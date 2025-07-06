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Viktor Gyökeres'ın Sevgilisinden Ayrılma Bahanesi Bildiğiniz Tüm Bahaneleri Unutturacak

Viktor Gyökeres'ın Sevgilisinden Ayrılma Bahanesi Bildiğiniz Tüm Bahaneleri Unutturacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.07.2025 - 00:54

İngiltere Premier Lig ekiplerinin radarında olan Viktor Gyökeres, yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Arsenal’e transferi an meselesi olarak görülen İsveçli golcü, bu kez futbol dışı bir gelişmeyle gündeme geldi. Yeni bir başlangıç yapmak isteyen yıldız futbolcunun hem kariyerinde hem özel hayatında önemli bir dönemece girdiği konuşuluyor.

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Portekiz'den İngiltere'ye köklü bir değişim yaşayacak.

Portekiz'den İngiltere'ye köklü bir değişim yaşayacak.

Viktor Gyökeres, Sporting'ten Arsenal'e transfer oluyor. Dünya devlerini peşinde koşturan yıldız oyuncu Arsenal'e atacağı imza ile hayatını kökten değiştirmek istiyor.

Portekiz'i hayatından tamamen silmek istiyor.

Portekiz'i hayatından tamamen silmek istiyor.

Portekiz basınından Correio da Manhã'nın haberine göre Viktor Gyökeres, hayatında radikal bir karar alarak sevgilisi Ines Aguiar’dan ayrıldı. Haberde, İsveçli golcünün Portekiz’le olan tüm bağlarını koparmak istediği ve bu nedenle Ines’e veda ettiği belirtildi.

İsmi açıklanmayan bir kaynağın aktardığına göre, Gyökeres tatil öncesinde Ines ile ciddi bir konuşma yaptı ve bu kararın kendisi için oldukça zor olduğunu ifade etti. Kaynak, “Viktor, artık Portekiz’e dair hiçbir şeyin hayatında kalmasını istemiyor. Özellikle Sporting’de kariyerine devam etmeme kararı aldığı için bu adımı attı. Ines’i gerçekten seviyordu ama bu ayrılık onun için bir dönüm noktasıydı” dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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