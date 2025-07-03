Kill Bill'in Efsane Oyuncusu Michael Madsen Evinde Ölü Bulundu
Usta yönetmen Tarantino imzalı birçok yapımda rol alan Michael Madsen'dan acı haber geldi. 67 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu, evinde ölü bulundu.
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Sinema dünyasında sert ve gizemli karakterleriyle tanınan özellikle de Quentin Tarantino ile olan iş birlikleriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Michael Madsen'dan acı haber geldi.
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Geçtiğimiz dakikalarda, Madsen'ın 3 Temmuz Perşembe günü sabah saatlerinde 911’e yapılan bir çağrı sonrası evinde hareketsiz şekilde bulunduğu ve yerel saatle 8:25'te hayatını kaybettiği açıklandı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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