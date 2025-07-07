Buchi Laba’dan Galatasaraylı Taraftarlara Osimhen Müjdesi: "Anlaşma Tamamlandı"
Geçtiğimiz sezon attığı gollerle lige damga vuran Victor Osimhen’den Galatasaraylı taraftarlara müjde geldi. Osimhen’in arkadaşı da olan gazeteci Buchi Laba, Osimhen ile Galatasaray anlaştığını açıkladı.
Galatasaray, Osimhen’in bonservisinin bulunduğu Napoli ile görüşmelerini ise sürdürüyor.
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Galatasaraylı taraftarların transferini merakla beklediği Osimhen’den son dakika haberi geldi.
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Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu da Osimhen ile Galatasaray’ın 3 yıllık (3+1) anlaşmaya vardığını yazdı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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