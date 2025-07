Kill Bill'in Efsane Oyuncusu Michael Madsen Evinde Ölü Bulundu

Reservoir Dogs’da unutulmaz Mr. Blonde, Kill Bill: Vol. 2, The Hateful Eight ve Once Upon a Time in Hollywood gibi yapımlarda ise karizmatik ama tehlikeli tiplemeleriyle göz dolduran oyuncu, sektörde oldukça sevilen isimlerdendi.

Son yıllarda bağımsız yapımlarda oynamaya devam eden Madsen, bir süredir çıkarmayı planladığı şiir kitabıyla konuşuluyordu; 'Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems'

2022 yılında oğlu Hudson’ı trajik bir şekilde, henüz 26 yaşındayken intihar etmesi sonucu kaybeden Michael Madsen'ın içine kapandığı ve zor bir dönem geçirdiği biliniyordu.