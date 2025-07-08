Galatasaray’ın Osimhen Transferinde Son Durum: Osimhen ‘Tamam’ Dedi, Sıra Napoli’de!
Galatasaray, Victor Osimhen transferinde adım adım sona yaklaşıyor. Dün, Osimhen’in yakın arkadaşı Buchi Laba, Osimhen’in Galatasaray’a oynamayı kabul ettiğini duyurdu. Şimdi sıra Galatasaray ile Napoli arasındaki bonservis pazarlığında. Milliyet’ten Nevzat Dindar’ın haberine göre; sarı kırmızılı takım, 75 milyon euro’luk bonservis bedelini ödemeyi kabul etti. Victor Osimhen transferinde resmi imzaların bu hafta içerisinde atılması bekleniyor.
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Victor Osimhen, adım adım Galatasaray futbolcusu olmaya yaklaşıyor.
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Karar verildi: Osimhen’in bonservisi alınıyor!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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