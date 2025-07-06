Viktor Gyökeres'ın Sevgilisinden Ayrılma Bahanesi Bildiğiniz Tüm Bahaneleri Unutturacak

Portekiz basınından Correio da Manhã'nın haberine göre Viktor Gyökeres, hayatında radikal bir karar alarak sevgilisi Ines Aguiar’dan ayrıldı. Haberde, İsveçli golcünün Portekiz’le olan tüm bağlarını koparmak istediği ve bu nedenle Ines’e veda ettiği belirtildi.

İsmi açıklanmayan bir kaynağın aktardığına göre, Gyökeres tatil öncesinde Ines ile ciddi bir konuşma yaptı ve bu kararın kendisi için oldukça zor olduğunu ifade etti. Kaynak, “Viktor, artık Portekiz’e dair hiçbir şeyin hayatında kalmasını istemiyor. Özellikle Sporting’de kariyerine devam etmeme kararı aldığı için bu adımı attı. Ines’i gerçekten seviyordu ama bu ayrılık onun için bir dönüm noktasıydı” dedi.