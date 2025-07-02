Eşini Üç Yıl Önce Kaybeden Ece Erken, Sinan Akçıl'la Yaşadığı Aşka Gelen Sert Eleştirilere Cevap Verdi!
Sinan Akçıl'la aşk yaşadığı öğrenildiğinden bu yana, magazin dünyasında patlak veren “enişteci” videolarının ardından Ece Erken sessizliğini koruyordu... Ta ki o çok konuşulan paylaşımına kadar! Yeni aşkı Sinan Akçıl’ın yüzünü gizleyerek yaptığı paylaşım sosyal medyayı ikiye bölerken, Ece Erken bu kez sessiz kalmadı. Gelen ağır yorumlara bir isyanla cevap veren Erken, Sinan Akçıl'a olan aşkını da haykırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Televizyon dünyasının tanınan yüzlerinden Ece Erken, oyunculukla başladığı kariyerine şimdilerde magazin programlarının aranılan sunucularından biri olarak devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ece Erken’in ismi zaman içinde sadece sunuculuk değil, magazin dünyasının içinde yaşanan tartışmalar ve özel hayatıyla da sıkça gündeme geldi.
Magazin gündemini sallayan Ece Erken-Sinan Akçıl aşkının ardından, sosyal medyada patlayan “enişteci” videosu gündem oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın