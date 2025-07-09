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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Osimhen Transferinde Son Durumu Paylaştı

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Osimhen Transferinde Son Durumu Paylaştı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.07.2025 - 13:58

Victor Osimhen için Galatasaray ve Napoli arasında kıran kırana bir pazarlık sürüyor. Galatasaray, Avrupa'daki en iyi teklifi hem oyuncuya hem Napoli'ye iletti. Ancak Arabistan'dan gelen astronomik rakamlar süreci uzattı.

Osimhen'in Arabistan'a gitmeye sıcak bakmaması ise Galatasaray'ı neredeyse transferde tek ihtimal haline geitrdi. 

Metin Öztürk de konuyla ilgili son gelişmeleri duyurdu.

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Galatasaray, adım adım imzaya yaklaşıyor.

Galatasaray, adım adım imzaya yaklaşıyor.

Victor Osimhen rüya gibi bir sezonun ardından birçok kulübün ilgisini çekti. Al Hilal'den gelen dev teklife yanaşmayan Nijeryalı golcüye Avrupa'dan da en iyi teklif sarı kırmızılı kulüpten geldi. Anlaşmanın artık imzaya kaldığı söyleniyor.

"Son 48 saat..."

"Son 48 saat..."

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, TFF'nin mali genel kurulunun ardından yaptığı açıklamada 'Victor Osimhen için gerekli teklifi Napoli'ye yaptık. 48 saat içinde bu iş çözülür. Her futbolcunun alternatifi var. Alternatifi olmayan tek şey Galatasaray'a olan aşkımızdır' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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