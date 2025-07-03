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Kill Bill'in Efsane Oyuncusu Michael Madsen Evinde Ölü Bulundu

Kill Bill'in Efsane Oyuncusu Michael Madsen Evinde Ölü Bulundu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.07.2025 - 21:59

Usta yönetmen Tarantino imzalı birçok yapımda rol alan Michael Madsen'dan acı haber geldi. 67 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu, evinde ölü bulundu. 

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Sinema dünyasında sert ve gizemli karakterleriyle tanınan özellikle de Quentin Tarantino ile olan iş birlikleriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Michael Madsen'dan acı haber geldi.

Sinema dünyasında sert ve gizemli karakterleriyle tanınan özellikle de Quentin Tarantino ile olan iş birlikleriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Michael Madsen'dan acı haber geldi.

Reservoir Dogs’da unutulmaz Mr. Blonde, Kill Bill: Vol. 2, The Hateful Eight ve Once Upon a Time in Hollywood gibi yapımlarda ise karizmatik ama tehlikeli tiplemeleriyle göz dolduran oyuncu, sektörde oldukça sevilen isimlerdendi. 

Son yıllarda bağımsız yapımlarda oynamaya devam eden Madsen, bir süredir çıkarmayı planladığı şiir kitabıyla konuşuluyordu; 'Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems'

2022 yılında oğlu Hudson’ı trajik bir şekilde, henüz 26 yaşındayken intihar etmesi sonucu kaybeden Michael Madsen'ın içine kapandığı ve zor bir dönem geçirdiği biliniyordu.

Geçtiğimiz dakikalarda, Madsen'ın 3 Temmuz Perşembe günü sabah saatlerinde 911’e yapılan bir çağrı sonrası evinde hareketsiz şekilde bulunduğu ve yerel saatle 8:25'te hayatını kaybettiği açıklandı.

Geçtiğimiz dakikalarda, Madsen'ın 3 Temmuz Perşembe günü sabah saatlerinde 911’e yapılan bir çağrı sonrası evinde hareketsiz şekilde bulunduğu ve yerel saatle 8:25'te hayatını kaybettiği açıklandı.

Malibu'daki evinde ölü bulunan 67 yaşındaki Michael Madsen'ın ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği düşünülüyor. Yetkililer, olayda herhangi bir şüpheli durumun olmadığını bildirdi...

Hollywood’un kaybı büyük… Huzur içinde uyu Mr. Blonde.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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