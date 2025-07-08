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Galatasaray’ın Osimhen Transferinde Son Durum: Osimhen ‘Tamam’ Dedi, Sıra Napoli’de!

Galatasaray’ın Osimhen Transferinde Son Durum: Osimhen ‘Tamam’ Dedi, Sıra Napoli’de!

transfer galatasaray
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.07.2025 - 10:03

Galatasaray, Victor Osimhen transferinde adım adım sona yaklaşıyor. Dün, Osimhen’in yakın arkadaşı Buchi Laba, Osimhen’in Galatasaray’a oynamayı kabul ettiğini duyurdu. Şimdi sıra Galatasaray ile Napoli arasındaki bonservis pazarlığında. Milliyet’ten Nevzat Dindar’ın haberine göre; sarı kırmızılı takım, 75 milyon euro’luk bonservis bedelini ödemeyi kabul etti. Victor Osimhen transferinde resmi imzaların bu hafta içerisinde atılması bekleniyor.

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Victor Osimhen, adım adım Galatasaray futbolcusu olmaya yaklaşıyor.

Victor Osimhen, adım adım Galatasaray futbolcusu olmaya yaklaşıyor.

Galatasaray Victor Osimhen transferindeki en somut adımları bu hafta içerisinde atacak. Geçtiğimiz günlerde Nijeryalı yıldızla bir görüşme yapan Sarı-Kırmızılı idareciler, oyuncuya kendisine tanınan sürenin sonuna yaklaşıldığını ve artık bir cevap vermesi gerektiğini iletti. Ailesi ve temsilcisiyle birlikte ülkesinde transfer sürecini değerlendiren 26 yaşındaki santrfor, en iyi teklifi Al Hilal’den alsa da Suudi Arabistan’a gitmeye sıcak bakmıyor.

Osimhen, Galatasaray’ın kendisine sunduğu kontratın detaylarına kadar yeşil ışık yakmış durumda. Oyuncudan olumlu sinyali alan Sarı- Kırmızılılar, artık işin daha da zor olan kısmına geçti. Napoli ile bu hafta içerisinde bir toplantı ayarlayan Galatasaray Yönetimi, bonservis konusunu resmen masaya yatırmaya karar verdi.

Karar verildi: Osimhen’in bonservisi alınıyor!

Karar verildi: Osimhen’in bonservisi alınıyor!

Sarı kırmızılı takım, Osimhen transferini 75 milyon Euro gibi bir rakamdan ziyade, maksimum 60 milyon Euro’ya ve uzun vadeli taksitlerle bitirmenin peşinde. Ancak İtalyan kulübü Napoli bu teklifi kabul etmedi.

Galatasaray, Osimhen transferini bitirmek adına son derece kararlı. Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak adına Türk futbol tarihine geçecek bonservis için hazır. Milliyet’ten Nevzat Dindar’ın haberine göre;  Galatasaray, Osimhen için serbest kalma bedelini Napoli'ye ödeyecek.

Transferin bu hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.

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Galatasaray ile Osimhen arasındaki anlaşmanın detayları 👇

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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