildi.

Üstündağ, Sezen Aksu'nun can dostunu İzmir Mordoğan’daki aile evinin bahçesine defnettirdiğini eklerken, evinde tam 11 kedi ve 2 köpekle birlikte yaşayan Aksu'nun Sütlü’nün ardından başka bir kedisinin de ciddi şekilde hastalanması nedeniyle zor günler yaşadığını söyledi.