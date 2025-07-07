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Buchi Laba’dan Galatasaraylı Taraftarlara Osimhen Müjdesi: "Anlaşma Tamamlandı"

Buchi Laba’dan Galatasaraylı Taraftarlara Osimhen Müjdesi: "Anlaşma Tamamlandı"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.07.2025 - 19:01

Geçtiğimiz sezon attığı gollerle lige damga vuran Victor Osimhen’den Galatasaraylı taraftarlara müjde geldi. Osimhen’in arkadaşı da olan gazeteci Buchi Laba, Osimhen ile Galatasaray anlaştığını açıkladı.

Galatasaray, Osimhen’in bonservisinin bulunduğu Napoli ile görüşmelerini ise sürdürüyor.

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Galatasaraylı taraftarların transferini merakla beklediği Osimhen’den son dakika haberi geldi.

Galatasaraylı taraftarların transferini merakla beklediği Osimhen’den son dakika haberi geldi.

Nijeryalı golcüye yakınlığı ile bilinen Buchi Laba, Osimhen’in Napoli’nin kalması yönündeki ısrarına rağmen teklifi reddettiğini ve Galatasaray’a gitmek istediğini kulübüne ilettiğini yazdı.

70 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunan Osimhen’in transferi için Galatasaray ile Napoli arasındaki pazarlıkların ise sürdüğü öğrenildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu da Osimhen ile Galatasaray’ın 3 yıllık (3+1) anlaşmaya vardığını yazdı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu da Osimhen ile Galatasaray’ın 3 yıllık (3+1) anlaşmaya vardığını yazdı.
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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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