Stadyumlara Girişte Yeni Bir Dönem Başlıyor: TC Kimlik Kartı Yetecek
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonundan itibaren Süper Lig ve 1. Lig maçlarına girişte çipli kimlik kartı uygulamasını hayata geçireceğini açıkladı. Yeni sistemle birlikte taraftarların stadyumlara giriş işlemleri daha hızlı ve güvenli hale getirilecek. TFF, uygulamanın taraftar deneyimini iyileştirmeyi ve maç güvenliğini artırmayı amaçladığını belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Passolig kararı tartışma yaratmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kimlik yetecek.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın