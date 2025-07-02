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Eşini Üç Yıl Önce Kaybeden Ece Erken, Sinan Akçıl'la Yaşadığı Aşka Gelen Sert Eleştirilere Cevap Verdi!

Eşini Üç Yıl Önce Kaybeden Ece Erken, Sinan Akçıl'la Yaşadığı Aşka Gelen Sert Eleştirilere Cevap Verdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.07.2025 - 08:48

Sinan Akçıl'la aşk yaşadığı öğrenildiğinden bu yana, magazin dünyasında patlak veren “enişteci” videolarının ardından Ece Erken sessizliğini koruyordu... Ta ki o çok konuşulan paylaşımına kadar! Yeni aşkı Sinan Akçıl’ın yüzünü gizleyerek yaptığı paylaşım sosyal medyayı ikiye bölerken, Ece Erken bu kez sessiz kalmadı. Gelen ağır yorumlara bir isyanla cevap veren Erken, Sinan Akçıl'a olan aşkını da haykırdı.

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Televizyon dünyasının tanınan yüzlerinden Ece Erken, oyunculukla başladığı kariyerine şimdilerde magazin programlarının aranılan sunucularından biri olarak devam ediyor.

Televizyon dünyasının tanınan yüzlerinden Ece Erken, oyunculukla başladığı kariyerine şimdilerde magazin programlarının aranılan sunucularından biri olarak devam ediyor.

Medya kariyerine 1990’larda adım atan Ece Erken, birçok farklı TV kanalında magazin programlarında sunuculuk yaptı. Özellikle renkli kişiliği ve açık sözlülüğüyle magazin haberlerinin olmazsa olmaz isimlerinden biri oldu. Sık sık magazin gündemindeki çarpıcı olayları, ünlü isimlerin özel hayatlarını ve magazin dünyasındaki gelişmeleri izleyicilere aktaran ismin kendi özel hayatı da bir hayli çalkantılı.

Ece Erken’in ismi zaman içinde sadece sunuculuk değil, magazin dünyasının içinde yaşanan tartışmalar ve özel hayatıyla da sıkça gündeme geldi.

Ece Erken’in ismi zaman içinde sadece sunuculuk değil, magazin dünyasının içinde yaşanan tartışmalar ve özel hayatıyla da sıkça gündeme geldi.

Magazin dünyasının sevilen siması Ece Erken, ne yazık ki hayatının en zor dönemlerinden birini 2022 senesinde yaşadı. 2021 yılında büyük aşkla evlendiği avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2022’nin başında yaşanan trajik bir saldırı sonucu hayatını kaybetti. Bu acı kayıp, Ece Erken’i derinden sarstı; sosyal medyada sık sık duygusal paylaşımlarla sevenleriyle acısını paylaşan Erken açıklamalarıyla da adından bahsettirdi. Ölen eşinin ardından hem manevi hem de maddi anlamda zor günler geçiren Erken, yaşadığı sıkıntılara rağmen oğluyla birlikte güçlü durmaya çalıştı.

Uzun süre boyuna eşinin yasını tutan Ece Erken, yaşadığı zor günlerin ardından müzik dünyasının yıldızı Sinan Akçıl ile el ele yakalanarak magazin gündemine bomba gibi düştü. İkilinin Samsun Havalimanı’nda samimi anları, sosyal medyada gündem olurken, eski videolar da bir bir patladı.

Magazin gündemini sallayan Ece Erken-Sinan Akçıl aşkının ardından, sosyal medyada patlayan “enişteci” videosu gündem oldu.

Magazin gündemini sallayan Ece Erken-Sinan Akçıl aşkının ardından, sosyal medyada patlayan “enişteci” videosu gündem oldu.

Bu videoların üzerine çok eleştirilen Ece Erken sessizliğini korurken Sinan Akçıl ise “Ben konuşulmayı severim ve alışığım, rahat rahat devam” şeklinde konuşmuştu. Geçtiğimiz gün yeni sevgilisi Sinan Akçıl'ı yüzünü kapatarak paylaşınca bir o kadar daha tepki daha çeken Ece Erken gelen eleştirilere susmadı:

“Dediniz ki üzer, zamana bıraktım.

“Enişteciymiş.” dediniz.

Canlı yayında bana yürümüş, iltifat etmiş, “Ece’yi çok sevmek yasaklanmalı” demiş bir sanatçıya mesafe koymuşum… Şaşırdınız.

“Öleni çabuk unuttun.” dediniz.

Üç yıl oldu. Bunun zamanı var mı? Ölçüsü nedir?

İşime, gücüme, evladıma, aşkıma verdim kendimi. Hor değil, hoş görün beni ne olur.

Ben çok mutluyum… En azından şimdilik.

Bırakın mutlu olayım.”

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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