Sevgilisini Korumaya Geçti: Sinan Akçıl, Yeni Aşkı Ece Erken'e Gelen "Enişteci" Yorumlarına Cevap Verdi!
Geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşen Sinan Akçıl ve Ece Erken aşkı, Ece Erken tarafından doğrulanmıştı. Aşk ayyuka çıktıktan sonra ilk kez konuşan Sinan Akçıl, sevgilisini koruması altına aldı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Birkaç gün önce magazinde, kırk yıl düşünsek aklımıza gelmeyecek bir aşk bombası patladı!
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Aşk haberi patladıktan sonra ilk açıklama Sinan Akçıl'dan gelmişti fakat aşkı doğrulamamıştı. Her zamanki gibi tuhaf ve belli belirsiz bir açıklamada bulunmuş, "Ben konuşulmayı severim" demişti.
Birkaç saat önce Muhabir Online tarafından görüntülenen Sinan Akçıl'dan da "aşk" açıklaması geldi. Üstelik Akçıl, sevgilisini" hemen koruması altına aldığını net bir şekilde gösterdi.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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