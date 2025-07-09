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Victor Osimhen Transferinde Mutlu Son: Anlaşma Tamam, Son İmzalar Bugün Atılacak!

Victor Osimhen Transferinde Mutlu Son: Anlaşma Tamam, Son İmzalar Bugün Atılacak!

transfer galatasaray
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.07.2025 - 09:43

Galatasaray’ın Victor Osimhen’e kavuşmasına az kaldı. Uzun süredir yapılan görüşmeler sonrasında sarı kırmızılı takım, yıldız futbolcunun 75 milyon euro olan serbest kalma maddesini ödemeyi kabul etti. 

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Galatasaray ve Napoli anlaşma sağladı, bugün son detaylar görüşülecek ve transfer bitirilecek.

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Galatasaray taraftarına büyük müjde: Osimhen geliyor!

Galatasaray taraftarına büyük müjde: Osimhen geliyor!

Galatasaray, Victor Osimhen transferinde mutlu sona artık bir adım uzakta. Nijeryalı yıldız, Napoli'ye Galatasaray'la olan transfer sürecini bir an önce sonuçlandırmak istediğini açıkladı. 

Galatasaray, Osimhen ile anlaştı ve Napoli ile görüşmelere başladı. 75 milyon euro olan serbest kalma maddesinde indirim isteyen sarı kırmızılı takımın teklifi kabul görmeyince Galatasaray 75 milyon Euro’ya ‘tamam’ dedi.

Son görüşme bugün olacak!

Son görüşme bugün olacak!

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun özel haberine göre; Galatasaray ve Napoli, Victor Osimhen transferi karşılıklı şartlarda anlaştı ve kulüpler arasında yapılacak sözleşmenin detaylarına geçildi. Bugün ödeme planının son detayları için Abdullah Kavukcu, Napoli ile masaya oturup transferi finalize edecek!

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da duyurdu!

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da duyurdu!

Fabrizio Romano gece yarısı yaptığı paylaşımla Galatasaray taraftarlarına müjdeyi verdi. Romano'nun haberine göre, Osimhen bir an önce Galatasaray'a transferini sonuçlandırmak istediğini Napoli kulübüne bizzat kendi açıkladı. Galatasaray, Osimhen'in serbest kalma bedeli olan 75 milyon euroyu ödeyecek. Sarı-kırmızılıların şu anda Napoli ile bu tutarın 5 yıla yayılmış taksitlerle ödenmesi için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Haberde Galatasaray'ın 1 yıllık opsiyon seçeneğiyle birlikte Osimhen ile 2028 Haziran'a kadar sözleşme imzalayacağı aktarıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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