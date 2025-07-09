Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Osimhen Transferinde Son Durumu Paylaştı

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, TFF'nin mali genel kurulunun ardından yaptığı açıklamada 'Victor Osimhen için gerekli teklifi Napoli'ye yaptık. 48 saat içinde bu iş çözülür. Her futbolcunun alternatifi var. Alternatifi olmayan tek şey Galatasaray'a olan aşkımızdır' dedi.