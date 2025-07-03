Sevgilisini Korumaya Geçti: Sinan Akçıl, Yeni Aşkı Ece Erken'e Gelen "Enişteci" Yorumlarına Cevap Verdi!

'Konuşuldukça nazar değiyor o yüzden birazcık daha kendine içine kapalı, çok güzel giden bir durum var. İsterim ki az konuşulsun bol yaşansın.' diyen Sinan Akçıl, 'Enişteci' meselesiyle ilgili de konuştu.

Ece Erken'in canlı yayında 'Enişte' dediği anlar kayıtlı olarak durmuyormuş gibi 'Yalan haber onlar' savunmasında bulunan Akçıl, 'Yani bence bu kadar kurcalamaya da gerek yok. Zaten ömrümüz belirli, kısa. Bırakın herkes istediğini yaşasın. Ahlak kurallarına aykırı olmadıkça aşklar güzeldir. Yaşansın bırakın!' açıklamasında bulundu.