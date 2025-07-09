Victor Osimhen Transferinde Mutlu Son: Anlaşma Tamam, Son İmzalar Bugün Atılacak!
Galatasaray’ın Victor Osimhen’e kavuşmasına az kaldı. Uzun süredir yapılan görüşmeler sonrasında sarı kırmızılı takım, yıldız futbolcunun 75 milyon euro olan serbest kalma maddesini ödemeyi kabul etti.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Galatasaray ve Napoli anlaşma sağladı, bugün son detaylar görüşülecek ve transfer bitirilecek.
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Galatasaray taraftarına büyük müjde: Osimhen geliyor!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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