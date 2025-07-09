Stadyumlara Girişte Yeni Bir Dönem Başlıyor: TC Kimlik Kartı Yetecek

2014 yılından bu yana Süper Lig ve 1. Lig'te Passolig zorunluluğu bulunuyor. Bilet almak isteyenler, bir stada girmek isteyenler öncelikle kendilerini bu sisteme kayıt ettirmeleri gerekiyor ve buradan çıkacak bir kartla statlara girebiliyor.

Bu uygulama ilk günden bu yana eleştiri ve tepki alıyordu.