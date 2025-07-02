Eşini Üç Yıl Önce Kaybeden Ece Erken, Sinan Akçıl'la Yaşadığı Aşka Gelen Sert Eleştirilere Cevap Verdi!

Magazin dünyasının sevilen siması Ece Erken, ne yazık ki hayatının en zor dönemlerinden birini 2022 senesinde yaşadı. 2021 yılında büyük aşkla evlendiği avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2022’nin başında yaşanan trajik bir saldırı sonucu hayatını kaybetti. Bu acı kayıp, Ece Erken’i derinden sarstı; sosyal medyada sık sık duygusal paylaşımlarla sevenleriyle acısını paylaşan Erken açıklamalarıyla da adından bahsettirdi. Ölen eşinin ardından hem manevi hem de maddi anlamda zor günler geçiren Erken, yaşadığı sıkıntılara rağmen oğluyla birlikte güçlü durmaya çalıştı.

Uzun süre boyuna eşinin yasını tutan Ece Erken, yaşadığı zor günlerin ardından müzik dünyasının yıldızı Sinan Akçıl ile el ele yakalanarak magazin gündemine bomba gibi düştü. İkilinin Samsun Havalimanı’nda samimi anları, sosyal medyada gündem olurken, eski videolar da bir bir patladı.