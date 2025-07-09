Victor Osimhen Transferinde Mutlu Son: Anlaşma Tamam, Son İmzalar Bugün Atılacak!

Fabrizio Romano gece yarısı yaptığı paylaşımla Galatasaray taraftarlarına müjdeyi verdi. Romano'nun haberine göre, Osimhen bir an önce Galatasaray'a transferini sonuçlandırmak istediğini Napoli kulübüne bizzat kendi açıkladı. Galatasaray, Osimhen'in serbest kalma bedeli olan 75 milyon euroyu ödeyecek. Sarı-kırmızılıların şu anda Napoli ile bu tutarın 5 yıla yayılmış taksitlerle ödenmesi için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Haberde Galatasaray'ın 1 yıllık opsiyon seçeneğiyle birlikte Osimhen ile 2028 Haziran'a kadar sözleşme imzalayacağı aktarıldı.