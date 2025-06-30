Albümün Başarısına Sevinememiş Bile: Paşa Gönlünden Geçeni Söyleyen Sezen Aksu'nun Evindeki Acı Gün!
8 yıllık hasretin ardından geçtiğimiz günlerde 'Paşa Gönül Şarkıları' albümünü nihayet dinleyicisine sunan Sezen Aksu'nun albümünün başarısına bile sevinemediği öğrenildi. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre 16 yıllık can dostunu kaybeden Sezen Aksu, zor günler yaşıyor...
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8 yıl aranın ardından "Paşa Gönül Şarkıları" albümüyle geri dönen Sezen Aksu, günlerdir sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.
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Hepimiz Sezen Aksu'nun keyfi albümün kısacık süre içerisindeki başarısından dolayı pek yerindedir zannediyorduk ki Sezen Aksu'nun zor günler geçirdiğini Mehmet Üstündağ duyurdu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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yalinin ahsabini midye kaplamistir,temizlik gerekir lila,yedmezzzeved.
yalinin ahsabini midye kaplamistir,temizlik gerekir lila,yedmezzz eved.