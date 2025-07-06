Viktor Gyökeres'ın Sevgilisinden Ayrılma Bahanesi Bildiğiniz Tüm Bahaneleri Unutturacak
İngiltere Premier Lig ekiplerinin radarında olan Viktor Gyökeres, yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Arsenal’e transferi an meselesi olarak görülen İsveçli golcü, bu kez futbol dışı bir gelişmeyle gündeme geldi. Yeni bir başlangıç yapmak isteyen yıldız futbolcunun hem kariyerinde hem özel hayatında önemli bir dönemece girdiği konuşuluyor.
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Portekiz'den İngiltere'ye köklü bir değişim yaşayacak.
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Portekiz'i hayatından tamamen silmek istiyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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