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Sevgilisini Korumaya Geçti: Sinan Akçıl, Yeni Aşkı Ece Erken'e Gelen "Enişteci" Yorumlarına Cevap Verdi!

Sevgilisini Korumaya Geçti: Sinan Akçıl, Yeni Aşkı Ece Erken'e Gelen "Enişteci" Yorumlarına Cevap Verdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.07.2025 - 19:30

Geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşen Sinan Akçıl ve Ece Erken aşkı, Ece Erken tarafından doğrulanmıştı. Aşk ayyuka çıktıktan sonra ilk kez konuşan Sinan Akçıl, sevgilisini koruması altına aldı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Birkaç gün önce magazinde, kırk yıl düşünsek aklımıza gelmeyecek bir aşk bombası patladı!

Birkaç gün önce magazinde, kırk yıl düşünsek aklımıza gelmeyecek bir aşk bombası patladı!

Çapkınlıkları ve enteresan açıklamalarıyla meşhur ünlü şarkıcı ve besteci Sinan Akçıl'la, ünlü sunucu Ece Erken havaalanında el ele görüntülendi. Kimilerinin 'Tencere-kapak! Birbirlerini bulmuşlar' yorumunu yaptığı çift, kimilerini hiç beklemediği yerden vurduğu için şoka soktu. 

Senelerdir, sık sık Ece Erken'in sunucularından olduğu programlara konuk olan Sinan Akçıl'ın yer aldığı eski bölümler gündeme oturduğundaysa işler karıştı. 

Sinan Akçıl'ın eski eşi Burcu Kıratlı'yla evli olduğu dönemde konuk olduğu bir programda Ece Erken'in 'Enişteme sarılayım' dediği kısım sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Aşk haberi patladıktan sonra ilk açıklama Sinan Akçıl'dan gelmişti fakat aşkı doğrulamamıştı. Her zamanki gibi tuhaf ve belli belirsiz bir açıklamada bulunmuş, "Ben konuşulmayı severim" demişti.

Aşk haberi patladıktan sonra ilk açıklama Sinan Akçıl'dan gelmişti fakat aşkı doğrulamamıştı. Her zamanki gibi tuhaf ve belli belirsiz bir açıklamada bulunmuş, "Ben konuşulmayı severim" demişti.

Akçıl'ın ortada kalan açıklamasından sonra, 'Enişteci' ithamıyla karşı karşıya kalan Ece Erken bir paylaşım yapmaya karar verdi. 

Kendisine 'enişteci' diyenlere cevap veren Ece Erken, özetle Sinan Akçıl hakkında uyarıldığını fakat bunları kale almayacağını, çok mutlu olduğunu ve bu aşkı yaşamak istediğini söylemişti.

Ece Erken'in "enişteci" eleştirilerine verdiği cevabın detaylarından da bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Birkaç saat önce Muhabir Online tarafından görüntülenen Sinan Akçıl'dan da "aşk" açıklaması geldi. Üstelik Akçıl, sevgilisini" hemen koruması altına aldığını net bir şekilde gösterdi.

Birkaç saat önce Muhabir Online tarafından görüntülenen Sinan Akçıl'dan da "aşk" açıklaması geldi. Üstelik Akçıl, sevgilisini" hemen koruması altına aldığını net bir şekilde gösterdi.

'Konuşuldukça nazar değiyor o yüzden birazcık daha kendine içine kapalı, çok güzel giden bir durum var. İsterim ki az konuşulsun bol yaşansın.' diyen Sinan Akçıl, 'Enişteci' meselesiyle ilgili de konuştu. 

Ece Erken'in canlı yayında 'Enişte' dediği anlar kayıtlı olarak durmuyormuş gibi 'Yalan haber onlar' savunmasında bulunan Akçıl, 'Yani bence bu kadar kurcalamaya da gerek yok. Zaten ömrümüz belirli, kısa. Bırakın herkes istediğini yaşasın. Ahlak kurallarına aykırı olmadıkça aşklar güzeldir. Yaşansın bırakın!' açıklamasında bulundu.

İşte o anlar:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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