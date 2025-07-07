Buchi Laba’dan Galatasaraylı Taraftarlara Osimhen Müjdesi: "Anlaşma Tamamlandı"

Nijeryalı golcüye yakınlığı ile bilinen Buchi Laba, Osimhen’in Napoli’nin kalması yönündeki ısrarına rağmen teklifi reddettiğini ve Galatasaray’a gitmek istediğini kulübüne ilettiğini yazdı.

70 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunan Osimhen’in transferi için Galatasaray ile Napoli arasındaki pazarlıkların ise sürdüğü öğrenildi.