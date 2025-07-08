Galatasaray’ın Osimhen Transferinde Son Durum: Osimhen ‘Tamam’ Dedi, Sıra Napoli’de!

Galatasaray Victor Osimhen transferindeki en somut adımları bu hafta içerisinde atacak. Geçtiğimiz günlerde Nijeryalı yıldızla bir görüşme yapan Sarı-Kırmızılı idareciler, oyuncuya kendisine tanınan sürenin sonuna yaklaşıldığını ve artık bir cevap vermesi gerektiğini iletti. Ailesi ve temsilcisiyle birlikte ülkesinde transfer sürecini değerlendiren 26 yaşındaki santrfor, en iyi teklifi Al Hilal’den alsa da Suudi Arabistan’a gitmeye sıcak bakmıyor.

Osimhen, Galatasaray’ın kendisine sunduğu kontratın detaylarına kadar yeşil ışık yakmış durumda. Oyuncudan olumlu sinyali alan Sarı- Kırmızılılar, artık işin daha da zor olan kısmına geçti. Napoli ile bu hafta içerisinde bir toplantı ayarlayan Galatasaray Yönetimi, bonservis konusunu resmen masaya yatırmaya karar verdi.