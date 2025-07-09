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Stadyumlara Girişte Yeni Bir Dönem Başlıyor: TC Kimlik Kartı Yetecek

Stadyumlara Girişte Yeni Bir Dönem Başlıyor: TC Kimlik Kartı Yetecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.07.2025 - 15:08

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonundan itibaren Süper Lig ve 1. Lig maçlarına girişte çipli kimlik kartı uygulamasını hayata geçireceğini açıkladı. Yeni sistemle birlikte taraftarların stadyumlara giriş işlemleri daha hızlı ve güvenli hale getirilecek. TFF, uygulamanın taraftar deneyimini iyileştirmeyi ve maç güvenliğini artırmayı amaçladığını belirtti.

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Passolig kararı tartışma yaratmıştı.

Passolig kararı tartışma yaratmıştı.

2014 yılından bu yana Süper Lig ve 1. Lig'te Passolig zorunluluğu bulunuyor. Bilet almak isteyenler, bir stada girmek isteyenler öncelikle kendilerini bu sisteme kayıt ettirmeleri gerekiyor ve buradan çıkacak bir kartla statlara girebiliyor. 

Bu uygulama ilk günden bu yana eleştiri ve tepki alıyordu.

Kimlik yetecek.

Kimlik yetecek.

TFF bu uygulamadan kısmen vazgeçerek, artık statlara çipli kimlik kartlarıyla girilebileceğini açıkladı. Bu uygulama ile taraftar dostu bu adımın stadyum erişimini daha kolay ve pratik hale getirmesi hedefleniyor.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

'Türkiye Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarla yaptığı görüşmeler neticesinde, futbolun gerçek sahibi taraftarların stadyumlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla önemli bir düzenlemeye gitti. TFF'nin stadyumlarda kullanılan elektronik bilet ekipmanlarını güncel teknolojiye göre geliştirmesiyle birlikte, 2025-2026 sezonundan itibaren taraftarların çipli T.C. kimlik kartlarına da elektronik bilet yüklemeleri sonrasında stadyumlara girişlerine imkân sağlanacaktır.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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