Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Osimhen Transferinde Son Durumu Paylaştı
Victor Osimhen için Galatasaray ve Napoli arasında kıran kırana bir pazarlık sürüyor. Galatasaray, Avrupa'daki en iyi teklifi hem oyuncuya hem Napoli'ye iletti. Ancak Arabistan'dan gelen astronomik rakamlar süreci uzattı.
Osimhen'in Arabistan'a gitmeye sıcak bakmaması ise Galatasaray'ı neredeyse transferde tek ihtimal haline geitrdi.
Metin Öztürk de konuyla ilgili son gelişmeleri duyurdu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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